El Dos de Mayo plasma (incluido un apagón en Sol) la ruptura entre los gobiernos de Ayuso y Sánchez

La celebración institucional del Dos de Mayo, Día de la Comunidad de Madrid, ha puesto de manifiesto una vez más la ruptura entre los presidentes nacional, Pedro Sánchez, y la autonómica, Isabel Díaz Ayuso, con el Ejército, el Gobierno y el PSOE-M ausentes en el acto de la Puerta del Sol.

A los actos institucionales de este año no ha sido invitado ningún miembro del Gobierno tras el veto de Díaz Ayuso por la ruptura de la relaciones institucionales entre Sol y Moncloa, derivada de la cancelación, por parte del Ministerio de Defensa, de la tradicional parada militar y el desfile aéreo de la Patrulla Águila, con el pretexto de que se trataba de un acto cívico y no militar.

La ausencia del Ejército –que solo ha participado en la ofrenda floral a los Héroes del Dos de Mayo en el cementerio de la Florida– ha estado presente en el discurso de Díaz Ayuso. "Este año el pueblo de Madrid está dolido y echa de menos a sus Fuerzas Armadas", ha dicho la presidenta.

"Desde los Reyes Católicos contamos con un ejército nacional. Desde 1811 las Cortes de Cádiz ordenaron que se celebrara de forma perpetua,...con formación de tropas y salvas militares”, la muerte de los sacrificados en Madrid el 2 de mayo de 1808 en defensa de España, en “una jornada de horror y gloria para la Nación española", ha dicho la dirigente madrileña del PP.

La presidenta madrileña, vestida con los colores de la bandera de España con una blusa en forma de capa amarilla y una falda roja, ha ensalzado durante su discurso en varias ocasiones al Ejército, al que los madrileños "quieren y admiran". "Madrid, unida y alegre, volverá a celebrar a sus héroes con su Ejército", ha asegurado.

En un discurso más institucional de lo habitual, Díaz Ayuso ha lanzado críticas veladas al Gobierno y ha dicho que "no podemos acostumbrarnos al desastre, ni al sectarismo, ni a la mentira", al recordar "el bochornoso apagón que dejó España a oscuras" el pasado lunes. Ha dicho que, pese a "la fabulosa solidaridad" de la ciudadanía y los servicios públicos, no se debe olvidar "la gravedad de lo ocurrido".

También ha mencionado que, a la invasión francesa, le siguieron "la inestabilidad, la división social, la politización de todo y las ideologías totalitarias", como el nacionalismo, el comunismo y el fascismo, así como "el guerracivilismo".

"El siglo XIX: lleno de revoluciones, de ruina", ha afirmado, y ha advertido de que "nadie se crea que puede tomarnos por tontos, que se puede acabar con nuestro buen nombre en el mundo, porque nos costó casi dos siglos recuperarlo".

El PSOE madrileño, ausente

Pese a su veto al Gobierno, Díaz Ayuso sí había invitado a las portavoces del PSOE-M en la Asamblea (Mar Espinar) y el Ayuntamiento de la capital (Reyes Maroto). Pero no han asistido al acto y los socialistas han organizado una celebración alternativa.

Allí ha estado el secretario general del PSOE-M, Óscar López, quien ha querido celebrar el Dos de Mayo "en una fiesta moderna" alejada "del sectarismo ya conocido" de Díaz Ayuso.

"Madrid es muy grande, Madrid es de todos, Madrid es un sitio abierto, plural, tolerante, donde la señora Ayuso monta polémicas de estas todos los días", ha dicho, en referencia a la celebración. "No hay precedentes de que de una fiesta como esta se excluya al presidente del Gobierno", ha subrayado el secretario general del PSOE-M.

López ha dicho que, tras la crisis energética del lunes y todo lo que ha pasado el martes, el jefe de Gabinete de la señora Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, se ha dedicado a decir a los periodistas: "Por encima de mi cadáver el Gobierno va a entrar en esta fiesta".

También ha denunciado que el Gobierno de la Comunidad de Madrid se ha dedicado a mandar correos a las agrupaciones del PP para pedirle que militantes vayan a Sol.

"A mí me da mucha pena que la señora Ayuso no tenga ni un mínimo institucional, que no entienda que es la presidenta de todos los madrileños y que dedique recursos y actos institucionales como este a hacer mítines contra el PSOE y contra el presidente del Gobierno", ha resaltado.

En su opinión, "un presidente de la Comunidad de Madrid lo que tiene que hacer es una fiesta abierta a todo el mundo, cuanto más abierta mejor", pero la señora Ayuso se empeña en convertirla en "un mitin del PP". López ha garantizado que cuando haya un presidente socialista en esta Comunidad la fiesta va a ser de todos.

Al no estar representado el PSOE-M, cuya ausencia ha sido muy criticada por el PP, Más Madrid ha sido el único partido de la izquierda que ha participado en el acto, pese a igualmente considerar que Díaz Ayuso lo ha convertido en un "mitin". "Ni Maduro hubiera llegado tan lejos", ha dicho su portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot.

El acto, por primera vez, al aire libre

Por primera vez, el acto principal de la Comunidad se ha desarrollado íntegramente al aire libre en la Puerta del Sol. Y por ende ha sido protagonista la lluvia, muy intensa y acompañada de truenos en los momentos previos al inicio del acto, hasta el punto que ha causado un apagón en las carpas instaladas en la Puerta del Sol para evitar que se mojaran los alrededor de mil invitados y los medios de comunicación.

Expuestos al agua han quedado, en cambio, los ciudadanos asistentes a la celebración, que pese al chaparrón han llenado las gradas (dos, con capacidad para 250 personas cada una) levantadas para la ocasión en la plaza.

En el acto ha tenido lugar la entrega de las Grandes Cruces de la Orden del Dos de Mayo, la primera de las cuales ha recaído sobre los profesionales y voluntarios que ayudaron en la dana de Valencia, cuyos vehículos (como coches de bomberos, ambulancias, coches policiales, grúas y hasta una quitanieves) han protagonizado un desfile en plena Puerta del Sol.

Las demás condecoraciones se han otorgado al Restaurante Botín, Jorge Martín, José Coronado, FAD Juventud y Proyecto Hombre Madrid, el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales y la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, Ilia Topuria, José Mercé, la Cuesta de Moyano, Pedro Schwartz, los profesionales del centro de ELA del Hospital Enfermera Isabel Zendal, los fundadores del Hayedo de Montejo, Massiel y Onda Madrid.