El PP es el partido que más alcaldías de grandes ciudades ha obtenido sin ser la lista más votada

Las nuevas corporaciones municipales han echado ya a andar. Desde este sábado los alcaldes tienen la vara de mando en un mapa con dominio del azul conservador. Y el nacimiento de los equipos de gobierno dejan también otra realidad: el Partido Popular es la formación que más alcaldes ha conseguido sin ser la lista más votada entre las cincuenta ciudades más pobladas de España y las capitales de provincia.

El Partido Popular ha llevado como uno de sus grandes reclamos durante estos meses la máxima de que gobierne la lista más votada, una petición que hizo Alberto Núñez Feijóo durante varias ocasiones. Además, siempre ha criticado duramente al presidente del Gobierno por sus socios y por su búsqueda de apoyos para sacar adelante leyes principalmente en el Congreso.

Si se analiza lo que pasó el 28M y la posterior elección de alcaldes en las capitales de provincia y las cincuenta ciudades más pobladas del país, el Partido Popular es el que ha logrado más despachos sin ser la fuerza más votada gracias a pactos posteriores. De esta manera se ha llevado los ayuntamientos de Valladolid, Elche, Alcalá de Henares, Burgos, Jaén, Guadalajara y Toledo (siete en total).

Los socialistas se han hecho en este grupo de grandes ciudades con cinco sin haber obtenido el máximo de papeletas el 28M: Barcelona, Vitoria, A Coruña, Alcorcón y Lugo. También se han llevado las plazas sin ser la lista más votada en ese grupo de urbes Foro (Gijón), CC (Santa Cruz de Tenerife), CUP (Girona) y BNG (Pontevedra). Precisamente, aunque no se llevaran la Alcaldía, los populares han participado para quitar a la lista más votada en Santa Cruz de Tenerife, Gijón, Barcelona y Vitoria (estas dos últimas favoreciendo a los socialistas).

Alcaldías a cambios de concejalías

De esta manera, el PP aparece como el principal beneficiado de no aplicar la regla que deseaba imponer y lo ha hecho principalmente de la mano de Vox. No sólo con sus votos, sino también introduciendo a los de Santiago Abascal en los gobiernos. Este es el caso, por ejemplo, de Valladolid, donde la lista más votada fue la encabezada por el socialista Óscar Puentes (en el poder durante dos legislaturas). El nuevo alcalde Jesús Julio Carnero ha otorgado tres concejalías a la ultraderecha (Educación y Cultura, Comercio, Mercados y Consumo y Salud Pública y Seguridad Ciudadana).

También le han arrebatado al PSOE con pactos con la ultraderecha Guadalajara, Toledo y Burgos, donde habrá gobiernos de coalición con Vox. Así han conseguido llegar al poder, por parte de los populares en estas urbes Ana Guarinós, Carlos Velázquez y Cristina Ayala. La primera durante su elección defendió los pactos ante el Pleno municipal: “No siento vergüenza de pactar con Vox”. En Elche también se sentarán juntos los dos partidos en el equipo de gobierno, con el popular Pablo Ruz al frente y con la creación de la Concejalía de Familia que llevará Vox. Los de Núñez Feijóo y Abascal también se han aliado en Alcalá de Henares para desplazar al PSOE. En Jaén el PP se ha hecho con la Alcaldía pese a que el PSOE fue la fuerza más votada gracias a un pacto con Jaén Merece Más.

Hasta el mismo pasado miércoles, apenas tres días antes de la constitución de los ayuntamientos, Alberto Núñez Feijóo decía en Santander: “Hemos planteado desde hace meses, sin trampa ni cartón, que gobierne la lista más votada. Se lo volvemos a plantear (al PSOE) porque los ayuntamientos no se constituyen hasta el domingo”. Esta máxima tampoco la está aplicando en las autonomías Feijóo, ya que en Canarias, donde el PSOE fue la lista más votada, gobernará CC junto al Partido Popular. También están negociando en Extremadura, donde María Guardiola quiere superar al socialista Guillermo Fernández Vara con los votos de la ultraderecha.

En contra de su propio Plan de Calidad Institucional

Estos acuerdos y negociaciones van en contra del propio Plan de Calidad Institucional que presentó Alberto Núñez Feijóo el 23 de enero de este año en el Oratorio de San Felipe Neri en Cádiz, donde se promulgó la Constitución de 1812. En el texto con el que se comprometió el líder del PP se decía de forma taxativa en su punto 22: “A fin de respetar mejor la voluntad popular y evitar la fragmentación que pone en riesgo la gobernabilidad en los ayuntamientos, se propone una reforma del artículo 180 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG) para garantizar que sea proclamado alcalde o alcaldesa quien haya recibido el mayor número de votos y asegurar la gobernabilidad de la lista más votada”.

“Esta reforma garantizará que el Gobierno local no tenga que someter al pleno asuntos de naturaleza gestora, lo que deberá complementarse de un estatuto de la oposición para que no se menoscabe la labor de control al Ejecutivo local”, concluía el compromiso hecho por escrito por el presidente del Partido Popular.

El gran perjudicado de los movimientos del Partido Popular de no cumplir su propia promesa es el PSOE, que ha visto perder de esa manera Valladolid, Gijón, Elche, Santa Cruz de Tenerife, Alcalá de Henares, Burgos, Jaén, Guadalajara y Toledo. Aunque sí le ha beneficiado, en cambio, para lograr Barcelona (en detrimento de Junts) y Vitoria (donde EH BIldu se quedó sin la Alcaldía).

Feijóo mira a las generales

Feijóo mira también a las generales y ha lanzado un órdago al PSOE. En una entrevista en Onda Cero tras el 28M. el líder de los populares indicó: “Aprovecho para hacerle una propuesta al señor Sánchez. Yo no gobernaré si no gano las elecciones. ¿El señor Sánchez acepta que no se presentará a la investidura si no es la fuerza más votada? Yo sí lo acepto”, "Me siento capaz de conseguir una mayoría suficiente para gobernar en solitario, si no gano, no merezco ser presidente del Gobierno", añadió durante su intervención ante los micrófonos.

Preguntado al respecto sobre esta propuesta en Onda Cero también, Pedro Sánchez lamentó el “cinismo” del Partido Popular sobre la lista más votada y señaló que el PSOE sale a “ganar” en las elecciones generales del 23 de junio. Dijo que Santiago Abascal será vicepresidente de Alberto Núñez Feijóo si le dan los números y cree que ya se ha revelado la “alianza estratégica” entre las dos formaciones de derecha y ultraderecha.

Las encuestas reflejan mayoritariamente que el PP será la primera fuerza política en esos comicios, pero ninguna le da mayoría absoluta. Para lograr la investidura, por tanto, necesitaría a los de Santiago Abascal. El sondeo de 40DB para El País y la Cadena Ser publicado este lunes refleja que los dos partidos sumarían 174 escaños en el Congreso de los Diputados (a dos de lograr la mayoría absoluta).

Los socialistas quieren poner en el centro de la campaña también las alianzas del Partido Popular con Vox. Especialmente después del pacto alcanzado en la Comunitat Valenciana por los populares y la ultraderecha, que incluye el término de violencia intrafamiliar, en vez de violencia de género, e ignora el cambio climático.