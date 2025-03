Altri en cifras: 46 millones de litros de agua al día y una chimenea tan alta como la Catedral de Santiago

La Consellería de Medio Ambiente dio este viernes luz verde a la declaración de impacto ambiental formulada por Greenfiber, la empresa integrada por la portuguesa y la gallega Greenalia, para instalar su fábrica de celulosa en Palas de Rei (Lugo). El aval condicional —considera el proyecto "ambientalmente viable" pero impone requisitos adicionales y la obligación de cumplir un "programa de seguimiento ambiental"— satisfizo a la Xunta pero volvió a levantar las protestas de la oposición y del amplio movimiento ciudadano y social que en Galicia, pero especialmente en la comarca de A Ulloa y los municipios más afectados, lleva meses protestando contra la macrocelulosa.

El documento publicado este viernes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) resume las características básicas de la fábrica diseñada por Altri y Greenalia tras ser seleccionada por Impulsa Galicia, la sociedad público-privada impulsada por la Xunta y Abanca. El informe, que se suma a algunos previos ofrecidos por la propia compañía y análisis externos, arroja luz sobre la gran escala del proyecto. Estas son algunas cifras que resumimos aquí:

112 hectáreas de fábrica

Las instalaciones previstas para la planta industrial "ocuparán una superficie aproximada de 112 hectáreas“, tras optimizar la superficie de implantación de la planta para reducir los espacios a ocupar, explica el informe, que también especifica que se ubica en parcelas "situadas en el extremo occidental del término municipal de Palas de Rei, en una zona limítrofe con el municipio de Santiso".

Esta superficie es casi cuatro veces mayor que el casco antiguo de Santiago y más de tres veces mayor que el de la ciudad de Lugo.

Cuatro municipios, dos comarcas

El texto también explica que aunque la fábrica de fibra textil se ubica en el municipio de Palas, sus "infraestructuras auxiliares" (conducciones de recogida de agua, conducciones de impulsión, línea de suministro eléctrico y caminos de acceso) se extienden también por los municipios de Melide, Santiso (ambos en la provincia de A Coruña) y Agolada (Pontevedra).

Además, el proyecto se ubica “en la gran área paisajística de la Galicia Central, concretamente en la región paisajística de Terra de Melide-Arzúa, y próximo en su extremo occidental a la región paisajística denominada A Ulloa”.

Antes de decidirse por Palas de Rei, Altri consideró otras seis posibles localizaciones asociadas a grandes cuencas hidrológicas: Cervo (río Covo), Alfoz (río Ouro), As Pontes (río Eume), Forcadas (río Mera), Baamonde (ríos Ladra y Parga) y Lugo (río Miño Alto).

Una chimenea de 75 metros

Las emisiones de la caldera de recuperación, horno de cal, caldera de emergencia y caldera de biomasa “serán conducidas a la atmósfera a través de una única chimenea de 75 metros de altura, para maximizar la dispersión atmosférica”. Si finalmente se construye, tendrá prácticamente la misma altura que la Catedral de Santiago y 17 metros más que la Torre de Hércules de A Coruña.

400.000 y 200.000 toneladas al año de celulosa y 'lyocell'

Como ya había precisado Greenfiber, la capacidad máxima de producción de la fábrica de Palas a partir de madera de eucalipto es de 400.000 toneladas métricas al año de celulosa soluble, pulpa secada al aire, materia prima para diversas fibras textiles, así como de 200.000 toneladas al año de lyocell , un tejido artificial y ecológico fabricado a partir de esa pulpa de madera. En una primera fase, la producción sería de 250.000 toneladas de celulosa y 60.000 toneladas de lyocell al año.

46 millones de litros de agua al día

En cuanto al consumo de agua, se instalará un sistema de recogida en el embalse de Portodemouros, en el municipio de Agolada (Pontevedra), para un caudal de 46.000 metros cúbicos al día, 46 millones de litros: 31.000 para cubrir la demanda de celulosa soluble y 15.000 para lyocell . Esto supone, como informó la organización ambiental Greenpeace, más de lo que consume toda la provincia de Lugo.

Por tanto, habría 535 litros por segundo de demanda máxima y 16 millones de metros cúbicos al año (16.000 millones de litros) , un consumo de agua similar al de la celulosa de Ence en la ría de Pontevedra, que capta entre 12 y 17 millones de metros cúbicos del río Lérez.

Además, durante el período pico de construcción y montaje, la demanda de agua potable será de 500.000 litros de agua al día. Luego, durante la fase de operación de la planta, y para uso sanitario, se estima que será necesario un caudal de 50.000 litros diarios "desde la conexión al agua potable de alguno de los municipios vecinos".

En cuanto a las aguas residuales, las generadas durante la producción en la planta serán tratadas en una planta depuradora con un caudal de vertido de 30.000 metros cúbicos/día.

El 22% del eucalipto que se tala en Galicia

Además, en una primera fase, Altri utilizará alrededor de 1,2 millones de metros cúbicos (toneladas) de madera de eucalipto (globulus y nitens) al año como materia prima básica. Esta cantidad representaría aproximadamente el 22% del total de los aprovechamientos forestales solicitados en Galicia para esa especie en 2023 (últimos datos) y más del 20% de los de 2022. Más de dos de cada diez toneladas de talas de eucalipto.

En una segunda fase se estima que se necesitarán 2,4 millones de toneladas de eucalipto. Mientras tanto, en el informe de declaración ambiental se aclara que Altri considera que "existe producción de madera de eucalipto para abastecer a esta industria, que se abastecería a partir de las existencias que actualmente se comercializan en el exterior y que, por tanto, no provocaría un incremento de la superficie dedicada al eucalipto en Galicia". El documento presentado por la Agencia de la Industria Forestal de Galicia "incide en estas cuestiones y refuerza los argumentos del promotor", según la Xunta.

¿500 empleos directos o 281?

La empresa promotora de la planta de Palas espera la creación de 2.500 empleos, 500 directos y 2.000 indirectos, pero el Consello da Cultura Galega ha rebajado las previsiones a 281 empleos directos , 62 indirectos en comarcas próximas y otros 201 indirectos en el resto de Galicia.

Este mismo viernes, en el comunicado emitido por Greenfiber, la compañía insiste en la creación de alrededor de 2.500 empleos, 500 de ellos directos en una planta que "funcionará las 24 horas del día".

1.000 millones de inversión, 250 millones de ayudas

El proyecto es una apuesta firme de Altri a través de Greenfiber, sociedad constituida en agosto de 2022 con la portuguesa como accionista mayoritario (75% del capital) y la gallega Greenalia con el otro 25%. También de la Xunta, que la eligió a través de la sociedad Impulsa Galicia para promover la fábrica textil que pretende financiar con fondos comunitarios. La compañía, que prevé una inversión cercana a los 1.000 millones de euros, prevé impulsar el proyecto con subvenciones de unos 250 millones, aproximadamente una cuarta parte del total a invertir.

Tanto el Gobierno gallego como la empresa llevan tiempo reclamando "certezas" al Estado para asegurar el acceso a créditos y ayudas directas de la UE a través del programa Next Generation, aportaciones sin las que el proyecto no sería viable y que dependen de la aprobación ambiental no solo de la Xunta, sino también de la Unión Europea.

27.000 denuncias

Según explica el informe publicado en el DOG, el expediente del proyecto Palas de Rei contiene alrededor de 27.000 alegaciones, presentadas por particulares, asociaciones y/o plataformas de diferentes ámbitos y municipios.

Seis años de validez, tres años de construcción

La declaración de impacto ambiental publicada este viernes tiene una vigencia de seis años, tras los cuales caducará si la empresa no pone en marcha su proyecto. En la comparecencia de las conselleiras de Medio Ambiente y de Economía, Ángeles Vázquez y María José Lorenzana, respectivamente, se aclaró que, en caso de que el dictamen sea elevado a los tribunales, ese plazo quedaría suspendido.

Además, el período previsto para la fase de construcción de la fábrica es de 33 a 36 meses, alrededor de tres años.

110 MW de demanda eléctrica

La Xunta da luz verde a la macrocelulosa de Altri tras meses de intensas y masivas protestas ciudadanas Ver más

Según explica el informe, la demanda eléctrica estimada de la fábrica es de 5 MW durante la construcción y 110 MW durante la fase de operación. La planta contará con su propia subestación eléctrica, que servirá como punto de interconexión para una futura línea de 220 kV que no es objeto de esta DIA. Dicha subestación estará ubicada en la zona noreste de la planta, aclara.

Además, para el suministro de energía eléctrica durante la fase de obras, se contempla la ejecución de una línea eléctrica provisional de 15 kV, con una longitud aproximada de 10 kilómetros desde la SET Melide existente hasta la central.

Emisiones

Hace unos meses, Greenpeace analizó las cifras estimadas de emisiones de la planta de Palas de Rei a partir de los cálculos de la compañía. Emitiría 525 toneladas de materia suspendida (TSM), 157 toneladas anuales de nitrógeno, 21 de fósforo, así como 21.000 toneladas de sulfatos. También 1.680 toneladas anuales de sustancias con demanda química de oxígeno.