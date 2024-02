"A ver si no me dejáis para después de los anuncios": Mazón riñe a periodistas de la televisión pública valenciana

"A ver si no me dejáis para después de los anuncios, como siempre". Con estas palabras se dirigió hace unas semanas el president de la Generalitat, el conservador Carlos Mazón, a un grupo de periodistas de la radio televisión pública valenciana, À Punt. Este incidente en concreto se produjo durante su estancia en Fitur celebrado a finales de enero en Madrid.

En el vídeo difundido este mismo miércoles se ve a Mazón llegando a un espacio habilitado para que las autoridades atendiesen a los medios y en el que se encuentra un equipo del ente público. "¿La televisión pública valenciana? A ver si no me dejáis para después de los anuncios, como siempre", les espeta Mazón a los periodistas mientras se coloca para responder a sus preguntas. Ya mirando a alguien situado fuera de cámara, el president vuelve a repetir: "Si da igual, me van a dejar para después de los anuncios, como siempre".

El portavoz socialista en Les Corts, José Muñoz, ha criticado a Mazón por la presión que está ejerciendo sobre los medios públicos valencianos. "Ha tenido la oportunidad de reconocerlo y decir la verdad, pero ha faltado a la verdad", ha detallado en declaraciones a los periodistas tras la sesión de control de este miércoles.

"Lo hemos visto quejándose en la redacción de À Punt en un intento de cambiar las mayorías de la corporación valenciana y ahora tenemos un vídeo de Mazón diciendo que no está de acuerdo con el tratamiento que se le da. Es un elemento de presión que no se tendría que ver nunca, es el peor PP", asegura Múñoz, que ha adelantado que el PSPV presentará una denuncia ante el Consell rector de la radiotelevisión valenciana y las asociaciones profesionales de periodistas además de pedir su comparecencia en la Cámara. "No vamos a permitir que los medios se sientan presionados por Mazón y la ultraderecha", concluye.