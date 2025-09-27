MSF suspende sus actividades en ciudad de Gaza por la intensificación de ofensiva israelí

La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) anunció este viernes la suspensión de sus actividades médicas en ciudad de Gaza debido al agravamiento de la ofensiva israelí en la capital del enclave palestino.

"La implacable ofensiva israelí en Ciudad de Gaza ha obligado a MSF a detener sus actividades médicas vitales ante el rápido deterioro de la seguridad", señaló la organización en un comunicado.

MSF denunció que sus clínicas han sido rodeadas por ataques aéreos y el avance de tanques a menos de un kilómetro de sus instalaciones. "Nuestras clínicas están rodeadas por las fuerzas israelíes", afirmó Jacob Granger, coordinador de emergencias de MSF en Gaza.

El responsable aseguró que suspender el trabajo fue "lo último que queríamos", dado que las necesidades en la ciudad son enormes y los más vulnerables (bebés en cuidados neonatales, heridos graves y enfermos terminales) no pueden desplazarse y corren grave peligro.

No obstante, MSF subrayó que continuará apoyando los servicios esenciales de las instalaciones médicas del Ministerio de Salud de Gaza mientras sigan operativas.

A principios de septiembre, el Ejército israelí instó a los residentes a evacuar la ciudad de Gaza, considerada una "zona de combate peligrosa", y días después inició una incursión terrestre en el enclave.