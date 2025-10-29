Nvidia se convierte en primera empresa en alcanzar una valoración de 5 billones de dólares

Las acciones de Nvidia subieron este miércoles más de un 4% en la apertura de Wall Street, convirtiendo al gigante tecnológico en la primera empresa en superar el umbral de los 5 billones de dólares de capitalización bursátil tras ser impulsada por el auge de la inteligencia artificial (IA), informa EFE.

Las acciones de Nvidia, que cerraron con un avance del 5% ayer martes, han subido más del 50% en lo que va de año.

Este último repunte se produce poco después de que el director ejecutivo, Jensen Huang, afirmara que Nvidia espera pedidos de chips de IA por valor de 500.000 millones de dólares y anunciara planes para construir siete nuevas supercomputadoras para el Gobierno estadounidense.

Además, la compañía -que ha evolucionado de un procesador de videojuegos de nicho a un actor clave en el auge de la inteligencia artificial- anunció este martes la adquisición de una participación de 1.000 millones de dólares en Nokia para fabricar equipos para telecomunicaciones para estaciones 5G y 6G, un sector que, según Huang, tiene un valor de 3 billones de dólares.