Michavila, el encuestador estrella enfrentado a Pedro Sánchez que hace trabajos para Génova

El pasado 2 de julio, un usuario de Twitter que se identifica como "politólogo", habitual defensor del PSOE, compartía este mensaje.

Su propósito estaba claro: vincular con el PP al sociólogo Narciso Michavila, uno de los referentes del pronóstico electoral en España, enfrentado ahora al PSOE y que pronostica la presidencia para Alberto Núñez Feijóo. Eran las 14.18 horas. A lo largo de las siguientes 24 horas, la ficha de Narciso Michavila Núñez que había hecho pública Domínguez en forma de pantallazo desapareció de la web del PP. El mensaje al pinchar en ese enlace había pasado a ser, a las 14.13 horas del día 3, el siguiente: "La página que busca no existe o no está disponible en este momento".

El PP había borrado la ficha. infoLibre ha constatado que el pantallazo compartido en Twitter se correspondía con un apartado real en la web, que ya no está. ¿Por qué la eliminación? Este periódico se dirigió al PP, a través de sus canales de prensa, para preguntar por las razones. Pero no hubo respuesta. Ni a esa ni a otras cuestiones, como por qué figuraba Michavila en la web del partido y si tiene relación profesional con el PP.

Las encuestas no sólo describen, sino que moldean. Como se dice en jerga demoscópica, su cualidad no es sólo prospectiva, también es performativa. Por eso, quien las hace y publica, quien las controla y explica, tiene algo más que el mero papel de testigo o notario. Es un formador de opinión. Así que Narciso Michavila (Madrid, 1965), uno de los sociólogos más reclamados y citados del país, cuyas encuestas obtienen mayor difusión, atesora una notable influencia política. ¿Borraba el PP su ficha para evitar que Michavila pudiera ver mermada su imagen de independencia? Es una hipótesis que encaja con las sospechas que circulan en sectores socialistas, donde se observa con recelo el prestigio de Michavila y se miran con lupa sus relaciones con el partido que encabeza las encuestas de cara al 23 de julio.

Michavila asegura que no sabe nada de su ficha en la web del PP. "Pregúntale al PP", sugiere. Su respuesta no puede atribuirse a un deseo de esconderse, porque es la única pregunta a la que no contesta. Y eso que uno de los temas abordados es espinoso: su relación con el PP. Y es espinoso porque el propio PSOE está poniendo en duda su trabajo. En conversación con este periódico, el presidente de GAD3 hace una defensa de su independencia, sin ocultar que su compañía (GAD3) realiza encargos para la actual dirección del PP, como los hacía antes para la de Pablo Casado. Eso sí, añade que también ha trabajado para el PSOE en más de diez ayuntamientos y tres comunidades –que no desvela– "en la última legislatura". Y que lo ha hecho para otros partidos, como Podemos e Izquierda Unida.

Un creador de opinión que ha chocado con el PSOE

Doctor en Ciencias Políticas y Sociología y máster en Estadística por la Complutense, Michavila se presenta como "analista habitual en medios de comunicación nacionales e internacionales". Comandante de artillería de la escala superior en excedencia, ha sido profesor de Opinión Pública y Seguridad en la UNED y profesor visitante en la Universidad de Tromso (Noruega). Pero Michavila es algo más que este currículo. El presidente de GAD 3, empresa de consultoría, investigación y comunicación con sede en Madrid que prevé facturar más de 2 millones en 2023, está entre los predictores preferidos por numerosos medios para contarle a la audiencia lo que va a ocurrir en las siguientes elecciones, sean las del 28 de mayo o las del 23 de julio.

Ahora corren días extraños para Michavila, que ha entrado de lleno en el cara a cara con uno de los partidos sobre los que hace pronósticos, concretamente el PSOE. ¿Por qué el choque Michavila-PSOE? Porque los socialistas han apuntado su dedo acusador contra él. GAD3 está entre las encuestadoras que el PSOE denunció el mes pasado ante la Junta Electoral Central por omitir datos en la publicación de los sondeos. Los socialistas acusaban a ABC, que publica encuestas de Michavila, de soslayar datos como "el texto íntegro de las cuestiones" y el "número de personas que no han contestado".

El mismísimo Pedro Sánchez, ha acusado a GAD3 de incumplir la ley. Fue en el El programa de Ana Rosa, donde el presidente afirmó que "por desgracia" sólo el CIS, Prisa y Eldiario.es cumplen los requisitos de transparencia de la ley electoral. "Hay otras encuestadoras, a las cuales usted se refiere –dijo dirigiéndose a Quintana–, que lo que hacen es darte el plato ya cocinado".

– Sigma 2, GAD3... –concretó la presentadora.

– Te dan el plato cocinado, no te muestran los ingredientes –afirmó Sánchez.

La Junta Electoral archivó la denuncia del PSOE, pero esta sirvió para algo. Junto a las declaraciones de Sánchez, afloró lo que era un secreto a voces: el cada vez más extendido convencimiento en sectores del PSOE de que Michavila, mientras luce un marchamo de independencia, juega a favor de uno de sus clientes. Concretamente, del PP. Según este análisis, las encuestas de GAD3 y sobre todo su discurso sobre las mismas son funcionales al PP, tanto en autonómicas y municipales como ahora en la antesala del 23J. La pauta detectada, señala una fuente socialista, consiste en una temprana identificación del partido de Feijóo como ganador inevitable, reclamo que contribuye a la concentración del apoyo conservador y la desmovilización del electorado de izquierdas.

El PSOE llegó a hacer público el viernes pasado un "editorial" en el que acusaba a GAD3 de ir al margen de las casas que detectaban una "remontada" socialista. El texto se refería a la empresa de Michavila como esa que "dicen que siempre acierta, pero tiene entre su currículum sonoros patinazos". Y añadía: "Que se lo digan a Fernández Mañueco". El mensaje alude a encuestas de GAD3 antes de las elecciones de Castilla y León de 2022 que llegaron a dar al PP el 40,8% del voto y 38-39 escaños, cuando finalmente obtuvo el 31,4% y 31 asientos.

Lejos de amilanarse, Michavila replicó en su cuenta de Twitter con la última encuesta antes de aquella elección.

Última encuesta preelectoral de @GAD3_com en las elecciones de Castilla y León: pic.twitter.com/1KurtTYL6e — Narciso Michavila (@nmichavila) July 8, 2023

Michavila y el PP

¿Tiene base la sospecha de que Michavila es próximo al PP? El presidente de GAD3 es hermano de José María Michavila, diputado del PP entre 1993 y 2009 y ministro de Justicia con José María Aznar (2002-2004). Su hermana Ana Michavila fue jefa de gabinete de Francisco Camps como presidente valenciano. Pero esos son nexos familiares. ¿Los hay suyos propios?

El sociólogo se ha dejado ver en actos del PP. En un encuentro de "dirigentes" del PP con "independientes" en 2013, fue ponente junto a la periodista Isabel Durán y el exministro Rodolfo Martín Villa. Clausuraron los que eran ministro de Industria, José Manuel Soria, y secretaria general del PP, Maria Dolores Cospedal. En aquel acto, Michavila afirmó: "Conseguisteis aguantar la presión del terrorismo, es fundamental que consigáis aguantar con templanza y como lo estáis haciendo la presión violenta de los que quieren generar un problema añadido al auténtico problema que son las familias que han perdido su vivienda". Narciso Michavila también acudió a la Convención Nacional del PP en Valladolid en 2014. En la web del PP aún permanece una fotografía suya hablando con Rita Barberá en aquel evento. No todas las alusiones a Michavila en la página del PP han sido borradas, aunque sí la que llevaba sólo su nombre en la cabecera.

¿Y ahora? ¿Cuál es su relación? En el listado de clientes que GAD3 hace público, sin especificar si son pasados o presentes, figuran empresas –Amazon, Deloitte, Indra, Santander, Iberdrola, entre otras–, medios –ABC, Antena 3, Cadena Ser, RTVE, entre otros–, administraciones de distinto color, colegios profesionales, universidades, fundaciones... y partidos. El PP está, sí. Pero no sólo el PP. También figuran PSOE, Unidas Podemos, Izquierda Unida, En Comú Podem, Foro Asturias y Cs –aunque sobre este último admite que hay que actualizar–.

"El segundo partido al que más facturamos en tema político, después del PP, es el Partido Socialista", afirma. Ante las preguntas concretas sobre la relación con la dirección del PP, Michavila afirma que ha trabajado para la actual dirección de Feijóo –"estudios" y "análisis"– y para la pasada de Casado –"focus group"–, pero rechaza haber sido "gurú" de nadie. "Me considero un sociólogo que conoce bastante el tema electoral, no un gurú. El gurú no genera empleo e intenta aislar a su candidato de la realidad", afirma. Además, insiste en que el PP "no es ni mucho menos nuestro principal cliente" en términos globales y recalca que GAD3 trabaja en doce países, donde se "juega" su "credibilidad" con el resultado de sus encuestas.

En defensa de su independencia y de su empresa

Michavila es enfático en su defensa de su "independencia" y de la integridad de empresa, que pagó 140 nóminas en junio, facturó 1,8 millones en 2022 y va camino de superar los 2 millones en 2023. Por eso salta contra el PSOE y hasta contra el presidente, Pedro Sánchez, por sus "graves" declaraciones en El programa de Ana Rosa, que a su juicio buscan "embarrar". "No me puedo quedar callado. Es el prestigio de mi empresa. Vengo de un mundo militar y a mi gente no la dejo tirada", afirma el sociólogo, que reta a Sánchez a acudir a los tribunales si tiene sospechas de ilegalidad.

GAD3 ganó el concurso de la Federación de Organismos y Entidades de Radio y Televisión Autonómicos (Forta) –el precio de licitación era de 235.725 euros y se adjudicó a la empresa de Michavila por 166.375, IVA incluido– para la macroencuesta emitida el 28M al cierre de las urnas. Trabajos así dan al sociólogo una enorme repercusión, más aún cuando él mismo aparece en televisión comentando los resultados. Así lo veía el periodista Enric Juliana aquella noche.

El primer vencedor de las elecciones del 28-M es Narciso Michavila que ha logrado instalar el marco en todas las televisiones públicas. Marco de aluminio frío. Felicidades por la pericia y la audacia. Luego iremos viendo... si ha acertado tendrá toda mi felicitación completa. — Enric Juliana Ricart (@EnricJuliana) May 28, 2023

El 23 de julio Michavila repetirá protagonismo, esta vez con Telecinco.

– ¿No le preocupa que se le vea enfrentado a un partido sobre el que hace pronósticos? –le pregunta infoLibre.

– No es el Partido Socialista el que me ataca –responde–. Son determinados líderes que van a recibir en las urnas lo mismo que han ido cosechando.

Michavila asegura que, a diferencia de Moncloa y Ferraz, sus clientes en el PSOE no se sorprendieron del resultado del 28M y recuerda que, cuando las cosas iban bien para los socialistas, había dirigentes que aplaudían sus encuestas. Vale como ejemplo este tuit de Óscar López de 2018.

Es sólo una encuesta, pero ojo porque @GAD3_com @nmichavila hacen encuestas de verdad y han sido siempre las más cercanas a la realidad (repasen hemeroteca quienes lo duden).https://t.co/bkbF2LQgNA — Oscar López Agueda (@oscarlopeztwit) June 10, 2018

Insiste en que ha recibido presiones de todos los partidos –incluido "un burofax de Cascos", recuerda– y de entornos de toda orientación. El locutor Federico Jiménez Losantos se refiere a Michavila como "coronel Tapioca" y, más significativamente, como "camarada Michavila", al que acusa de haber hecho "el ridículo" en Castilla y León. A Losantos le irrita lo que a su juicio es su infravaloración de Vox. "Estoy superacostumbrado", dice Michavila sobre las presiones y ataques.

Hay otro comentario usual en torno a Michavila, un acerado crítico del presidente del CIS, José Félix Tezanos: se dice que quiere sustituirlo cuando gobierne el PP. Lo niega en redondo. "No tiene ningún sentido. Yo no he montado una empresa con más de cien trabajadores para volver a la administración. 22 años de servicio a España en el ejército ya son suficientes como para tener de nuevo a un político de mando", señala Michavila, que fue compañero de promoción de Felipe VI en la Academia General Militar. Por cierto, también se rumorea que asesora al jefe del Estado. "Jamás he facturado a la Casa Real", afirma, antes de añadir que, si el rey le pide una opinión, se la da. Pero insiste en que no tiene con él una relación de asesor-asesorado, sino de dos excompañeros que a veces se encuentran. La última vez, triste, fue el entierro de otro militar de la promoción.

Al margen de su actividad empresarial, Michavila participa en iniciativas de la sociedad civil. Un ejemplo: el sociólogo figuró como ponente en 2019 del congreso de Fepace, la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Fomento, una red de colegios vinculados al Opus Dei. El presidente de GAD3 figura como profesor invitado en 2015 al máster en comunicación de la Universidad de Navarra, del Opus. También ha figurado como participante en una entrevista en mayo coorganizada por la Fundación San Pablo CEU y en una conferencia en la Universidad Católica de Valencia en 2018.

Pero Michavila no responde al perfil del analista encerrado en un pequeño círculo. En absoluto. Es habitual que colabore con medios de todo tipo, públicos y privados, de inclinación conservadora y progresista. Este mismo mes de mayo el PSOE agendaba asistencia a un desayuno informativo de Michavila y el politólogo Pablo Simón en el Ritz.

Posiciones y declaraciones

No es frecuente que Michavila se explaye sobre asuntos que puedan orientar sobre su cosmovisión ideológica. Aunque alguna excepción hay. Ha sido crítico con la ley del aborto de la etapa de Zapatero, de la que en 2014 escribió en ABC que que es "la única del mundo que consagra el aborto como un derecho" y que "no contó con apoyo social".

Un consultor político, en declaraciones bajo anonimato, no lo ve en absoluto como un sociólogo sesgado en su trabajo, que cree que figura por méritos propios entre los más prestigiosos del mundillo. Ahora bien, sí opina que sus declaraciones tienden a favorecer al PP. "Creo que Michavila hace un trabajo sólido, pero también que a veces se acerca al activismo a favor del PP. No en sus encuestas, sino en sus declaraciones públicas. Yo no me imagino a Belén Barreiro [fundadora y CEO de 40dB, que publica encuestas en El País y la SER y fue presidenta del CIS durante la etapa de Luis Rodríguez Zapatero] haciendo declaraciones sobre el PP como las que hace Michavila sobre el PSOE", afirma.

¿A qué declaraciones se refiere? Veamos algunas recientes. "Pedro Sánchez va a perder las generales por goleada" (mayo de 2023), "Sánchez entró en la Moncloa con el Falcon incorporado" (julio de 2023). En esta entrevista con Vozpópuli, atribuye el adelanto al 23 de julio a un deseo de Sánchez de nombrar al "PSOE que le va a suceder una vez que abandone el Gobierno en las elecciones". "El Gobierno lo va a perder seguro", afirma. Da por "cierto" que Sánchez ha "convocado las elecciones para que la gente no vaya a votar". En la misma entrevista dice que Sánchez "acierta" con su gira de entrevistas, entre ellas a El Hormiguero, y defiende la limpieza del sistema electoral español.

"Todas las casas tienen algún sesgo, eso es así. Pero GAD3 es una casa sólida, que hace un buen trabajo", señala un profesor de Ciencia Política, que ve en Michavila ante todo "un empresario que piensa en su empresa" y no a un sociólogo al servicio del PP, aunque sí próximo.