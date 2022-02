Pablo Fernández: "El PP está histérico y por eso está haciendo una campaña de vergüenza ajena"

Esta es la tercera campaña electoral de Pablo Fernández (León, 1976), el candidato de Unidas Podemos para presidir la Junta de Castilla y León. Fernández compatibiliza su cargo de procurador en las Cortes con la coportavocía nacional de la formación morada. Atiende a infoLibre por teléfono, durante el trayecto de Valladolid a Miranda del Ebro. En algunos puntos se entrecorta la llamada por la escasa cobertura. "Las infraestructuras son una de las cuestiones que queremos mejorar si llegamos al Gobierno. Es imperioso garantizar el acceso a las telecomunicaciones porque sino nadie se va a quedar a teletrabajar", razona.

Por la mañana ha participado en un acto junto a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. que se ha estrenado en campaña. Díaz ha visitado Castronuño, un municipio vallisoletano de 825 habitantes gobernado por Izquierda Unida y de tradición comunista. Fernández asegura que la gallega es una de sus "referentes" a nivel intelectual, al igual que también lo son las ministras Ione Belarra e Irene Montero. Sin embargo, apenas hay referentes políticos femeninos en la región y las mujeres han quedado relegadas a un segundo plano en esta campaña.

Solo una de las cabezas de lista de la coalición de Unidas Podemos es una mujer. Es el partido que menos mujeres tiene en posiciones de salida. ¿A qué se debe?

Sí, yo creo que tenemos que hacer una profunda reflexión sobre este hecho, es cierto que hay muy pocas mujeres encabezando las listas de Unidas Podemos (UP) por las diferentes provincias. Mientras que en UP a nivel nacional lideran las mujeres, aquí tenemos que hacer una reflexión y lograr que en posteriores comicios haya más mujeres encabezando las listas electorales. Debe haber un cambio profundo en la sociedad, no es una situación exclusiva de nuestro partido, pero nos tenemos que ceñir a lo que nos atañe a nosotros.

Pablo Iglesias ha ido dos veces a hacer campaña mientras que Yolanda Díaz sólo ha participado en una ocasión. ¿Él sigue siendo el principal referente?

No, lo que ha ocurrido es que Yolanda Diaz ha estado centrada en su trabajo, en sacar adelante dos medidas muy beneficiosas para el conjunto de la sociedad. La reforma laboral, a mi juicio la de mayor calado de las últimas décadas de este país, ensancha los derechos de los trabajadores. En segundo lugar, el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta 1.000 euros. Son dos logros enormes y eso ha impedido que Yolanda haya venido antes a la campaña. Pablo, que siempre será referente de Podemos, ha podido venir en más ocasiones. Y también estamos muy contentos de haber contado con él.

La precampaña comenzó con las declaraciones tergiversadas del ministro Alberto Garzón sobre las macrogranjas. ¿Cree que Podemos ha ganado foco gracias a esta cuestión?

Lo que hubo es un bulo esparcido por la industria de las macrogranjas y difundido por, entre otros, el señor Mañueco. Es verdad que nos colocó en el centro del debate político. Hemos dicho siempre lo mismo. Estamos en contra de las macrogranjas, apostamos por la ganadería extensiva, por los pequeños y medianos productores. Y esa coherencia se valora en una comunidad como la nuestra.

¿El PSOE también ha contribuido a ello?

Dio pábulo a un bulo de la derecha, lo compró y se equivocó. Creo que intentó sacar rédito político de ese bulo para intentar erosionar nuestro espacio político. La prueba irrefutable de que se equivocaron es que fueron modulando su posición. Al PSOE le ocurre lo que en tantas ocasiones, que son muy tibios con algunos temas y tienen tendencia a escorarse al centro derecha.

Sin embargo, sería su principal aliado si dan los números para formar Gobierno, ¿no?

Sí, el objetivo fundamental es lograr un cambio y estaríamos dispuestos a reeditar un gobierno de coalición emulando el que tenemos a nivel nacional. UP tiene que estar fuerte porque somos la garantía de que haya políticas verdaderamente progresistas y auténticamente de izquierdas. Unidas Podemos es quien ancla el gobierno a la izquierda, se está demostrando a nivel nacional.

¿Se plantearían dar apoyo desde fuera?

Vamos a ver el resultado. Pero tengo que decir que la era de gobiernos monocolor se ha acabado y que los de coalición han venido para quedarse.

¿Su partido apoyaría a Alfonso Fernández Mañueco (PP) para evitar que Vox entrase en el Gobierno?

El objetivo que tenemos es desalojar a Mañueco. Castilla y León no soporta cuatro años más de corrupción, despoblación, deterioro de los servicios públicos, precariedad. Tampoco merece más gobiernos de la derecha. Nuestro objetivo es ser el actor determinante en un cambio de gobierno y hacer políticas transformadoras, apostar por lo público, por los autónomos, generar empleo de calidad y fomentar la cultura. En definitiva, conformar un gobierno que dé un giro a las políticas del PP. Y por ese motivo nunca apoyaremos al PP para evitar que Vox entre en el Gobierno. Sus políticas han sido absolutamente nocivas para la región.

Usted fue secretario de España Vaciada en Podemos, ¿le hubiera gustado una coalición con estas plataformas en las elecciones?

Siempre hemos buscado interlocución y acuerdos con todo el mundo. Es cierto que estas plataformas han decidido dar el salto a la política de manera independiente y nosotros respetamos esa decisión. El hecho de que decidan dar un paso adelante y convertirse en actores políticos es absolutamente respetable, al contrario que lo que opina el PP, que está demonizando y criticando estas plataformas.

Me parece que el PP está absolutamente histérico, de los nervios y, en consecuencia, está haciendo una campaña bochornosa. Me da vergüenza ajena la campaña que están haciendo Pablo Casado y Mañueco. Escuchar a Casado hablando de que en Castilla y León puede gobernar EH Bildu o Esquerra Republicana de Cataluña y mentando a ETA me produce auténtico estupor.

¿Y ve margen para el acuerdo con Ciudadanos?

Ha sido el propio Ciudadanos (Cs) el que se descarta de toda ecuación y ha demostrado que cuando ha tenido oportunidad de cambiar de gobierno lo que hicieron fue lo contrario. Apuntalaron al PP más corrupto, al PP que genera la precariedad y la despoblación. No creo que sea un actor decisivo y, además, consideramos que es un partido de derechas y neoliberal. Cs está en la antítesis de lo que nosotros planteamos para Castilla y León.

¿Por qué cree que el partido de Iñigo Errejón no se ha presentado a estas elecciones?

(Silencio) Esta es una cuestión que tendría que responder Más País, pero yo entiendo que si no se han presentado es por la debilidad organizativa que tienen en Castilla y León, prácticamente no tienen implantación. El hecho de que no concurran a las elecciones es porque no tienen estructura ni una organización mínima. No tienen gente.

¿Qué sucedería si Unidas Podemos sacase un resultado peor que el de 2019? ¿Se plantea dimitir?

La única posibilidad que me planteo es sacar el mejor resultado posible. La unión con Izquierda Unida y Alianza Verde va a sumar, creo que va a ser muy positiva y va a mejorar los resultados de 2019. Eso es lo único que se me pasa por la cabeza en ningún momento. Después de las elecciones veremos qué sucede.

Se ha hecho alusión en campaña a su pasado como quiosquero. ¿Cree que, cuando se saca esta cuestión, sale a relucir el clasismo?

Hay un enorme clasismo en la política y el hecho de que se intente menospreciar a un contrincante político por el hecho de haber sido quiosquero y autónomo lo demuestra. Aparte de haber sido quiosquero soy licenciado en Derecho y estoy muy orgulloso de mi expediente académico. Pero nadie habla de que Mañueco tardó más de diez años en sacarse la licenciatura de Derecho y de que ha estado toda la vida viviendo de la política. Me sorprende que se hable tanto de mi pasado, con todo el orgullo que tengo de haberme ganado la vida con el sudor de mi frente, y se eludan las trayectorias de otros candidatos.

¿Quién o quiénes son sus referentes intelectuales en política?

Tengo varios: Ione Belarra, Irene Montero, Yolanda Díaz, Pablo Iglesias y por supuesto Julio Anguita, el referente intelectual de la izquierda de nuestro país.

¿Y en otras formaciones?

(Duda) Por ejemplo, Zapatero está siendo el mejor expresidente que ha tenido este país. Ha sabido dejar la política institucional con dignidad.