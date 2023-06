Maider Etxebarria, el "cambio tranquilo" de Vitoria y la primera alcaldesa de la capital de Euskadi

“Una mujer de izquierdas, feminista y que siempre apoya la justicia social”. Así le gusta definirse a Maider Extebarria. Ella es la primera alcaldesa de la historia de Vitoria y se ha convertido en uno de los grandes referentes municipales del socialismo después del 28M, al tener el bastón de mando de una de las ciudades más pobladas gobernada por el puño y la rosa.

Etxebarria (Vitoria, 1976) representa a la nueva generación del PSE-EE que está en primera fila y que presume de la combinación de ideología progresista y capacidad de gestión, como señalan en el partido. Una mujer, criada en el barrio de San Cristóbal, que no viene de las Juventudes y que la mayor parte de su carrera ha estado vinculada a la empresa privada. Pero el partido le echó el ojo y la fichó para el Gobierno vasco en 2016 para llevar las riendas de la Dirección de Turismo y Hostelería.

“Ella es muy germana”, señala un alto cargo del PSE-EE, en un comentario que refleja el sentimiento mayoritario de sus compañeros sobre su capacidad de gestión. Gestión, gestión, gestión. Lo repiten constantemente los de sus filas. Etxebarria llegó al mundo político tras una trayectoria en el mundo empresarial, especialmente vinculado al turismo, tanto en compañías como de manera autónoma.

Una política que, además del euskera y del castellano, domina el alemán, el inglés y el francés, con diplomatura en Actividades Turísticas por la Universidad de Deusto y graduada en Filología Alemana por la Universidad del País Vasco. Es, además, guía oficial. Algo que le apasiona y, de hecho, le encanta enseñar su ciudad, como ha hecho en alguna ocasión con Salvador Illa mientras corrían (una afición que comparten los dos políticos).

“Es muy trabajadora y espontánea”, subrayan fuentes del socialismo vasco. En 2019 ya el partido apostó por ella, después de su etapa en el Ejecutivo vasco, como ‘número uno’ en las municipales. Entonces quedó en segundo lugar, con el PNV por arriba por menos de tres mil votos. Un pacto entre los nacionalistas y los socialistas llevó a Etxebarria a ser primera teniente de alcalde y responsable de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo.

"La conoce todo el mundo"

Su puesto en el Ayuntamiento la llevó también a tener mucha relación con los vecinos a pie de calle y entre los empresarios y comerciantes, uno de sus puntos fuertes, según comentan en el PSE. “La conoce todo el mundo”, aseguran en la cúpula socialista, donde se valora este como uno de sus puntos fuertes para hacerse la Alcaldía. En estos comicios, la plancha electoral del PSOE se colocó en segunda posición en las urnas por detrás de EH Bildu. Pero se ha hecho con la vara de mando gracias a los votos del PNV y el PP.

Su lema para llegar hasta el poder ha sido el “cambio tranquilo”, una expresión que aduce constantemente. “Muy trabajadora”, insisten los socialistas, que trasladan que es otro de los fuertes de la nueva alcaldesa. Para el PSOE es “importantísima” en estos momentos esta Alcaldía, porque es la capital de Euskadi. “Tiene mucha visibilidad”, insisten las fuentes. En Ferraz también valoran su simbolismo porque es la quinta ciudad más poblada que tienen ahora en su manos (tras Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria, Vigo y Hospitalet).

“Siempre tiene una sonrisa, pocas veces la he visto cabreada”, resalta un dirigente socialista cuando se pregunta por ella, que añade: “Siempre lo tiene todo muy controlado, es muy lista”. Sobre su salto a la política tras su época en el sector privado comentan fuentes del partido: “Ha ido aprendiendo. Lo hace bien en los mítines. Y en la calle saluda a todo el mundo. Iba con ella por la calle y ves que todo el mundo la conoce. Es simpática, por lo tanto no tiene que fingir. Le sale natural”. Además, reconocen en el núcleo duro del socialismo vasco que la clave de la campaña ha sido “ella, tiene tirón, está muy bien valorada”. “El secreto es ella, está por encima del partido en valoración, además de que el PSE es fuerte en Vitoria, pero el plus lo ha dado ella”, apostillan.

"La relación con el PNV está bien, bien"

Ahora el reto, como comentan en el partido, es pasar de gestionar un área a tener que coordinar todo el Ayuntamiento. Hay departamentos, señalan los socialistas, que hay que arreglar, y ahora la responsabilidad recae en ella directamente. También ante la mirada de los ciudadanos. Y su gobierno es de coalición junto con el PNV, donde está rodeada con cuatro tenientes de alcaldesa: Beatriz Artolazabal (PNV), Jon Armentia (PSE), Iñaki Gurtubai (PNV) y Borja Rodríguez (PSE). El tráfico, uno de los asuntos más polémicos ahora mismo, estará gestionado finalmente por los peneuvistas. “La relación entre el PSE y el PNV está bien”, indican fuentes del partido, que agregan: “Hay diferencias dentro de los partidos, pues imagínate con otro diferente. Pero estamos acostumbrados a las coaliciones. Ella mantiene su criterio pero es fácil llevarse con Maider”.

El estilo Etxebarria ya ha llegado en los primeros días como alcaldesa, empezando por los madrugones. Es una política que se ha despertado ya estas jornadas a las cinco de la mañana, con la lectura de la prensa como primer plato. Y a la siete estaba ya en su despacho concentrada, a pesar de que en los pasillos había ajetreo de funcionarios y de cajas de unos despachos a otros por el cambio de las tornas de poder. Todo ello tras esa resaca que ha vivido la ciudad por la investidura, el Azkena Rock y el ascenso a primera del Alavés (la sexta alegría del Glorioso en sus 102 años de historia).

La idea que tiene la nueva alcaldesa es dar la máxima estabilidad al Ayuntamiento, una de sus principales promesas, por lo que tiende la mano a todos los grupos para llegar a acuerdos en las cosas que importan a los ciudadanos. Podemos no quiso entrar en el equipo de gobierno al ver incompatible al PNV, pero pueden jugar un papel muy importante, especialmente de cara a los presupuestos.

Una de las principales obsesiones, como ha reconocido durante toda la campaña, es el tema de la vivienda y el alquiler social en la ciudad. Por eso, incluso antes de la investidura, habló con el consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transporte del Gobierno vasco, Iñaki Arriola, para abordar esta cuestión. Tiene claro que marcará los próximos años en la ciudad y quiere ir de la mano del Ejecutivo autonómico, como ha sido lo habitual en Vitoria. Además, entre sus planes está la mejora de la movilidad y de la limpieza. Con otro gran objetivo: promocionar mucho más la urbe a nivel turístico. Su primera gran medida, a la falta de las concreciones técnicas, será poner en marcha un cheque para los autónomos.

Y hay algo que siempre le hace desconectar: el deporte. Desde niña le ha obsesionado, desde la natación hasta el balonmano. Le chifla coger su bici y escaparse por los alrededores de Vitoria, pedalear a todo trapo. Pero también disfruta mucho, como comentan sus allegados, con el senderismo y haciendo rutas por el monte. Sin olvidar la pala y la piragua. Al ritmo siempre de rock y de jazz. Aquella joven que un día fue au pair en Alemania se ha convertido ya en la primera alcaldesa de la historia de la ciudad.