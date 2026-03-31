La ONU estima que la guerra en Irán podría costar a países árabes hasta un 6% de su PIB

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estimó este martes que la guerra en Oriente Medio podría costar a las economías de los países árabes entre un 3,7% y 6% de su producto interior bruto (PIB) conjunto, lo que representa una pérdida de hasta 194.000 millones de dólares, según recoge EFE.

Las pérdidas podrían ser de hasta 194.000 millones de dólares (unos 170.000 millones de euros), lo que supera el crecimiento acumulado del PIB regional logrado en 2025, indicó la oficina regional de la agencia de la ONU en un informe preliminar publicado este martes.

Por otro lado, el desempleo aumentará hasta 4 puntos porcentuales, es decir, una pérdida de 3,6 millones de empleos, más que el total de puestos de trabajo creados en la región en 2025, añade el informe, titulado Escalada militar en Oriente Medio: implicaciones económicas y sociales para la región de los Estados árabes.

La guerra en Irán llevará a muchos a la pobreza

Este retroceso podría empujar a 4 millones de personas a la pobreza, siendo la zona del Levante (Irak, el Líbano, Jordania, Palestina y Siria) la más afectada, donde la pobreza aumentaría un 5%, unos 3,3 millones de personas, según las previsiones del organismo.

De hecho, el Levante, donde se produce además una grave escalada militar israelí en el Líbano iniciada dos días después de la guerra en Irán, absorberá el 75% del aumento total de la pobreza en la región.

Como indicó el PNUD, los resultados destacan que los impactos no son uniformes y varían significativamente en toda la región, debido a las características estructurales de sus principales subregiones.

Las estimaciones sugieren que las mayores pérdidas macroeconómicas se concentran en el Consejo de Cooperación del Golfo (Baréin, Kuwait, Omán, Catar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos) y el Levante, donde la elevada exposición a las perturbaciones comerciales y a la volatilidad de los mercados energéticos provoca importantes caídas de la producción, la inversión y el comercio.

Por otro lado, se espera que el desarrollo humano, medido por el Índice de Desarrollo Humano (IDH), disminuya en toda la región aproximadamente entre un 0,2% y un 0,4%, lo que equivale a un retroceso de alrededor de medio año a casi un año en el progreso del desarrollo humano.

El director de la oficina regional del PNUD, Abdalá al Dardari, señaló en el informe que esta crisis "hace sonar las alarmas para que los países de la región reevalúen de manera fundamental sus decisiones estratégicas en materia de políticas fiscales, sectoriales y sociales".

Asimismo, evaluó sus hallazgos como "importantes" y "urgentes" para "reforzar la cooperación regional para diversificar las economías, más allá de la dependencia del crecimiento impulsado por los hidrocarburos".

La economía se resiente

La guerra, que comenzó con el ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán, lleva ya en curso más de un mes. Con distintas idas y venidas del presidente estadounidense, Donald Trump, que no dejan claro cuanto durará la guerra. Sin embargo, los efectos en la economía ya se están dejando notar a nivel mundial. También para Estados Unidos.

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Los efectos de una prolongada guerra en Irán podrían frenar el consumo de los estadounidenses y afectar más de lo previsto a la mayor economía del mundo, advirtió la semana pasada el gobernador de la Reserva Federal (Fed), Chris Waller.

De extenderse el conflicto iniciado por Estados Unidos e Israel los consumidores del país norteamericano podrían comenzar a "frenar su gasto", dijo Waller a CNBC. "(Los estadounidenses) están mirando el nivel del tanque, están mirando el precio, y se fijan en cuánto dinero se va en llenar su vehículo frente a lo que pueden destinar a otras cosas", agregó el economista.

Waller, quien estuvo entre las principales opciones del presidente Donald Trump para ser el próximo presidente de la Fed, indicó que esta situación "comienza a influir en la manera en que los consumidores ven la economía". "Por lo tanto, todos estos factores podrían terminar inclinando a la (economía), no quiero decir que hacia una recesión, pero sí, de repente, hacia un debilitamiento mucho mayor de la economía de lo que habíamos previsto", reconoció Waller, uno de los miembros del comité encargado de decidir sobre la política monetaria estadounidense y nombrado por Trump para el cargo en 2020.