El PP entrega a Vox tres consejerías en Aragón, una con rango de vicepresidencia

El presidente del PP de Aragón, Jorge Azcón, y el líder de Vox en la región, Alejandro Nolasco, han anunciado este miércoles en una comparecencia conjunta que ambos partidos han llegado a un acuerdo para la investidura de Azcón como presidente de la comunidad.

El acuerdo incluye el concepto de "prioridad nacional" en el acceso a los servicios públicos, al igual que el alcanzado en Extremadura entre ambos partidos que ha permitido este miércoles la investidura de María Guardiola (PP).

Así lo ha asegurado Nolasco a los medios de comunicación, a los que ha detallado que el pacto incluye una vicepresidencia para su partido, que estará unida a una consejería, aunque aún no se ha determinado cual de las tres será: Desregulación, Bienestar Social y Familia; Medio Ambiente y Turismo; y Ganadería, Agricultura y Alimentación.

El pacto incluye también para Vox la vicepresidencia primera de las Cortes, que seguirá presidiendo la 'popular' María Navarro, y también será de Vox el senador autonómico de representación autonómica, que en la anterior legislatura fue del PP.

Nolasco ha agradecido a Azcón que haya tenido "la disposición y la valentía" de llegar a este acuerdo, y ha confrontado la actitud del aragonés con la de Génova, que, ha lamentado el líder autonómico de Vox, "solo ha puesto palos en las ruedas, solo ha puesto zancadillas".

Por su parte, Azcón ha insistido en que el acuerdo es "coherente", que sus medidas se refieren todas ellas a cuestiones en las que el Gobierno de Aragón tiene competencias, que cumple "con el principio de legalidad" en todas sus partes y responde al "mínimo común denominador" entre los dos partidos.

Y ha considerado que el debate sobre la "prioridad nacional" tiene que ver por una parte con la política y las distintas posiciones de los partidos, pero también con la legalidad: "La prioridad nacional va a ser compatible con el principio de legalidad", ha insistido.

Azcón ha señalado que cuando alguien en Aragón va a cobrar un complemento del ingreso mínimo vital o la pensión no contributiva se exigen años de residencia, algo que "no ha inventado este gobierno, sino que son requisitos que se pusieron en marcha por el anterior y por el PSOE", criterios de legalidad que están incluidos en una legislación de inmigración nacional.

Nolasco, por su parte, ha apuntado al respecto que "existen una serie de baremos que se aplican y que se pueden aplicar de forma más restrictiva" a la hora de conceder las ayudas sociales y son los años cotizados, y ha agregado que "todo esto está dentro de la legalidad".

"Se ha aprobado en Extremadura, en Valencia también; al Partido Popular le pareció bien y es perfectamente legal", ha asegurado, y ha recalcado que "sí que se pueden poner unos requisitos mucho más restrictivos para que finalmente esa prioridad sea nacional"

Azcón ha expresado su confianza en que el pacto, de 13 puntos, llegue hasta el año 2030 y ha insistido en que, a diferencia que en la anterior, completarán la legislatura. La voluntad es aprobar cuatro presupuestos, aunque ha reconocido que "los plazos van a ser demasiado justos".

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Nolasco, por su parte, ha recordado que se fueron del anterior Gobierno debido al acuerdo para la llegada de menores migrantes no acompañados, que van a "rechazar totalmente", y que no tiene "una bola de cristal" para saber si el acuerdo durará la legislatura, aunque ven a tener "fe, esperanza y caridad" y van a "intentar trabajar para llevarlo a buen puerto".

El presidente en funciones ya ha comunicado a la presidenta de las Cortes el acuerdo para que pudiera convocar hoy mismo la Mesa y la Junta de Portavoces, que se celebrará este viernes, y convocar a su vez el debate de investidura la próxima semana.

El anuncio del pacto llega 73 días después de las elecciones del 8 de febrero, que Azcón convocó precisamente por no haber llegado a un pacto con Vox para aprobar los presupuestos por segundo año consecutivo, comicios en los que el partido de Santiago Abascal duplicó su representación al pasar de siete a 14 diputados y el PP perdió dos y se quedó con 26.