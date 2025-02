Moaña quiere un paseo en el terreno público que la pareja de Feijóo pide para acceder a la playa desde su chalé

La titularidad y jurisdicción sobre los terrenos públicos que la pareja de Alberto Núñez Feijóo, Eva Cárdenas, acaba de solicitar como concesión en Moaña (Pontevedra) corresponde a la Dirección General de Costas del Estado, que será quien decida sobre su petición. El Ayuntamiento de Moaña, gobernado por el BNG, coincide con la intención de Costas de recuperar la posesión de ese espacio público, hasta ahora cerrado conjuntamente con la propiedad privada de Cárdenas desde antes de que la comprara.

El gobierno local quiere incluir esos terrenos en el adyacente mirador de Fiunchal, un pequeño paseo marítimo cuyo deterioro lo ha mantenido cerrado durante años y cuya reparación reclama el ayuntamiento, que esta misma semana ha vuelto a solicitar una reunión con Costas.

El proceso para recuperar el uso público de los terrenos de dominio público marítimo-terrestre hasta ahora cerrados junto al inmueble de Cárdenas, que da acceso directo a la playa, fue iniciado por Costas en noviembre, según desveló en exclusiva Praza.gal . En aquel momento, según la alcaldesa de Moaña, la nacionalista Leticia Santos, el ayuntamiento no tomó ninguna medida porque "estaba de acuerdo" con esa intención de recuperar suelo público para uso público.

En el marco de este expediente de recuperación de terrenos por parte de Costas, Cárdenas ha solicitado ahora una concesión hasta 2037, en aplicación del derecho teórico del anterior propietario de su vivienda a una concesión por 30 años desde el momento en que el deslinde marítimo-terrestre aprobado en esa zona en 2007 estableció que esa parcela es pública. Ante esta nueva situación, para la que Costas acaba de abrir un plazo de exposición pública hasta el 11 de marzo, el Ayuntamiento de Moaña estudia ahora "presentar alegaciones para que Costas tenga claro que al Ayuntamiento le interesa recuperar el dominio público".

Junto al terreno en cuestión, de unos 210 metros cuadrados, y en continuidad natural sólo interrumpida por el muro de unión con la propiedad privada de Cárdenas, hay un pequeño tramo de paseo público, el denominado mirador de Fiunchal. Este espacio público cuenta con poco más de 300 metros cuadrados pero lleva años cerrado por motivos de seguridad debido a su deterioro. "Hemos solicitado una reunión con la Dirección General [de Costas] por el estado del muro de Fiunchal, que presenta problemas muy importantes desde hace años. Lo hemos cerrado y llevamos años insistiendo para que Costas tome medidas y lo repare o lo rehaga, lo que considere oportuno", recuerda la regidora.

“Tenemos pendiente una reunión con el director general, se viene solicitando desde hace unos meses y se reiteró esta semana”, subraya Santos, quien asegura que “por parte del ayuntamiento estamos haciendo todas las gestiones para pedir a la Administración competente que actúe en el dominio público marítimo-terrestre, en este caso Costas del Estado. Para nosotros también sería importante que esa zona del mirador de Fiunchal se pudiera unir a esa zona del dominio que ahora está en expediente de recuperación de la posesión y a su vez que el propietario colindante parece querer solicitar derechos de uso sobre esa franja de terreno que es de dominio público”.

Ante la iniciativa de Costas del procedimiento para recuperar la posesión y a la vista del buen estado de conservación del terreno adyacente a la propiedad de Cárdenas en contraste con el deterioro del espacio público adyacente, este periódico preguntó en noviembre a un portavoz autorizado de Feijóo si el dirigente popular había utilizado alguna vez ese espacio de dominio público de forma privada. La respuesta oficial fue que Cárdenas adquirió el terreno privado sabiendo que el terreno público era público aunque pareciese ser parte de la misma propiedad privada, y que ese espacio “no está siendo utilizado”.

También se indicó que el cambio de la puerta que da acceso a ese espacio público desde la playa no significaba que se estuviera utilizando como acceso privado al arenal sino que se hizo porque “un vendaval” había dañado la puerta anterior. "Como Costas no la sustituyó", explicó la portavoz, se decidió sustituirla con dinero privado "para proteger ese espacio". Sin embargo, la valla no se colocó entre ese espacio público y privado, sino entre la playa y el espacio en cuestión.

Reacciones del PP y PSOE

La pareja de Feijóo pide una concesión de suelo público hasta 2037 para acceder a la playa desde su chalet Ver más

Este jueves, ante la solicitud de Cárdenas de concesión de ese terreno, el PPdeG declinó hacer comentarios. "Desconozco ese expediente administrativo y como ciudadana más entiendo que se está cumpliendo la normativa y se está haciendo una solicitud conforme a la legislación vigente, por lo que no tengo nada que decir ", afirmó la número 2 del partido en Galicia, Paula Prado.

Y este viernes ha sido el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López , quien desde A Coruña pidió a Feijóo "que se preocupe menos por su acceso a la playa en casa" y que "aplique la Ley de Vivienda", en referencia a la negativa de las comunidades gobernadas por el PP a aplicar las restricciones a los precios del alquiler contempladas en la normativa estatal.

Al mismo tiempo, el PSdeG anunció que presentará alegaciones para pedir a Costas que no otorgue la concesión de "un dominio público que evidentemente no le pertenece ni merece pertenecerle".