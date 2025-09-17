Ayuso prohíbe las banderas palestinas en los colegios y manda a los inspectores a vigilar

La Comunidad de Madrid ha llevado a cabo en las últimas semanas una serie de inspecciones en distintos centros educativos de Madrid con el fin de que se retire cualquier símbolo que pueda tener relación con el apoyo a la causa Palestina por el genocidio en Gaza, según cuenta esta mañana el diario El País. La situación coincide con la gran ofensiva terrestre para tomar la Ciudad de Gaza del Gobierno Israelí de Benjamín Netanyahu para tomar de manera definitiva la región y por la que más de 350.000 personas han tenido que huir de la capital palestina.

El informe de la ONU sobre el genocidio en Gaza no mueve a un PP que se resiste a condenar a Netanyahu Ver más

Isabel Díaz Ayuso asegura que la política debe permanecer alejada de las aulas, opinión que contrasta con el apoyo que mostró su gobierno en 2022 con el pueblo ucraniano, tras la invasión de Rusia. En aquel momento, el Gobierno de Ayuso en la Comunidad de Madrid no solo mostró un gran apoyo a Ucrania, sino que fomentó proyectos de colectas de alimentos y productos de higiene en 1.850 centros educativos públicos y concertados. De hecho, Enrique Ossorio, ex consejero de Educación, visitó personalmente el CEIP Alejandro Rojo, en el distrito de Puente de Vallecas, para conocer de primera mano cómo se estaban desarrollando estas iniciativas en el centro.

"Ucrania nos necesita", fueron las palabras de la presidenta, unas palabras que contrastan con la hostilidad mostrada contra las manifestaciones propalestinas de los últimos días. Tras la invasión rusa de territorios ucranianos, alumnos de edades en torno a los siete años realizaban murales con mensajes de apoyo a Ucrania que los centros exhibían en sus paredes con el beneplácito de los inspectores de la Consejería, mientras que son ahora los propios inspectores los que, "de manera verbal", dan órdenes de cese de este tipo de actividades en los claustros, según ha declarado a El País el portavoz de Marea Palestina, Carlos Díez Hernando.

El colectivo Marea Pelestina: la educación contra el genocidio, que ya llevó a cabo un confinamiento el el Círculo de Bellas Artes por el embargo de armas a Israel, ahora denuncia esta situación e interpondrá medidas legales contra la Administración en lo que consideran una violación de la libertad de cátedra y de la autonomía de los centros. Por su parte, según declaraciones que recoge El País, la Consejería de la Comunidad de Madrid niega "haber dado instrucciones sobre banderas Palestinas o cualquier otro aspecto".