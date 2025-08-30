Los ocho incendios que quedan sin extinguir en Galicia siguen controlados
Sigue en infoLibre el minuto a minuto de este sábado 30 de agosto.
13:48 h
Las tareas de extinción del incendio de Fasgar-Colinas del Campo, activo desde el pasado 8 de agosto, evolucionan favorablemente y el fuego baja por primera vez a nivel uno, dejando a Castilla y León por primera vez desde hace más de tres semanas sin incendios de máxima gravedad, aunque aún permanecen activos cuatro en León, uno Zamora y uno en Palencia.
En concreto, además del de Fasgar-Colinas del Campo, rebajado de nivel por el Cecopi en León, se mantiene el nivel 1 para los incendios de Barniedo de la Reina (León), que se originó el 13 de agosto; el de Porto (Zamora) -14 de agosto-, el de Cardaño de Arriba (Palencia) -16 agosto- y el de La Baña (León) -17 de agosto-.
Siguen también activos, en nivel cero de gravedad otros incendios como el de Molezuelas de la Carballeda (Zamora), iniciado el 10 de agosto y considerado como uno de los de mayor extensión de los acontecidos en la Comunidad desde que hay registros -31.500 hectáreas, según la primera estimación de la Junta de Castilla y León-, y los de San Pedro de Cansoles (Palencia) -16 agosto- y Torre de Babia (León) -29 de agosto-.
Otros 14 incendios están controlados por los servicios de extinción, aunque con la consideración de activos, por los peligros de reproducción que existen, lo que lleva a mantener la vigilancia sobre estos terrenos.
13:22 h
La situación de los incendios forestales evoluciona de forma "muy favorable" gracias a la "ventana de oportunidad" de las condiciones meteorológicas de las últimas horas que, según Protección Civil, permiten afirmar que la peor ola de fuegos de la historia de España está llegando "a su fin".
Con estas palabras de "esperanza y optimismo" se ha expresado este sábado la directora de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, en su comparecencia tras la reunión del Comité Estatal de Coordinación (Cecod), donde ha subrayado que los datos objetivos de la situación determinan en estos momentos que "este terrible episodio de incendios se va cerrando".
Barcones han explicado que existen siete focos de incendios activos, seis en situación operativa 2 en Castilla y León y uno en situación 1 en Lubrín (Almería), zona donde ha expresado más cautelas, ya que el sudeste peninsular continúa en riesgo extremo de fuegos.
13:12 h
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado este sábado al presidente palestino Mahmud Abbas "el firme apoyo" de España tras la "injusta revocación" de EE. UU. de los visados de diplomáticos palestinos que tenían previsto acudir a la Asamblea General de la ONU a finales de septiembre.
En un mensaje publicado en la red social X, Sánchez explica que ha hablado con el presidente Abbas para expresarle "el firme apoyo de España tras la injusta revocación de los visados a los delegados palestinos" para la reunión de alto nivel de la ONU.
"Palestina tiene derecho a hacer oír su voz en Naciones Unidas y en todos los foros internacionales", añade.
"Los ataques a civiles en Gaza son inhumanos y deber cesar inmediatamente. Hay que permitir el paso de la ayuda humanitaria para aliviar el sufrimiento de la población", afirma Sánchez en su publicación.
12:27 h
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha advertido que Rusia se está preparando para lanzar una nueva ofensiva a gran escala y dijo que la concentración de tropas en las cercanías de Pokrovsk es de unos 100.000 soldados lo que hace que esa región de Ucrania este en grave peligro.
"La concentración de tropas en la región alcanza los 100.000 soldados, según los datos que tenemos esta mañana", dijo Zelenski en un encuentro con periodistas según al agencia Interfax Ucrania.
Los rusos, según el presidente, preparan un nuevo ataque pero Ucrania está preparada.
Pokrova es una ciudad minera en el sur de la región de Donesk y antes de la guerra tenía cerca de 60.000 habitantes pero ha perdido población porque mucha gente se ha ido debido al constante asedio ruso.
12:26 h
Al menos diez gazatíes, tres de ellos menores de edad, murieron por causas relacionadas con la desnutrición y el hambre en la Franja de Gaza este viernes, según el registro de los hospitales publicado este sábado por el Ministerio de Sanidad del enclave.
Desde que comenzó la ofensiva israelí, tras los ataques de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, al menos 332 personas han muerto por desnutrición en el devastado territorio, de las que 124 eran niños, según las autoridades sanitarias gazatíes.
La mayoría han fallecido este verano, cuando la escasez de comida en la Franja de Gaza ha llegado a niveles críticos debido al bloqueo casi total a la entrada de alimentos y medicinas por parte de Israel, que controla todos los accesos al territorio.
12:26 h
Castilla y León amanece este sábado sin que algunos de sus vecinos hayan tenido que pasar la noche fuera de sus casas, tres semanas de confinamiento o evacuación de poblaciones como consecuencia de los incendios forestales.
Anoche el Gobierno autonómico decidió levantar la medida de confinamiento en las poblaciones leonesas de Igüeña y Colinas del Campo de Martín Moro Toledano, las últimas que quedaban en esa situación por el incendio de Fasgar, en la práctica el único de esta Comunidad que aún sigue en nivel 2 de gravedad, ya que figura como dos fuegos, pero se formó en origen con dos incendios independientes.
Este incendio presenta una evolución favorable, según ha indicado en las últimas horas el delegado territorial de la Junta en Castilla y León, Eduardo Diego, tras presidir una nueva reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) provincial. Durante el encuentro se ha valorado la posibilidad de rebajar el nivel de gravedad del incendio de Fasgar-Colinas a IGR 1 en las próximas horas, dado que "no hay llama activa" y "el perímetro se encuentra en fase de consolidación".
12:22 h
Son ocho los incendios de más de 20 hectáreas que quedan en Galicia, todos ellos controlados, tras conseguir la extinción ayer viernes de tres de los grandes fuegos que afectaron a la comunidad, que juntos suman más de 11.000 hectáreas quemadas.
Según el último balance de la Consellería de Medio Rural, de esta mañana, las hectáreas afectadas por los incendios controlados son 80.770, y seis de ellos son grandes incendios (más de 500 ha.).
Así, permanecen controlados los fuegos de Avión-Nieva (250 ha), Oímbra y Xinzo de Limia (A Granxa y Gudín, 17.000 ha); A Mezquita-A Esculqueira (10.000 ha); Larouco-Seadur (alrededor de 30.000 ha); Chandrexa de Queixa (19.000 ha); Maceda (Santiso y Castro de Escuadro, 3.500 ha) y Montederramo-Paredes (120 ha), en Ourense, así como el de A Pobra do Brollón-Abrence (900 ha), en Lugo.