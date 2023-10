Diego López Garrido: "Israel está cometiendo crímenes de guerra"

“Una tragedia”. Es lo primero que le sale a Diego López Garrido al hablar del bombardeo en el hospital de Gaza que ha consternado a buena parte de la comunidad internacional. El exsecretario de Estado de la Unión Europea durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero analiza que en estos momentos sólo Estados Unidos tiene capacidad para que el conflicto que se vive en Israel y Palestina no se extienda al resto de la zona y se muestra muy duro con el escaso papel que tiene Bruselas, a su juicio, en esta situación.

López Garrido tiene muy claro que Israel está cometiendo ya crímenes de guerra con los bombardeos en Gaza y dejando sin alimentación y electricidad a los civiles palestinos, por lo que está a favor de que tenga que rendir cuentas ante la Corte Penal Internacional. Cree, asimismo, que la posición de España de apoyar los dos Estados es la más razonable, pero reflexiona que Washington no está haciendo nada para favorecer esa solución.

Estas horas están marcadas por las impactantes imágenes del bombardeo en un hospital en Gaza que ha dejado centenares de muertos, ¿cómo está viendo lo que está sucediendo?

Una tragedia. Y ahora está la pelea por ver quién ha sido, lo cual hace que todavía sea más lamentable.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha avalado en Tel Aviv la versión de Israel sobre el ataque al hospital, señalando que “parece que lo hizo el otro bando”.

Sí, está acusando a la Yihad islámica. Es tan bárbaro el asunto que nadie quiere cargar con su culpa. Es una cosa que a lo mejor se sabrá dentro de años.

¿Qué papel puede jugar Joe Biden en estos momentos?

Estados Unidos es el único que tiene liderazgo para intervenir en este conflicto. Desde luego, la UE no lo tiene. Biden es el que tiene capacidad de influir en los sujetos para impedir que haya una extensión del conflicto en la zona. Por ejemplo, con Egipto para que en el paso de Rafah se permita la ayuda humanitaria y entrar y salir refugiados. Pero la bomba del hospital ha limitado mucho su capacidad. No obstante, espero que salga algo positivo.

La Corte Penal Internacional está para perseguir crímenes de guerra e Israel los está cometiendo ahora en Gaza

Hablando de la UE, ¿qué le parece la actitud que tuvo Ursula Von der Leyen con su viaje a Israel?

Me ha parecido lamentable que Von der Leyen, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, se plante allí y se ponga descaradamente y unilateralmente de parte de Israel, limitando la posibilidad de intervención de la UE. Hay que recordar que la Unión es el organismo internacional que más ayuda da a los palestinos, pero una de las peores cosas de Von der Leyen ha sido el descenso en influencia, presencia e imagen de Bruselas dentro del mundo árabe. Ha sido una desafortunada actuación.

¿Pero qué papel puede jugar la Unión Europea?

Un papel limitado porque no lidera políticamente este tema, sino Estados Unidos. La UE tiene poca influencia porque la política exterior es una de las más débiles de Bruselas. La Unión Europea es una organización fundamentalmente económica y tiene poca fuerza porque apenas tiene competencias en asuntos exteriores, que conservan sus estados. Además, si la Unión quiere mantener su influencia en el mundo árabe, no puede aparecer en posiciones desequilibradas y ponerse de un lado de manera excesiva.

La actitud del Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha sido muy diferente a la de Von der Leyen, ¿cómo lo ha visto?

Borrell ha querido representar una posición que estuviera siendo compartida por los 27. Pero el que ha tomado principalmente cartas en el asunto ha sido Charles Michel, presidente del Consejo Europeo. Es el que tiene el poder.

¿Considera crímenes de guerra los bombardeos de Israel en Gaza?

Absolutamente. Y debo decir que la UE me ha decepcionado porque es muy difícil escuchar una condena de la Unión, no sólo a Hamás –que ha cometido crímenes de guerra–, sino a Israel, que ha cometido y sigue cometiendo crímenes de guerra. No he escuchado hasta ahora una frase tipo “condenamos a Israel por los asesinatos de civiles”.

¿Teme una ofensiva terrestre de Israel y una masacre de civiles en Gaza?

Ya está siendo una masacre. Pero la estrategia que va a llevar Israel respecto de Gaza sólo lo saben ellos. Puede suceder que entren y se pierdan en el laberinto de los túneles. Han pasado bastantes días y no han entrado. Creo que no lo tienen claro, es una incógnita. Y lo que hacen mientras son bombardeos y provocar que la población se vaya hacia el sur. Dejar a la gente sin agua y sin electricidad es un crimen de guerra. Eso es matar a la gente de hambre y sed.

No fue propio el leguaje de la Embajada de Israel

¿Qué le pareció el comunicado tan duro de la Embajada de Israel contra miembros del Gobierno español, tachando de “inmorales” algunas declaraciones?

A veces los embajadores quieren justificar su cargo exagerando. No fue propio el lenguaje que se utilizó. Muy lamentable, pero ha quedado en nada.

¿Aprueba la posición que tiene España respecto a la convivencia de dos Estados para solucionar el actual conflicto?

Es la única que puede tener y es la que produce un consenso dentro de la Unión Europea. España no se puede salir del acuerdo. Los dos Estados es la posición más razonable, pero también es complicada y difícil. Estuvo a punto de conseguirse en la época de Bill Clinton, pero después la actitud de EEUU no ha sido para favorecer esa solución.

Desde Podemos, la ministra Ione Belarra ha pedido al PSOE llevar a Israel y a Benjamín Netanyahu a la Corte Penal Internacional. ¿Debería rendir cuentas el primer ministro?

Creo que sí. No debe plantearlo un país de forma unilateral, sino que tendría que plantearse a nivel europeo para que tuviera fuerza jurídica y política. Es evidente que la Corte Penal Internacional está para perseguir crímenes de guerra y se han cometido y se está cometiendo ahora mismo en Gaza.