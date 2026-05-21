Mediaset tiene los derechos de 'El Rosco' tras la sentencia del Supremo

Mediaset tiene los derechos de 'El Rosco', la final del concurso 'Pasapalabra', según un acuerdo al que llegó hace un año con la productora holandesa MC&F y que estaba supeditado a que el Tribunal Supremo resolviera el litigio con Atresmedia, lo que ha ocurrido este jueves.

Este acuerdo ha sido adelantado por Informalia y confirmado por EFE a través de fuentes del sector, poco después de que se hiciera pública la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a Atresmedia a cesar la emisión de 'El Rosco' de 'Pasapalabra', al considerar que constituye una obra protegida por la propiedad intelectual, cuya titularidad corresponde a la empresa holandesa MC&F.

Atresmedia no podrá emitir 'El Rosco' de 'Pasapalabra' tras una sentencia del Supremo Ver más

De esta forma se resuelve un litigio sobre los derechos propiedad intelectual de este formato que está en los tribunales desde hace años y que en un primer término enfrentó a Telecinco, cuando 'El Rosco' se emitía en la cadena de Mediaset, con la productora británica ITV. El concurso y su exitosa final se emiten ahora en Antena 3 a las ocho de la tarde de lunes a viernes.

Tras conocerse la sentencia, Informalia adelantaba que Mediaset se había hecho con los derechos gracias a un acuerdo firmado hace un año con la productora holandesa, que estaba supeditado a que el Supremo resolviera en los términos de la sentencia que se ha hecho pública este jueves.

Antena 3 anunció este jueves que seguirá emitiendo el concurso 'Pasapalabra' y estudia qué hacer con la prueba final, según han señalado a EFE fuentes del programa, que han subrayado que mantendrán la emisión "con normalidad" hasta que no les sea notificada la sentencia del Supremo y los plazos que imponga el proceso, que aseguran no afecta a la emisión de 'Pasapalabra', sino a la de la prueba final, a 'El Rosco'.