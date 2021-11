Más Madrid lleva a Fiscalía el informe policial que avisaba del riesgo de delitos de odio en la marcha neonazi de Chueca

El Grupo Municipal de Más Madrid pondrá este miércoles sobre la mesa de la Fiscalía los nuevos datos conocidos sobre la marcha neonazi que discurrió por el barrio de Chueca, epicentro del movimiento LGTBI en la capital, el pasado mes de septiembre. En concreto, la formación que dirige Rita Maestre pondrá en conocimiento del Ministerio Público la existencia de un informe elaborado por la Policía Municipal con carácter previo a la manifestación en el que se alertaba de la existencia de un "alto riesgo" de la comisión de delitos de odio durante la misma. Consentida por la Delegación del Gobierno, la marcha saltó a la palestra por los gritos homófobos de sus asistentes –"¡Fuera sidosos de Madrid!" o "¡Fuera maricas de nuestros barrios!"–.

La formación política pone la cuestión en manos del Ministerio Público, al que solicitan que practique "las diligencias que estime pertinentes" para la "comprobación de los hechos" y la "posible responsabilidad de sus partícipes". "Pudieran resultar los hechos constitutivos de una colaboración por omisión en el caso de concluirse la existencia de delito de odio en los manifestantes, o incluso un tipo penal propio en virtud de la actuación de los responsables", señalan desde el grupo municipal.

En Más Madrid consideran que "tal vez, los delitos de odio que pudieran derivarse de la manifestación" no se "habría producido" si se hubiera "dado diligente traslado del informe" a la Delegación del Gobierno. Algo que, según explicaron en su día a infoLibre desde el departamento que lidera Mercedes González, no se hizo: "La relación con el Ayuntamiento de Madrid por el tema de las manifestaciones es continua y la colaboración extrema, pero no se trasladó nada de ese asunto".

Antes de la marcha, la Unidad de Gestión de la Diversidad (UGD), creada durante la etapa de Manuela Carmena al frente del consistorio, elaboró un informe en el que exponía los datos relativos al perfil de los manifestantes recopilados por el Grupo de Racismo y Xenofobia. Esa información, según consta en respuesta oficial a una petición de información realizada desde Más Madrid y adelantada por infoLibre, se obtuvo a través del monitoreo de redes sociales en abierto, antecedentes e informes existentes en la unidad. ¿Y cuál fue la conclusión? Que existía un "alto riesgo" de que "se cometieran delitos de odio por parte de los participantes a la manifestación", según se especifica en la contestación recibida por el grupo municipal.

Con "objeto de informar para su prevención e intervención", la unidad trasladó todo a la Comisaría de Policía Judicial. Y, de ahí, fue hasta la Sección de Análisis de la Información (SAI), algo así como el área de inteligencia de la Policía Municipal. "Una vez analizado el contenido del informe, se comprueba que concuerda con la información que conocía dicha sección y que había sido corroborada con el Cuerpo de Policía Nacional, manifestando dicho Cuerpo que existía permiso de la Delegación del Gobierno", sostienen en la respuesta. Horas antes de la manifestación, la SAI alerta a las unidades que van a intervenir en la marcha –Centro Norte y Sur– de que "los promotores son colectivos de extrema derecha" y de que existe una "alerta antifascista" convocada por "redes sociales".

Desde el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, que dirige la conservadora Inmaculada Sanz, no aclararon a preguntas de este periódico si todos esos datos llegaron a los responsables políticos. Y, en caso afirmativo, si se pusieron en contacto con el departamento que pilota Mercedes González para trasladarle esta información antes de la marcha o pedir, en base a estos informes, que se reconsiderase el caso o se estudiasen otros recorridos. "Las manifestaciones las autoriza, o no, la Delegación del Gobierno. Y la seguridad depende de la Policía Nacional", se limitaron a responder.

La Policía de Madrid avisó de que existía un "alto riesgo" de comisión de delitos de odio en la marcha neonazi de Chueca

Ver más