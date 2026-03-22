Netanyahu dice que está "aplastando" a Irán y pide a otros países unirse al ataque

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este domingo en una visita al lugar de impacto de un misil iraní que Israel está "aplastando" al enemigo y "ganando la batalla" contra Irán, al tiempo que llamó a otros países a unirse a la ofensiva contra el país persa.

Entre fuertes medidas de seguridad, Netanyahu visitó Arad, una localidad del sur de Israel donde este sábado noche un misil cayó entre unos edificios residenciales causando más de 60 heridos -diez de ellos graves- después de que otro misil impactara también en la cercana localidad de Dimona.

En Dimona, situada a 30 kilómetros de Arad se encuentra la mayor instalación nuclear del país. Las oleadas de misiles iraníes a la zona se produjeron después de que Irán denunciara un ataque al complejo de enriquecimiento de uranio de Natanz.

En unas declaraciones a un pequeño grupo de periodistas seleccionado, difundidas por su gabinete, Netanyahu afirmó que "Israel y Estados Unidos están trabajando juntos por el bien del mundo" en su guerra contra Irán.

"Es hora de que los líderes del resto de los países se sumen. Me complace decir que veo que algunos empiezan a avanzar en esa dirección, pero se necesita más", añadió a esos periodistas seleccionados, mientras se les negó permiso para la visita a la gran mayoría de medios.

Según Netanyahu, Irán y Estados Unidos están "ganando esta batalla" y "aplastando al enemigo", mientras siguen "firmes" en su determinación.

Sobre los objetivos de la guerra, apuntó que uno de los dos que se han definido es "desmantelar por completo su programa nuclear, su programa de misiles y su capacidad para producir los componentes de ambos programas".

"Estamos bien encaminados para lograrlo", agregó sobre este primer objetivo.

Y añadió como segundo fin "crear las condiciones" para que el pueblo iraní derroque al régimen de Irán. "Espero que también lo logremos", dijo sobre esta meta.

Acerca del ataque a Arad con un misil que no pudo ser interceptado por los sistemas de defensa, Netanyahu afirmó que la intención de Irán es "asesinar civiles", a lo que Israel y Estado Unidos responden "con gran contundencia, pero no contra civiles".

En Israel, 15 personas han muerto por misiles iraníes y una más por un proyectil del grupo chií Hibzulá, mientras que en Irán solo en la primera semana de ofensiva se produjeron más de 1.200 fallecidos, la única cifra oficial dada -el pasado 5 de marzo- por las autoridades iraníes. Y en Líbano hay más de un millar de muertos.

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, también visitó el lugar, afirmó que fue "un milagro" que nadie muriera allí y destacó que un niño resultó gravemente herido.

En total, alrededor de 120 de personas resultaron heridas de diversa consideración, de ellas once graves, en los dos impactos de misiles en la zona del desierto del sur de Israel que alberga la mayor instalación nuclear del país, sin que los interceptores lograran destruir los proyectiles antes de caer.

Israel intensificó este domingo su ofensiva sobre Líbano y anunció la eliminación de un alto responsable del aparato financiero de Hamás y la muerte de nueve miembros de Hizbulá, según recoge EFE.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y la ISA (Agencia de Seguridad de Israel) confirmaron la eliminación de Walid Muhammad Dib, considerado un alto responsable de la red financiera de Hamás en Líbano, que se ocupaba de financiar y coordinar actividades militares de la organización en la región.

Según un comunicado oficial, Dib era responsable de transferir fondos a distintas ramas de Hamás en Líbano y otros países, así como de reclutar operativos y dirigir actividades terroristas desde Siria y Líbano.

Además, FDI informó de que soldados de la Fuerza Aérea Israelí eliminaron a nueve miembros de Hizbulá durante operaciones en el sur del Líbano y localizaron "grandes cantidades" de armas, como cohetes, armas de fuego y cargadores.

Israel se dispone a destruir "de inmediato" todos los puentes sobre el río libanés Litani

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ha ordenado que cazas de combate destruyan "de inmediato" todos los puentes sobre el río libanés Litani, lo que aislaría totalmente una franja del sur del Líbano del resto del país, informó en un comunicado, donde señala también que Israel busca acelerar la destrucción de viviendas libanesas de la frontera.

"El primer ministro Benjamín Netanyahu y yo hemos ordenado a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que destruyan inmediatamente todos los puentes sobre el río Litani", dijo Katz en un comunicado, alegando que son utilizados para el contrabando de armas y miembros de Hizbulá hacia el sur.

Además, Katz afirmó que el Ejército israelí busca también "acelerar la destrucción de viviendas libanesas" en las aldeas fronterizas "siguiendo el modelo de Beit Hanún y Rafah en Gaza"; en alusión a dos ciudades de la Franja palestina prácticamente borradas del mapa tras la ofensiva israelí, calificada por gran parte de la comunidad internacional de "genocidio".

En concreto, el portavoz militar en árabe, Avichay Adraee, detalló hoy en X que una de las vías atacadas será el puente Qasamiyeh, que ya fue bombardeado el pasado jueves hiriendo a un periodista y un camarógrafo de la televisión rusa RT.

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Según informó entonces la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN), cazas israelíes atacaron el puente de Qasmiyeh, "en la misma ubicación que había sido atacado" el miércoles.

En ese bombardeo, el corresponsal de RT, Steve Sweeney, y el camarógrafo Ali Rida resultaron heridos a causa del impacto de un misil israelí -que fue grabado en cámara- en las inmediaciones del puente y cerca de una base militar.

El pasado jueves, el Ejército israelí dijo haber derribado ya al menos dos puentes sobre el río Litani, que se suman a otro más derrumbado el pasado día 13, según recientes comunicados castrenses.