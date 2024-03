Sánchez pide no tener "dudas" sobre la amnistía: "Estamos haciendo una España más fuerte"

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha reconocido que "hay muchos españoles que tiene dudas" sobre la ley de amnistía, pero les ha pedido que "no las tengan" y "confíen" porque esta norma "hará "una democracia y una España más fuerte". Durante su participación en el homenaje celebrado en Bilbao a José Luis Rodríguez Zapatero bajo el lema 20 años de los derechos y las libertades, en referencia a las dos décadas transcurridas desde la conformación de su primer Ejecutivo, Sánchez ha emplazado a superar "todas las consecuencias judiciales de este drama, de este trauma que sufrió el conjunto del país en el año 2017" con el referéndum de independencia de Cataluña del 1 de octubre, declarado ilegal.

De esta forma, cree que se podrán canalizar "todas las energías hacia las cosas que realmente importan hoy a la ciudadanía en Cataluña, en Euskadi, en Andalucía, en Extremadura y en toda España", ha asegurado. Según ha explicado, "la tarea de un gobernante no es mirar para otro lado", sino "afrontar los desafíos y hacerlos desde el ejemplo, la coherencia y con una actitud de generosidad y de reconciliación".

"A mí esto me parece clave", ha apuntado, para admitir que la ley de amnistía, como antes los indultos, genera "muchas dudas entre los españoles y españolas", pero "luego posteriormente han visto los efectos benéficos que ha tenido para Cataluña y para el conjunto de la sociedad española".

Por ello, les ha reclamado que "confíen" porque, "con los indultos y ley de amnistía estamos haciendo de la democracia española una democracia más fuerte y, por tanto, una España más fuerte".

La tarea de un gobernante es afrontar los desafíos desde el ejemplo y la coherencia. Con generosidad y reconciliación.



La Ley de Amnistía, al igual que fueron los indultos, hacemos una democracia y un país más fuerte.



Avancemos en ese camino de la reconciliación y concordia.… pic.twitter.com/KDaenttuap — PSOE (@PSOE) 9 de marzo de 2024

Zapatero con Sánchez

Por su parte, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha afirmado que, dentro de unos años, se celebrará lo que Sánchez, ha hecho "por Cataluña y por España". "Que bien se duerme siendo leal a tu partido, a tus ideas, a tus convicciones", ha señalado en un momento difícil para el PSOE, con el caso Koldo y la negativa del exministro José Luis Ábalos a dejar sus escaño en el Congreso de los Diputados, o las voces discrepantes dentro del partido en torno a la amnistía, como la del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Zapatero ha mostrado su apoyo "incondicional" al PSOE y ha asegurado que hoy, 20 años después, "se vuelve a casar" con el Partido Socialista. También ha respaldado a Sánchez y se ha referido a las críticas que recibe por sus políticas sobre Cataluña. "Igual que me lo reprocharon a mí, me lo criticaron, me intentaron boicotear la búsqueda de la convivencia, de la paz, la puesta en valor del diálogo, de la palabra, de la convicción, del amor al bien", ha indicado.

Asimismo, ha destacado que ahora el presidente del Gobierno está siendo atacado por "el esfuerzo que está haciendo en Cataluña". "Pero, atención, Santos (ha dicho dirigiéndose a Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE), convocaremos dentro de tres o cuatro años un acto aquí para poder celebrar, lo que va a hacer Pedro Sánchez en Cataluña y por Cataluña y por España", ha asegurado, para pedir el apoyo a Pedro Sánchez, "como me habéis apoyado a mí".

Reconocimiento del Estado palestino esta legislatura

Además, Sánchez ha anunciado que en esta legislatura propondrá en las Cortes Generales "el reconocimiento al Estado palestino" por ser "la única manera de que dos estados puedan convivir y coexistir en paz y seguridad". Tras acusar a la derecha de producir una "gran mentira" con el atentado islamista del 11M en Madrid, Sánchez ha defendido que el "legado" de José Luis Rodríguez Zapatero es "el mismo" que el Gobierno defiende actualmente en Ucrania y Gaza, "el respeto al derecho internacional por Rusia e Israel".

Tras reclamar que llegue a Gaza la ayuda humanitaria, Sánchez ha anunciado que en la presente legislatura propondrá en las Cortes Generales "el reconocimiento al Estado palestino". "Lo haremos por una causa justa y por ser la única manera de que dos estados puedan convivir y coexistir en paz y seguridad", ha afirmado en relación a Israel y Palestina.

En esta legislatura propondré a las Cortes Generales, el reconocimiento del Estado Palestino por parte de España.



Por convicción moral, por una causa justa y porque es la única manera de que dos Estados, Israel y Palestina, convivan y coexistan en paz. pic.twitter.com/o54AB3f0vO — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 9 de marzo de 2024

Una proposición de ley para abolir la prostitución

También ha anunciado este sábado que el grupo parlamentario socialista presentará una proposición de ley para abolir la prostitución en España, un "compromiso pendiente".

En su intervención, Sánchez ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de "banalizar" sobre "cuándo se celebra el día del hombre" y ha advertido que eso demuestra que "queda mucho por hacer en materia de igualdad y feminismo y que Ayuso desmereció la causa de millones de mujeres".

Por otro lado, y tras incidir en que los socialistas no les basta con "tener razón", sino que quieren ganar las elecciones "para llevar el programa político al BOE", ha incidido en que tiene "un compromiso pendiente del programa político: el de la abolición de la prostitución". Así, ha anunciado que el grupo parlamentario socialista presentará una proposición de ley para hacer de la abolición de la prostitución "una realidad".