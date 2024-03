La ONU critica las elecciones "ilegales" e "inaceptables" de Rusia en la Ucrania ocupada

16:45 h

Más de 10.000 agricultores y ganaderos acompañados de 1.500 tractores están previstos que este domingo tomen las calles de Madrid para exigir medidas concretas y contundentes para el campo ante los "parches" presentados por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en una jornada convocada por Unión de Uniones que quiere que sea festiva, animando la ciudadanía y a la sociedad a unirse a sus reivindicaciones.

Una 'tractorada', que discurrirá bajo el lema 'Nos siguen sobrando los motivos', que arrancará a las 11.00 horas en el Ministerio de Transición Ecológica y que discurrirá hasta el Ministerio de Agricultura por el Paseo de la Castellana, Recoletos y el Paseo del Prado.

"No es aleatorio el recorrido elegido, porque el que está mandando en la agricultura española no es el ministro Planas sino la ministra Ribera, que impone medidas medioambientales que no nos dejan producir y no hace nada para que entre fresas con hepatitis o carne con clombuterol", explicaba hace unos días el coordinador nacional de Unión de Uniones, Luis Cortés.