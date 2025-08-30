Los ocho incendios que quedan sin extinguir en Galicia siguen controlados

13:48 h

Las tareas de extinción del incendio de Fasgar-Colinas del Campo, activo desde el pasado 8 de agosto, evolucionan favorablemente y el fuego baja por primera vez a nivel uno, dejando a Castilla y León por primera vez desde hace más de tres semanas sin incendios de máxima gravedad, aunque aún permanecen activos cuatro en León, uno Zamora y uno en Palencia.

En concreto, además del de Fasgar-Colinas del Campo, rebajado de nivel por el Cecopi en León, se mantiene el nivel 1 para los incendios de Barniedo de la Reina (León), que se originó el 13 de agosto; el de Porto (Zamora) -14 de agosto-, el de Cardaño de Arriba (Palencia) -16 agosto- y el de La Baña (León) -17 de agosto-.

Siguen también activos, en nivel cero de gravedad otros incendios como el de Molezuelas de la Carballeda (Zamora), iniciado el 10 de agosto y considerado como uno de los de mayor extensión de los acontecidos en la Comunidad desde que hay registros -31.500 hectáreas, según la primera estimación de la Junta de Castilla y León-, y los de San Pedro de Cansoles (Palencia) -16 agosto- y Torre de Babia (León) -29 de agosto-.

Otros 14 incendios están controlados por los servicios de extinción, aunque con la consideración de activos, por los peligros de reproducción que existen, lo que lleva a mantener la vigilancia sobre estos terrenos.