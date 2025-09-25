La comunidad educativa "parará por Gaza" y por los vetos de Ayuso: "Nuestros hijos se merecen la verdad"

Tras encerrarse durante varios días en el Círculo de Bellas Artes al inicio del curso, Marea Palestina ha regresado al mismo edificio para anunciar que el próximo 3 de octubre el mundo educativo "parará por Gaza". El movimiento, junto a los sindicatos UGT, CCOO, CGT, STEM, CNT, Comisiones de Base, Solidaridad Obrera y Alternativa Sindical de Clase, además de la Federación de la Comunidad de Madrid de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (FAPA), ha convocado dos paros educativos para ese viernes, con la intención de visibilizar "el derecho a denunciar el genocidio" en los centros.

Las pausas, según han detallado en rueda de prensa, se desarrollarán en dos franjas horarias, de 13.00 a 15.00 y de 17.00 a 19.00, e incluyen a todo el personal docente y no docente de la pública, concertada y privada, desde Infantil hasta la Universidad. Durante esas horas, se prevén concentraciones en las puertas de los centros y en distintos puntos de la región, así como actividades de preparación para la manifestación prevista para el sábado 4 de octubre en Madrid.

Los convocantes vinculan la protesta no solo a la masacre israelí sobre Gaza, sino también a las órdenes verbales de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid para retirar la simbología propalestina en colegios e institutos. Una instrucción que el Ejecutivo autonómico niega haber emitido, aunque insiste en que los centros "deben ser absolutamente apolíticos". La propia presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, defendió la semana pasada que "utilizar colegios y universidades con fines políticos nos retrotrae a los peores episodios del siglo XX".

Sin embargo, los sindicatos y asociaciones han denunciado que las presiones orales se han traducido en la retirada de banderas, murales con palomas de la paz o incluso carteles con la palabra 'Palestina'. "La Comunidad de Madrid haría bien en vigilar determinadas circulares y acciones de algunos directores que retiran los trabajos del alumnado con total impunidad. Eso sí que es política y de la mala", ha señalado Ander Piedra, portavoz de CGT Enseñanza.

Además, han defendido que esta convocatoria "responde a la voluntad de gran parte del profesorado". "Estamos tomando todo tipo de iniciativas para cumplir lo que la Ley Educativa nos exige a los docentes, que consiste en que debemos aplicar los principios de formación en respeto a los derechos humanos, convivencia democrática, solidaridad y cooperación", ha recordado el portavoz del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Madrid (STEM) Sergio López.

La presidenta de la FAPA, Mari Carmen Arenillas, ha subrayado que el derecho a la educación incluye formar al alumnado en valores democráticos. "Nuestros hijos e hijas merecen saber la verdad, conocer y entender qué está pasando en Gaza. No podemos mirar hacia otro lado mientras se comete un genocidio en directo", afirmó. Arenillas ha insistido en que las familias apoyan a los docentes "frente a cualquier veto o amenaza" y ha reclamado a la Comunidad que deje de censurar símbolos de solidaridad defendiendo que "los derechos humanos están por encima de todo".

Preguntado por esta iniciativa desde el CEIPSO Josep Tarradellas de la capital, el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ha afirmado que desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid "respetan" la libertad de expresión "en todo momento", pero ha recordado que los colegios "deben ser lugares libres de ideología".