Ferraz seguirá confrontando con el PP pese a que las encuestas apuntan a un avance de Feijóo

España se enfrenta a un trimestre electoral de infarto con las vascas, las catalanas y las europeas. El pulso político vuelve a las calles. Y los partidos tienen sus maquinarias echando humo en mitad de un cortante y enfangado debate público que domina cada esquina de las Cortes Generales. El Partido Popular ha sacado su lado más duro, mientras que en Moncloa y en Ferraz han decidido responder y no callarse como pasó en otras épocas pese a las advertencias de Sumar.

Y en mitad de este panorama siguen apareciendo encuestas en los medios de comunicación con una tendencia de subida del Partido Popular. En el último barómetro de 40dB publicado para El País y la Cadena Ser este lunes los populares superan en cinco puntos y medio al PSOE, siendo la mayor distancia entre las dos formaciones desde las pasadas elecciones del 23 de julio. Vox resiste como tercera fuerza mientras que Sumar baja hasta el 8,2% de intención de voto acusando el efecto de la separación de Podemos.

Los socialistas, a tenor de la encuesta, van sufriendo un lento desgaste, lo que hace que ahora su intención de voto esté en un 30% (1,7 puntos por debajo de lo que lograron en las últimos comicios generales). El sondeo apunta a un incipiente trasvase de votos de los socialistas hacia los populares, que están logrando asentarse bien entre el electorado de centro. Con otro factor a tener en cuenta que ya es habitual: el electorado socialista está mucho menos movilizado cuando no hay urnas a la vista. Estas tendencias también se reflejan en el último barómetro del CIS del mes de marzo, con el PP ganando con un 34% (subiendo un punto respecto a febrero), mientras que el PSOE se dejaba 1,7 puntos y quedaba segundo con un 31,3%.

Ferraz: "No nos vamos a callar"

Estos incrementos del Partido Popular se registran en mitad de su escalada en la ofensiva contra el Gobierno y en su estrategia más dura contra el presidente y el PSOE intentando poner en la diana incluso a la mujer del jefe del Ejecutivo. Esto ha provocado que Moncloa y Ferraz haya marcado una estrategia de respuesta directa y de no callarse ante ataques, insultos, bulos y fake news. Los socialistas remarcan que no van a poner la otra mejilla como pasó durante la campaña del 28M, que supuso una debacle autonómica y local. Además, señalan que no se puede ser equidistante en un momento en el que hay unos “agresores” y unos “agredidos”.

Pero esa respuesta socialista no esta suponiendo que recorten distancia en las encuestas. Sus socios de coalición, Sumar, llevan días advirtiendo de que no se puede bajar al barro como el PP y creen que habría que rebajar el tono y centrarse en medidas por parte del Gobierno. ¿Se replantean en Ferraz su estrategia? No. Fuentes de la dirección socialista explican que van a seguir con su planteamiento: “No nos vamos a callar, vamos a poner al Partido Popular frente al espejo. No hemos sido nosotros lo que hemos insultado al presidente sin conocer límite alguno”.

Respecto a los estudios de intención de voto, en la calle Ferraz indican: “No comentamos mucho los sondeos. Nos sirven, es evidente, pero no somos el Partido Popular. Aquí no repartimos ministerios con las encuestas porque luego vienen los disgustos. Feijóo no ha salido todavía del duelo del 23 de julio. Dijimos que el PSOE iba a tomar decisiones valientes y el partido sigue por encima del 30%. Estamos entre los primeros partidos socialdemócratas de Europa. Casualmente el PP está en el 35% según esta encuesta (de 40dB), que era lo que le daban la mayoría antes del 23J. Nosotros a las cosas del comer, y nada nos despista”.

Sumar presiona al PSOE: "Menos barro"

La distancia entre el PSOE y Sumar sobre cómo responder sigue manteniéndose. El ministro de Cultura y portavoz del partido de Yolanda Díaz, Ernest Urtasun, hizo este lunes el análisis de que el Ejecutivo tiene que tener “más ambición” a la hora de gobernar y poder así ampliar su base social: “Más hablar de la bajada del paro y menos del barro”. A su juicio, este barómetro refleja los riesgos de optar por un Gobierno en stand by, algo que ya trasladaron al ala socialista cuando se tomó la decisión de manera unilateral de no aprobar presupuestos generales para este año por el adelanto electoral en Cataluña del 12 de mayo. Este espacio es el que pierde más intención de voto en el sondeo, por lo que ven “clarísimo” que a la izquierda le irá mejor desplegando una agenda social potente y dejando a un lado el “y tú más del bipartidismo”.

Juan Rodríguez Teruel, profesor de Ciencia Política de la Universitat de València, hace esta radiografía del panorama de los sondeos: “Los datos de 40dB y de otras encuestas que se han ido publicando apuntan más estabilidad de lo que sugiere una primera lectura”. “Si bien es cierto que en todas se da la misma tendencia (aumento sostenido del PP, por un porcentaje más o menos modesto pero siempre sustantivo de 2 a 4 puntos, y estancamiento a la baja del PSOE), esto parece ser el resultado propio de un inicio de legislatura derivado del contexto del que venimos: el electorado del PP está muy movilizado, el del PSOE un poco menos, y eso seguramente apunta un descenso de participación en las estimaciones, que produce directamente un incremento de los populares”, comenta.

Acto seguido, apunta Rodríguez Teruel: “En concreto, el PP se beneficia de tener menos indecisos y de sumar de restos de Ciudadanos o de votantes de centro que no fueron a las urnas, algo de Vox y algunos electores descontentos del PSOE”. “Desde esta perspectiva, parecería que la política dura del PP le estaría dando buenos resultados, pero también hay una lectura menos triunfalista y que puede ayudarnos a evitar ciertas sorpresas”, indica.

Para adentrarse en su análisis: “Por un lado, más que el aumento del PP (en parte, por esa cuestión técnica del descenso de la participación estimada, un dato que las encuestas no suelen decirnos), me parece relevante la capacidad de resistencia del apoyo al PSOE”. “En el contexto actual, tras seis años de Gobierno, el leve descenso se explica por la propensión a la desmovilización de su electorado más crítico en ausencia de perspectiva electoral. Pero es un descenso mucho menor del que daban las encuestas al PSOE en los últimos dos años”, añade el profesor, que apostilla: “Eso indica que no hay trasvase significativo a otros partidos, y que puede revertirse en caso de convocatoria electoral”.

"La amnistía no produce una debacle del PSOE"

Apunta al hilo Rodríguez Teruel que “no parece muy consistente la idea de que la amnistía produciría una debacle entre los votantes más críticos”. “No es ninguna sorpresa. En la legislatura anterior hubo un 40% de votantes del PSOE que estaban en contra de los indultos y de la política con Cataluña, pero todos ellos votaron a Sánchez de nuevo en julio”, argumenta. Por lo que, añade, esto “son malas noticias” para el PP, que “necesita una debacle del PSOE y un retroceso sustantivo de Vox”. Para agregar: “Y este es el otro aspecto llamativo: los de Santiago Abascal siguen resistiendo muy bien, especialmente si tenemos en cuenta los conflictos internos y la percepción entre buena parte del electorado de que puede ser un facilitador de la mayoría de izquierdas”.

Para él, tampoco tendrán un efecto entre el electorado socialista las continuas críticas de Felipe González por la amnistía, que han vuelto a primera línea con la entrevista que le ha hecho Juan Luis Cebrián en The Objective. En su opinión, la masa de votantes que podría estar en esa línea hace tiempo que dejaron al partido: “Eso fue en 2015 y 2016, y algunos de ellos ya en 2011”. Además, pone mucho el acento en que el PSOE es hoy por hoy el partido con más intención de voto entre los jóvenes.

Su análisis pasa por este punto a continuación: “En realidad, el único elemento que rompe los parámetros en esta encuesta es la caída de Sumar, que sí parecería estar apuntando a problemas estructurales dentro de su electorado. Y no solo se explica por la ruptura con Podemos, sino también por las difíciles relaciones que están teniendo con los socios territoriales en las principales regiones que aguantan el voto (Comunidad Valenciana y Cataluña)”.

"Desorientación" de votantes del PSOE

Sobre el espíritu que sobrevuela las encuestas también hace su análisis Fernando Jiménez Sánchez, catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Murcia, que traslada: “Los movimientos que se observan se deben más bien a la desorientación de los votantes que ideológicamente están más cercanos al PSOE ante las cesiones de este a los soberanistas”.

“No creo que una estrategia más dura del Partido Popular sea la razón”, añade el catedrático, que recalca: “Ni siquiera para atraer más votos desde Vox”. “La clave para el PP es mostrar un plan claro que dé confianza a los votantes más a la izquierda. Conforme se afiance en las encuestas, mucha parte de voto Vox vendrá como consecuencia de verse al PP como el voto útil para derrotar a Sánchez”, recalca sobre las tendencias que se dibujan en los estudios demoscópicos.

"El 'y tú más' desmoviliza"

De aquellos lodos estos barros Ver más

Se adentra asimismo en los “resultados multifactoriales” de la encuesta Gabriela Ortega, consultora política y profesora de la Universidad Camilo José Cela. Lo primero que extrae es que es la diferencia más amplia entre el PP y el PSOE desde el 23J pero enfoca así: “Se consolida el bipartidismo en la votación, pero no en la gobernabilidad porque ninguno llega a la mayoría”. “Subir menos de 3% de intención de voto no te garantiza nada sin ver los microdatos de en qué provincias se gana esa votación y si se traduce en escaños”, comenta, para añadir que sí se percibe que el bloque de la izquierda “pierde peso” por la separación de Sumar y Podemos. Con otra nota al hilo: “Es preocupante la penetración de Vox entre los votantes de 18-24 años”.

Para ella, se pueden describir algunos factores que explican el sondeo: “La gestión desgasta, estar en el Gobierno te permite gestionar aciertos, pero también caer en errores. Las encuestas reflejan el descontento del electorado de izquierdas con las últimas decisiones. Creo que la ley de amnistía y los casos de corrupción obviamente pasan factura en el electorado. No ha sido la mejor gestión de crisis por parte del Gobierno intentando embarrar en el y ‘tú más’. Eso desmoviliza”.

“Es función de la oposición mostrar y evidenciar esos errores. Atacar al otro no siempre te da rédito, pero desmoviliza al contrario. Creo que el PP lo está consiguiendo a base de saber aprovechar el timing”, continúa Ortega, que recuerda que ahora hay que leer también a los partidos en clave electoral por las vascas, catalanas y europeas, por lo que están mandando mensajes directamente a sus posibles votantes. Y advierte al hilo: “Para el bloque de izquierdas la fragmentación de Sumar y Podemos afecta mucho para concentrar a todo el electorado en una opción y dejar los últimos escaños de provincias a fuerzas como puede ser el PP por el método D’Hont. En las provincias con entre cuatro y nueve diputados, el PP se pelea con Podemos/Sumar”.