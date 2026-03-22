La primera mujer arzobispa de Canterbury completa su peregrinación antes de la entronización

Sarah Mullally, la primera mujer primada de la Iglesia de Inglaterra, completó este domingo la peregrinación a pie entre Londres y la catedral de Canterbury, en el sureste de Inglaterra, donde este miércoles será entronizada, según recoge EFE. La futura arzobispa realizó la perigrinación, de seis días, junto a su marido Eamonn y otros miembros de la iglesia anglicana en un evento que la propia institución ha calificado como "privado", pese a haber visitado colegios y hospitales a lo largo del viaje.

Mullally, que ostenta el título de dama, fue recibida hoy por la alcaldesa de Canterbury, Keji Moses, y el deán de la catedral de esta localidad, David Monteith, tras completar el trayecto que comenzó en Londres el pasado martes por la tarde.

Dame Sarah Mullally, the new Archbishop of Canterbury, arriving this afternoon in Westgate Gardens, Canterbury. pic.twitter.com/fqVgS0tto8 — Laura (@L3Mve1) March 22, 2026

Tras llegar al templo, la arzobispa de Canterbury dijo sentirse "muy aliviada" de haber completado el recorrido a pie, en medio de una gran multitud que la esperaba.

A la entronización asistirán 2.000 personas, entre ellas el príncipe Guillermo, en representación de su padre, el rey Carlos III, y la princesa de Gales, así como el primer ministro británico, Keir Starmer, y la líder del Partido Conservador (en la oposición), Kemi Badenoch.

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En una ceremonia marcada por la tradición, Mullally sera entronizada arzobispa de Canterbury, primada de la Iglesia de Inglaterra y líder espiritual de la comunidad anglicana.

Mullally había empezado la peregrinación en la catedral de San Pablo, en Londres, para recorrer a pie 140 kilómetros por el llamado camino de Becket, el trayecto que se cree realizó Tomás Becket, el arzobispo de Canterbury asesinado en 1170, en sus viajes entre ambas ciudades.

La elección como cabeza visible de los anglicanos no ha estado exenta de polémica, y un grupo de obispos conservadores -la Conferencia Global Anglicana del Futuro (GAFCON)-, opuestos al nuevo papel de las mujeres en la iglesia y a otros giros modernistas, ha protagonizado otro cisma, aunque no lo llaman así porque ellos pretenden ser 'la verdadera' iglesia anglicana.