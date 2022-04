Más Madrid evalúa ir a los tribunales por las comisiones en los contratos del Ayuntamiento

El grupo municipal de Más Madrid evalúa ir a los tribunales "porque hay caso" con los contratos de emergencia en el Ayuntamiento de Madrid con los que algunos empresarios pudieron "poner el cazo forrándose" en lo peor de la pandemia con el dinero de la ciudadanía, ha informado Europa Press.

La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha anunciado que este viernes registrarán la petición de un Pleno extraordinario en el plazo máximo de quince días porque el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, "tiene que dar la cara", además de registrar la petición de un consejo extraordinario de administración en Funeraria.

La Fiscalía Anticorrupción investiga dos de los tres contratos adjudicados en la última semana de marzo de 2020 a una empresa radicada en Malasia para que llegara material sanitario a la capital como mascarillas, test de anticuerpos y guantes, avanza 'eldiario.es'.

"En lo peor de la pandemia había algunos intentando aprovecharse, forrarse, con la desgracia ajena, con un contrato de emergencia del Ayuntamiento de 11 millones para material sanitario a finales de marzo y primeros de abril de 2020, cuando los intermediarios-comisionistas se llevaron 6 millones de dinero público, de los impuestos, que se ha ido a los bolsillos de un puñado de empresarios desalmados. No hay nada más deplorable que la actitud de ponerse el cazo de forrarse ellos", ha denunciado públicamente.

"Tengo muchas preguntas para Almeida y las tiene que responder de forma inmediata, por ejemplo: ¿Qué supo de este caso y cuándo lo supo? ¿Quién le informó de este caso? ¿Cuándo supo que la Fiscalía Anticorrupción estaba investigando esta comisión de 6 millones de euros?", ha enumerado Maestre.

También quiere saber "cuándo se enteró y por qué no actuó para defender los intereses del Ayuntamiento; por qué el Ayuntamiento no se personó en esa causa para recuperar los seis millones de euros presuntamente perdidos de los madrileños; por qué no informó al Pleno, al consejo de administración; por qué mintió cuando Más Madrid le hizo una pregunta sobre si existía un contrato de emergencia judicializado en el Ayuntamiento".

"A una pregunta por escrito de Más Madrid al Ayuntamiento hace menos de tres semanas se contestó que no había nada y que no había ningún contrato judicializado, que no teníamos nada de lo que preocuparnos. Fue una mentira porque tienen la obligación de contestar con la verdad a las peticiones de información de la oposición", ha remarcado.

El PSOE fiscalizará "milimétricamente" los contratos

El secretario general del PSOE-M y portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, ha advertido de que los socialistas, tanto en el parlamento regional como en Cibeles, fiscalizarán de forma "milimétrica" los contratos, y ha lamentado que "de nuevo el PP con sus pelotazos".

"De nuevo la guerra interna del PP a las puertas del Congreso Nacional. Al igual que la presidenta (Díaz Ayuso) confesó que su hermano cobró más de un cuarto de millón de euros por adjudicación a dedo, ahora es el Ayuntamiento aprovechando el peor momento de la pandemia para enriquecerse", ha trasladado.

Fuentes municipales han precisado a Europa Press que "estos contratos se aprobaron en el consejo de Funeraria Municipal los días 23 y 25 de marzo de 2020 por todos los grupos". Entre marzo y julio de 2020 se realizaron 59 contratos de emergencia para adquirir material para los empleados municipales, todos ellos remitidos al Tribunal de Cuentas.

Villacís subraya que el Ayuntamiento no es el investigado

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha subrayado que el Ayuntamiento no es el investigado en los contratos de emergencia de Funeraria señalados. Desde Carabanchel, donde ha informado sobre el plan de apoyo a desplazados y refugiados ucranianos en Madrid, Villacís ha insistido en que "en este caso el investigado no es el Ayuntamiento, son las empresas, el Ayuntamiento está asistiendo en calidad de testigo cuando es requerido por parte de perfiles técnicos para explicar cómo sucedió".