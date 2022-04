El PSOE aparta de todas las comisiones a la diputada cuya hija está denunciada por estafa a UGT

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, ha apartado a la diputada socialista Carmen López de todas sus responsabilidades en las comisiones de la Asamblea de Madrid en las que participaba, como la de Vigilancia de las Contrataciones, por estar su hija denunciada por una estafa a UGT, según informa Europa Press.

Así lo ha avanzado Lobato en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional. Además, en la reunión de grupo habrían hablado de que renunciara al acta, pero eso es algo que es "una decisión personal, que ella tiene que reflexionar, y no del partido".

"La dirección del grupo hemos tomado la decisión de retirarla de todas las responsabilidades parlamentarias para protegerla a ella y al interés del desarrollo de nuestra acción política. Por su bien lo más lógico es que no siguiera asumiendo esas responsabilidades en las diferentes comisiones", ha expuesto.

En cuanto a si le ha pedido que renuncie a su acta como diputada, el secretario general del PSOE-M ha defendido que eso es una cuestión "personal" y "propia", aunque es algo que reflexionaron durante la reunión de grupo.

"Eso tiene que ser su decisión y dentro de estas reflexiones una opción podría ser esa, pero esa decisión no me corresponde a mí, sino a la diputada. Esto se planteó en una conversación pero no como una instrucción sino como una de las posibilidades que tendría que asumir de forma personal", ha sostenido Lobato, que ha reconocido que la parlamentaria está pasando por un momento "complejo y delicado".

Ahora, ha recalcado el portavoz socialista, "el PP tendrá que decidir qué va a hacer" con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "si la van a apartar de su cargo o no".