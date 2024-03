Denuncian un caso de "brutalidad policial" contra dos hombres negros en el centro de Madrid

Diputados y activistas se han hecho eco a lo largo de la mañana de este sábado en redes sociales de un caso de "ensañamiento y brutalidad policial" que tuvo lugar el viernes por la mañana en el céntrico barrio madrileño de Lavapiés. Las imágenes, captadas por un testigo desde un coche, muestran a dos agentes de la Policía Nacional agrediendo a dos hombres negros en plena vía pública. Uno de ellos es inmovilizado y golpeado en el suelo.

Al lado de este, otro joven observa las escena mientras habla con otro de los agentes. Al grito de "¡siéntate en el suelo, vamos, ya!", el policía comienza a agredirle antes de que pueda obedecer, agarrándole del cuello y propinándole golpes con su porra. Después del forcejeo por parte del agente, el joven logra liberarse y se aleja corriendo.

Esto ha pasado hoy a las 7,45 en el barrio de Lavapies. Ensañamiento y brutalidad policial. Movedlo y difundidlo, que se les vea bien la cara a estos 2 sinvergüenzas. pic.twitter.com/R2uwHx0WRE — On the other side of the Berlin Wall (@03690jul) 30 de marzo de 2024

Según fuentes policiales consultadas por infoLibre, los sucesos tuvieron lugar en la calle Valencia este viernes sobre las 8 de la mañana. La Policía Nacional defiende que la actuación se corresponde con una intervención más amplia ya que acudieron al lugar por que se estaba produciendo una pelea entre cuatro individuos, posiblemente por un tema de drogas. Dos de ellos incluso llegaron a "amenazar" al vigilante de seguridad de un supermercado de la zona.

Según estas fuentes, los dos agentes intentaron separar a dos de estos hombres. En el momento de identificarles, presentaron una reacción hostil, por lo que se les tuvo que reducir. Ambos son detenidos y se les acusa de atentado contra agentes de la autoridad y desobediencia. A uno, además también se le acusa de un delito de salud pública ya que se le incautaron sustancias estupefacientes.

La Policía también explica que un agente está lesionado y que un coche policial ha quedado inutilizado por los golpes propinados por uno de estos individuos.

Reacciones al vídeo: Sumar registra una petición para pedir explicaciones a Interio

Tras la difusión del vídeo por redes sociales, el diputado de Sumar Iñigo Errejón ha anunciado en su cuenta de X que su formación ha registrado en el Congreso una petición para pedir explicaciones al Ministerio del Interior por esta actuación policial. "Se puede percibir ensañamiento que no parece responder a un protocolo comedido de actuación policial", asegura el documento firmado por el diputado en un tuit en el que se puede leer: "No normalizar que esto suceda, no mirar hacia otro lado, pedir explicaciones".

Según figura en el escrito, Sumar solicita a Interior la respuesta a estas preguntas: ¿Qué justificación encuentra el Ministerio del Interior para que los agentes hayan aplicado una actuación policial desmesurada? ¿Cómo valora los hechos ocurridos? ¿Cómo va a esclarecer los hechos? ¿Se ha abierto expediente a los agentes? ¿Qué medidas va a tomar ante las denuncias ciudadanas sobre la existencia de violencia policial hacia personas migrantes en el barrio de Lavapiés?

No normalizar que esto suceda, no mirar hacia otro lado, pedir explicaciones: https://t.co/dZB6ggDM1l pic.twitter.com/fXGytx0pbE — Íñigo Errejón (@ierrejon) 30 de marzo de 2024

Previamente, otros miembros de Sumar y Podemos han mostrado en sus redes su indignación por este vídeo. Así, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado que esta "violencia policial es absolutamente gratuita e injustificada que se repite contra las personas racializadas".

Esta violencia policial absolutamente gratuita e injustificada que se repite contra las personas racializadas no puede tener cabida en una democracia. Lo mejor para las FCSE sería actuar motu propio apartando a quienes no hacen bien su trabajo. https://t.co/T9kEXP19bx — Ione Belarra (@ionebelarra) 30 de marzo de 2024

Dieciocho denuncias y cero condenas: Vinicius, el ejemplo de que el racismo juega al fútbol impunemente Ver más

El activista y actual secretario de Antirracismo de Podemos, Serigne Mbaye, también ha denunciado este incidente en X. "Espero que el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y el Defensor del Pueblo tomen medidas antes de que sea demasiado tarde", ha señalado.

Así hasta cuando?

Cuál es la justificación de esta actuación tan violenta?

El acoso y la violencia policial en lavapiés no tiene nombre. Espero que @interiorgob @policia @DefensorPuebloE tomen medidas antes de que sea tarde. pic.twitter.com/fcBZZKE7jH — Serigne Mbaye (@Serigne_Mbaye_) 29 de marzo de 2024

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, también ha asegurado que "esta violencia policial es inadmisible". "Desafortunadamente, es un fenómeno demasiado común, ya sea por racismo o por complicidad institucional", ha explicado en X.

Esta violencia policial es inaceptable @interiorgob @policia @DefensorPuebloE.



Es en el barrio madrileño de Lavapiés. Y por desgracia o por la complicidad de las instituciones es demasiado habitual.



Es racismo. pic.twitter.com/j9zqBkFxCh — Isabel Serra🙋🏽‍♀️ (@isaserras) 29 de marzo de 2024

También se ha hecho eco la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, que ha publicado en su cuenta de X que "esto es inadmisible". "El Ministerio de Interior debe tomar medidas. El racismo no cabe en Madrid", ha escrito.