"Un ataque a la autonomía pedagógica": Ayuso fomenta el apoyo a Ucrania en las aulas, pero censura a Gaza

"El deporte, las artes y la ciencia están por encima de cualquier conflicto". Con esta frase en X, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, rechazó el pasado lunes las protestas propalestinas durante la Vuelta a España. Este intento de silenciar el genocidio también parece trasladarlo a la educación, ya que su Gobierno autonómico busca prohibir el uso de banderas palestinas en los colegios. Varios centros educativos madrileños han denunciado que, desde la semana pasada, reciben llamadas de la inspección de la Consejería de Educación para que retiren simbología relacionada con el apoyo a Gaza, según ha avanzado El País.

La consigna del Ejecutivo madrileño de separar la política de las aulas contrasta con la campaña de solidaridad con el pueblo ucraniano que el Gobierno de Ayuso impulsó tras la invasión rusa de 2022. Esta imposición de "neutralidad" también se ha reproducido en las aulas gallegas, un territorio gobernado por el PP. El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, anunció en junio unas instrucciones para garantizar la "neutralidad ideológica" de los colegios en el curso 2025-26, que obligan a los centros a informar previamente sobre el contenido de charlas, excursiones o actividades complementarias. El presidente gallego, Alfonso Rueda, dejó claro que esta medida no afectará a la religión.

En el caso de la Comunidad de Madrid, la orden para eliminar la simbología palestina no se ha hecho oficial. La Consejería de Educación ha explicado a infoLibre que "no han dado ningún tipo de instrucción general sobre banderas o cualquier otro aspecto". No obstante, señalan que "si las Direcciones de Área Territorial (DAT) conocen que algún centro quiere organizar actividades relacionadas con alguna cuestión política, recuerdan a los directores que los centros educativos deben ser absolutamente apolíticos".

Desde los centros, sin embargo, la percepción es distinta. Antonio Sánchez, responsable de Política Internacional de la Federación de Enseñanza de CCOO, detalla que se han realizado las llamadas sin ninguna orden por escrito. "No hay ningún posicionamiento oficial diciendo que lo prohíben. Lo han hecho todo bajo cuerda, diciendo a los inspectores que amenacen y que llamen a los centros para que no les pueda salpicar", relata.

Pese a la falta de una instrucción oficial, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha dejado clara la posición de su partido. "Me parece razonable que, dada la controversia política que hay respecto de esta cuestión, dejemos la política fuera de las aulas", justificó este miércoles ante los medios.

"Amenazas" sobre la autonomía de los centros

Las llamadas de la inspección, según Sánchez, constituyen una "amenaza" para los centros, que cuentan con autonomía propia. "Los directores, los claustros y los consejos escolares tienen autonomía para decidir sus propias formas de solidaridad y sus proyectos educativos. Lo que buscan es fomentar el miedo por el hecho de no seguir esa guía que están dando desde la inspección", aclara el representante sindical.

Además de las acciones de los colegios, las asociaciones de madres y padres (AMPA) llevan desde 2023 realizando concentraciones y actividades para concienciar sobre la situación en Gaza. Según comunicó la Federación de la Comunidad de Madrid de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (FAPA) Francisco Giner de los Ríos, estas iniciativas recibieron presiones por parte de la embajada israelí en España para que se dejaran de realizar.

Su presidenta, María Carmen Arenillas, asegura que, aunque no han recibido ninguna prohibición formal de la Comunidad de Madrid, la federación continuará fomentando la cultura de paz y la convivencia en los centros educativos, tanto en el caso de Ucrania como en el de Palestina. "Nosotros siempre vamos a priorizar el interés superior del menor, porque los derechos humanos están por encima de todo", sostiene.

Otro de los principios que podría verse comprometido con esta directriz es la libertad de cátedra. El portavoz de CCOO denuncia que se trata de un "ataque directo a la libertad de conciencia, a la autonomía pedagógica y a la responsabilidad ética de la comunidad educativa, con un sesgo muy claro".

Doble rasero con Ucrania y Palestina

Ese sesgo, según Sánchez, se refleja en la distinta postura de la consejería frente a Ucrania. La secretaría de Madrid de CCOO Enseñanza confirma a infoLibre que en su momento se fomentó desde el Gobierno autonómico que los centros educativos se solidarizaran con Ucrania.

Además, en los colegios se permitió pintar murales con la bandera ucraniana e incluso los profesores respondieron preguntas de los alumnos sobre la invasión rusa. El Gobierno autonómico también organizó una colecta de alimentos y productos de higiene en 1.580 centros educativos públicos y concertados.

Sánchez, por su parte, lamenta la "doble vara de medir" del Gobierno de Ayuso. "Hablan de politización cuando se trata de Palestina, pero con Ucrania no hubo ningún problema y nadie se opuso. Es un agravio comparativo y se ve claramente un sesgo", subraya.

Arenillas sostiene que la FAPA va a defender que el genocidio de Gaza se aborde en las aulas desde la idea de que "la agresión no es una respuesta para solucionar conflictos". "Esto se enseña en primero de infantil. Cuando hay un problema, no se soluciona por la fuerza", explica.