El PP culpa a Sánchez de que el CNI no "vigile" a Puigdemont y de ponerle una "alfombra roja"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha señalado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como "responsable último" de lo sucedido con el expresidente catalán Carles Puigdemont, ha denunciado que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no ha vigilado al líder de Junts porque el jefe del Ejecutivo "así lo ha querido" y que, por contra, se le ha puesto "una alfombra roja con las siglas del PSOE", ha informado Europa Press.

Así lo ha defendido mediante una declaración sin preguntas a la que ha dado lectura en la sede nacional del partido en la que también ha recriminado al Gobierno que guarde "silencio" después de que Puigdemont haya desaparecido tras pronunciar un discurso público a primera hora de este jueves en Barcelona.

"El Gobierno guarda silencio y se limita a señalar a los Mossos como si no tuviera responsabilidad alguna en este asunto", ha censurado Gamarra.

La dirigente conservadora ha destacado que el hecho de que el CNI no cumpla sus obligaciones es una "prueba" de hasta qué punto "los socialistas han desarmado al país". "El CNI no cumple su función y no controla ni vigila a Puigdemont porque Sánchez así lo ha querido", ha indicado.

Tras preguntarse si los "emisarios" del PSOE que fueron a Suiza lo hicieron para "disuadir" al expresidente o para "pactar los términos de su regreso con total complicidad política", Gamarra ha concluido que "la alfombra roja" con la que ha desembarcado en Barcelona "lleva las siglas del PSOE". "Puigdemont pretendía sacar a Cataluña del Estado y Sánchez ha sacado el Estado de Cataluña", se ha lamentado a continuación.

"Sánchez se ha autoproclamado estado y ley"

La dirigente conservadora ha denunciado que Puigdemont ha regresado este jueves a España "en cumplimiento del trato" con el Gobierno. "Vuelve porque ahora en España, Sánchez se ha autoproclamado Estado y ley", ha censurado Gamarra.

Al respecto, ha lamentado "otra humillación insoportable y otro espectáculo bochornoso" con el desfile Puigdemont por Barcelona, alertando de que esto puede suponer una pérdida en la confianza de las instituciones, aunque ha culpado a Sánchez de "una humillación consentida y alentada".

"El PP hace un llamamiento al cumplimiento de las resoluciones judiciales y al respeto a la ley y a los servidores públicos encargados de ejecutarlas. Damos también nuestro respaldo a la Justicia, para que actúe libre e independientemente y no se deje presionar por el Gobierno. Reclamamos también al Gobierno que ponga los medios y la voluntad para que los cuerpos y fuerzas de seguridad cumplan con su función", ha proclamado.

Erige a los jueces en salvadores

Gamarra ha continuado hablando de la investidura del candidato del PSC, Salvador Illa, advirtiendo de que se trata de "la vuelta a la casilla de salida del procés" y cargando contra los pactos de los socialistas catalanes y de Sánchez.

Gamarra ha insistido en definir el regreso de Puigdemont como "espectáculo grotesco" y ha puesto en valor que si existe la posibildiad de detenerle es porque "sigue habiendo jueces en España" y porque la amnistía, "además de inconstitucional y contraria al ordenamiento europeo, es una chapuza tramposa".

Sobre la amnistía, la dirigente del PP ha recriminado a Salvador Illa que, durante su discurso en el debate de investidura de este jueves, intentara "señalar e instruir" a los jueces con la aplicación de esta medida de gracia.

Un intento de reformar el Estado

La 'número dos' del PP también ha aprovechado esta declaración institucional en la sede nacional del partido para volver a cargar contra el pacto fiscal entre PSC y ERC que supondrá que Cataluña salga del régimen común de financiación y comience a recaudar el cien por cien de los impuestos.

"Sánchez mete la mano en todas las instituciones del Estado para favorecer a sus socios y ahora pretende meter la otra mano en el bolsillo de los españoles para favorecer a uno de los suyos", ha denunciado.

Por último, Gamarra ha alertado de que Sánchez está realizando "un intento de reformar en profundidad el Estado por la puerta de atrás, una mutación constitucional sobre la que no se ha consultado a los españoles y que se ha negociado a puerta cerrada entre Sánchez y sus socios".