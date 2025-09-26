Netanyahu amenaza con "acabar el trabajo" en Gaza ante una Asamblea de la ONU semivacía
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este viernes ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York que Israel "debe acabar el trabajo" en la Franja de Gaza y quiere hacerlo "lo antes posible". "Los últimos elementos, los últimos remanentes de Hamás, se atrincheran en la ciudad de Gaza. Juran repetir las atrocidades del 7 de octubre una y otra vez", afirmó para justificar su ofensiva.
A la vez que el dirigente israelí salía a hacer su discurso, decenas de delegados de distintos países se pusieron de pie para ausentarse a modo de protesta. En el momento en que tomó la palabra, la sala había quedado prácticamente vacía.
Durante su discurso, Netanyahu denunció una guerra política y jurídica contra Israel y criticó a los "líderes débiles y necesitados" que la secundan. De hecho, acusó a los países que durante esta semana y anteriormente han reconocido el Estado de Israel de enviar un mensaje "antisemita", al hacer ver, según él, que "asesinar judíos tiene recompensa".
En esta línea, el primer ministro insistió en que Israel no reconocerá un Estado palestino. "Es una locura y no lo haremos", dijo y recalcó que no cometerá un "suicidio nacional" haciéndolo.
"Mi posición contra un Estado palestino es la política del Estado y de la población del Estado de Israel", explicó y añadió que hacerlo sería "recompensar a los fanáticos que apoyaron" el 7 de octubre.
Igualmente, se dirigió directamente a Hamás y les dijo que si liberan a los rehenes cautivos en Gaza, "vivirán", pero que si no lo hacen, Israel los perseguirá. A su vez, recordó que su discurso se está retransmitiendo en vivo en los teléfonos móviles de los gazatíes, para que lo escuchen los líderes de Hamás y los que mantienen cautivos a los rehenes. "Ahora digo, deponed las armas, dejad a mi gente en libertad", añadió.