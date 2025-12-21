El primer dato de participación de las elecciones extremeñas se coloca en torno al 9%

La participación en las elecciones extremeñas de este domingo se ha colocado en un 8,81% en un primer dato facilitado por la Junta a las 11 de la mañana. Es una estimación que no se ha dado en anteriores ocasiones, por lo que no se puede comparar con otros años. En total, 75.974 extremeños ya ha acudido a los colegios electorales en las primeras horas de votación.

Se tratan de las primeras elecciones anticipadas de la historia de Extremadura, y únicas en el país en esta jornada. Ellas decidirán si María Guardiola alcanza su anhelada mayoría absoluta o vuelven a ser necesarios los pactos. En concreto, se llevan a cabo en los 388 municipios extremeños, 165 en la provincia de Badajoz y 223 en la de Cáceres, donde se han habilitado 791 colegios electorales, 430 en Badajoz y 361 en Cáceres.

Dos años y medio después de la última cita electoral, 890.985 ciudadanos tienen derecho a votar en estos comicios para elegir a sus 65 representantes en el Parlamento regional, 36 por la provincia de Badajoz y 29 por la de Cáceres.

También para votar a sus favoritos para ocupar la Presidencia de la Junta de Extremadura, un puesto al que vuelve a optar la jefa del Ejecutivo regional, la popular María Guardiola, y al que aspira también el socialista Miguel Ángel Gallardo, que debuta en estas lides, como también lo hace Óscar Fernández Calle, por Vox, mientras que Irene de Miguel, de Unidas por Extremadura, concurre por tercera vez.

En total, once candidaturas -diez lo hacen por las dos provincias, puesto que Extremadura Unida solo se presenta por Cáceres-, cuatro de ellas coalición, aspiran a tener presencia en un hemiciclo ocupado en la última legislatura por PP y PSOE, empatados a 28 parlamentarios, Vox con 5 y Unidas por Extremadura con 4.

Para este proceso, Correos ha admitido 17.508 solicitudes de voto por correo, lo que supone un 49,3 % menos respecto a las 34.533 de las autonómicas y municipales de 2023.

Guardiola llama a la participación para llenar las urnas de "mucha esperanza y dignidad"

La presidenta de la Junta de Extremadura y candidata del PP a la reelección, María Guardiola, ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que acudan a votar "con libertad" e "ilusión" de poder llenar las urnas de "mucha esperanza y dignidad", y se ha mostrado "tranquila" por el "trabajo bien hecho" en su mandato.

Guardiola ha ejercido su derecho al voto en el CEIP El Vivero de Cáceres en un día para ella doblemente "histórico" porque acude como candidata del PP para "seguir mejorando la vida de los extremeños" y porque acompaña a su hijo que vota por primera vez.

Ha indicado que este 21 de diciembre es un día "muy importante" para la región porque las extremeñas y los extremeños van a decidir qué futuro quieren para los próximos cuatro años.

"Hoy los protagonistas y los que van a tener la voz son todos aquellos que madrugan para trabajar en el campo, son todas aquellas personas que trabajan para mejorar los servicios públicos, la sanidad, la educación, para que funcione el comercio, el turismo", ha expresado.

La dirigente popular ha hecho un llamamiento a la participación y ha dado las gracias a todos los interventores y apoderados de su partido, a todos los extremeños que les ha tocado trabajar en una mesa, en los colegios electorales, a los cuerpos y fuerzas de seguridad que van a velar porque esta celebración electoral transcurra con normalidad y a los medios de comunicación por el seguimiento de los comicios.

Guardiola llega a esta cita electoral "confiada" y con "la tranquilidad del trabajo bien hecho", de haber puesto todo lo mejor de sí al servicio de Extremadura.

Espera que los extremeños valoren y avalen el trabajo que ha realizado su Gobierno durante estos dos años y medio, "dispuesto siempre a hablar con todo el mundo siempre y cuando sea para mejorar la vida de la gente, de los extremeños y de los problemas que sí que afectan a Extremadura".

Gallardo anima a los extremeños a ir a las urnas "con ganas" porque toca elegir el destino

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha animado a acudir a las urnas este domingo "con ganas y con fuerzas" porque "ahora toca que los ciudadanos elijan su destino".

Tras ejercer su derecho al voto en el colegio electoral habilitado en el Espacio Cultural Rufino Mendoza de Villanueva de la Serena (Badajoz), su localidad natal y de la que fue alcalde durante 21 años, Gallardo ha destacado que las citas electorales, como la de este 21 de diciembre, son "un día importante para reforzar nuestro sistema democrático".

"Votar mucho es la mejor respuesta ante la convocatoria de estas elecciones, pero también es la mejor respuesta ante las dudas que se han puesto en las últimas semanas sobre nuestro sistema democrático", ha afirmado en declaraciones a los medios.

Tras trasladar su gratitud a quienes trabajan para que estos comicios se celebren "con absoluta normalidad", el candidato socialista ha expresado su deseo de que muchos ciudadanos acudan a los colegios electorales "porque votando mucha gente se refuerza nuestra democracia".

Acudiendo a las urnas, ha insistido, los ciudadanos "se sentirán mucho más partícipes del futuro de su tierra para los próximos cuatro años".

A preguntas de los medios sobre si afronta esta cita electoral con nerviosismo, ha contestado negativamente, y con humor ha indicado que lo hace con "agujetas" tras pasar parte de la jornada de reflexión cogiendo aceitunas en una explotación familiar.

"Nervioso no, yo creo que al final lo importante es que hemos hecho el trabajo y lo hemos hecho bien, hemos recorrido Extremadura" y ahora toca el turno de que "los ciudadanos elijan su destino", ha añadido.

"Ante la elección de los ciudadanos nunca se puede estar nervioso", ha concluido Gallardo, que debuta en estos comicios como candidato a la Presidencia de la Junta de Extremadura.

Irene de Miguel (Unidas) anima a votar para que "no nos roben los derechos y las libertades"

La candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel, ha animado a todo el mundo a que acuda a votar en esta jornada electoral porque "nadie nos va a robar la democracia", pero -ha advertido- "necesitamos que no nos roben los derechos y las libertades y que no retrocedamos al siglo pasado".

En declaraciones a los medios tras depositar su voto en el CEIP José María Calatrava de Mérida (Badajoz), ha indicado que este domingo "mucha gente de izquierdas va a votar con ilusión", algo que para ella "ya es una victoria".

De Miguel ha animado a todo el mundo "a llenar las urnas de votos, de esperanza, de memoria, de futuro y de ambición por una Extremadura mucho mejor de la que nos han dejado", por una Extremadura que "alce la voz de una vez por todas y lo haga desde aquí y nadie hable por nosotros".

Ha indicado que con independencia del resultado de los comicios se siente "muy satisfecha" por la campaña del espacio de confluencia, a la que ha definido como "humilde y de artesanía política", y que ha conseguido "levantar mucha ilusión y mucho ánimo".

"Nosotros hemos hecho una campaña desde aquí con los recursos que teníamos aquí y estoy súper satisfecha del trabajo realizado", ha expresado De Miguel, a la vez que ha mostrado su gratitud a "un equipo entregado de personas, militantes, voluntarias que se han dejado la piel y la salud muchas de ellas".

Ha destacado que "hoy muchos ojos se están fijando en Extremadura", una comunidad donde están "mostrando que hay otra forma de hacer las cosas".

Vox confía en que Extremadura sea el punto de partida del cambio político en España

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha asegurado este domingo, tras ejercer su derecho al voto en Cáceres, que confía en que la comunidad autónoma se convierta en "el punto de partida del cambio político que necesita España".

En declaraciones a los medios, ha calificado la jornada electoral como "un día de fiesta para Extremadura" y ha animado a los ciudadanos a acudir a las urnas para ser protagonistas de una jornada "histórica" que, a su juicio, marcará el inicio de "muchas cosas buenas para toda España".

El candidato ha señalado que el resultado de estas elecciones puede tener un impacto a nivel nacional y ha afirmado que "todo va a cambiar" empezando por Extremadura.

En este sentido, ha destacado la implicación de Vox en la campaña, con la participación de afiliados y cargos del partido llegados desde distintos puntos del país para colaborar en la jornada electoral.

Fernández Calle ha acudido a votar acompañado por la vicesecretaria nacional de Organización de la formación, María Ruiz; el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster; por su esposa, su hijo y otros compañeros de la formación, al colegio electoral CEIP Castra Caecilia, ubicado en la barriada de la Mejostilla de la capital cacereña.

Allí ha agradecido el respaldo recibido por parte del partido durante la campaña y el apoyo del presidente nacional, Santiago Abascal, durante unos días en los que han recorrido Extremadura "de cabo a rabo", celebrando actos tanto en pequeñas localidades como en ciudades, donde el apoyo ha sido "masivo".

El candidato de Vox pasará la jornada de este domingo visitando a compañeros del partido que ejercen como apoderados y, en este sentido, ha expresado que está "emocionadísimo" porque muchos de ellos proceden de diferentes puntos de España, quienes "se han volcado con estas elecciones, con Extremadura".

"Ha venido gente de todos los lugares, de todos los rincones de España, de Madrid, de Valencia, de Cataluña, de Andalucía, de Castilla, de Galicia", ha manifestado Fernández Calle para recalcar: "Lo vamos a cambiar todo y vamos a empezar por Extremadura".