El PSOE insiste en que aún negocia las cuentas de 2025 y Sumar le pide que las apruebe

El ala socialista del Gobierno ha insistido este jueves en que sigue negociando con los grupos los presupuestos generales del Estado y que lo hará mientras sean "útiles" para aplicarse este 2025, mientras que desde el ala de Sumar piden que se presenten. Así lo ha explicado este jueves la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien ha dejado claro que "siguen dialogando", en tanto que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que su obligación es presentarlos, según informa EFE.

La ministra de Hacienda ha señalado que todavía no han renunciado a presentar los presupuestos para 2025 y que aun estando a mediados de marzo "este Gobierno pelea hasta el último balón, dialoga, y nosotros estamos trabajando para presentar los presupuestos". Y ha apuntado que seguirán negociando con los grupos "para intentar que la fecha en la que pueda entrar el presupuesto en la Cámara sea útil para el conjunto de los ciudadanos".

Por su parte, Díaz ha defendido que la obligación del Gobierno es presentar unos nuevos Presupuestos Generales y, al menos, intentar conseguir que se tramiten. "Yo creo que la ministra de Hacienda debe de presentar los Presupuestos Generales del Estado (...) creo que esto debe de hacerse (...) si después no salen pues lógicamente habrá que tomar una decisión, pero la obligación del Gobierno es presentarlos", ha apuntado la ministra de Trabajo.

Fuentes del Gobierno aseguraban este martes tras el Consejo de Ministros que hay contactos con algunos grupos parlamentarios para sondear las posibilidades reales que existen, pero reconocían que no se ha abierto negociación alguna con ellos y que parece difícil lograr los apoyos necesarios para aprobar las cuentas. Horas antes, el líder de ERC, Oriol Junqueras, había advertido al Gobierno de que si no cumple los compromisos pactados -como el traspaso de Rodalies- no sólo no habrá presupuestos este año, sino tampoco en 2026.

Desde el Ejecutivo se recalca que ni siquiera un acuerdo con Junts garantizaría la aprobación de un proyecto presupuestario que depende de un complicado puzzle parlamentario. El presidente del PP y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por estar hablando de "inversiones multimillonarias en defensa" cuando "ni siquiera tiene presupuestos que sustenten esas inversiones".

También ha afeado a Sánchez por comprometer cosas para las que "no tiene autorización" o de tomar decisiones "cuando no tiene mayoría para tomar la decisión" en el Congreso.

CEOE: "Un país tiene que tener presupuestos"

Desde el mundo empresarial, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha subrayado que "un país tiene que tener presupuestos" y lamentado que nos "estamos acostumbrando, ya no solo a que no haya presupuestos, sino a que incluso ni se presenten". Ha comentado la posibilidad de que no se presenten sería "una mala noticia" y ha recordado su importancia para definir las partidas e inversiones a realizar, por ejemplo, ante los retos digitales, la sostenibilidad, la defensa o la ciberseguridad.

"Que no haya presupuestos, yo creo que es una mala noticia, pero es más, lo que no entiendo es que incluso no se presenten", ha dicho para añadir que deberían aprobarse y comenzar el trámite en las Cortes y "que el Parlamento, que para eso está, pues que decida".

El Gobierno de coalición no ha aprobado aún unos presupuestos en la presente Legislatura, ya que hace un año renunció a presentar los de 2024 ante la convocatoria anticipada de elecciones en Cataluña que imposibilitaba una negociación presupuestaria a nivel nacional.