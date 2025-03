Vox acuerda con Mazón los presupuestos de la Generalitat y da aire a su gobierno

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón (PP), ha anunciado este lunes un acuerdo para aprobar los Presupuestos de la Generalitat para 2025 con Vox, cuyos votos son imprescindibles para que salgan adelante por mayoría absoluta, que espera concretar en los próximos días, según recoge EFE.

Mazón ha dicho que esas negociaciones con Vox para unos "Presupuestos de reconstrucción" tras la dana del 29 de octubre también se ampliarán a un plan de impulso para la Comunitat Valenciana y ha criticado la actitud del Gobierno y de la oposición de izquierdas en Les Corts Valencianes frente al trabajo de la Generalitat después de las inundaciones.

En esa crítica, ha afirmado que no encuentra "una respuesta a la altura" por parte de un Gobierno que ha renunciado a elaborar presupuestos un año más y tampoco en la oposición parlamentaria, PSPV y Compromís, a los que ha acusado de llevar a cabo "insultos y campañas de difamación pagadas con los impuestos de todos en un momento en el que lo que resulta imperativo es acordar", y de poner en marcha "la fábrica del odio" y "maniobras de puro tacticismo partidista".

Los presupuestos de la Generalitat Valenciana, que aprobará este jueves el Gobierno valenciano para su remisión a Les Corts, "no pueden esperar ni a quienes fingen altura de miras", ha dicho en alusión al PSPV, del que ha criticado "su falta de autonomía y criterio propio", al tiempo que ha acusado a Compromís de "apropiarse de un dolor que es de todos".

En las nuevas cuentas, ha concretado, habrá medidas fiscales que seguirán avanzando en la rebaja de impuestos", impulso a las políticas de vivienda, infraestructuras de defensa hídrica que deberían haberse hecho "hace años y que hubieran minimizado la tragedia de no haberse olvidado por cuestiones puramente ideológicas", o reformas en el desarrollo territorial para evitar consecuencias de nuevos fenómenos climáticos extremos.

Agradece a Vox su altura de miras

Mazón ha asegurado que el acuerdo con Vox no es solo de presupuestos sino que es un plan de impulso de la Comunitat pues su objetivo es dotar de recursos para hacer frente al "ingente" esfuerzo económico necesario para garantizar una recuperación "ágil y efectiva". "He constatado que Vox comparte este análisis y comparte que debemos ser ambiciosos con el futuro de nuestra tierra", partido al que ha agradecido su altura de miras tras recordar el acuerdo de gobierno en coalición alcanzado hace un año y medio -del que salió Vox posteriormente- y las "propuestas constructivas" que ha realizado desde Les Corts, a pesar de las "diferencias ideológicas".

Según Mazón, PP y Vox comparten algunas cuestiones y discrepan en otras, pero a ambos les caracteriza "el ánimo constructivo" y por eso se centra en las primeras, punto en el que ha recordado políticas como la elección de la lengua en los centros escolares, las rebajas fiscales y la acción en contra del Pacto Verde Europeo.

En este sentido, ha calificado de "malentendido ecologismo" el desarrollado por el anterior gobierno del Botànic y algunas decisiones inspiradas en leyes europeas que "han dañado" a la agricultura, ganadería y pesca valenciana. "Una agenda ambientalista en Europa mal concebida, porque lo que van a lograr en última instancia es precisamente la no protección en el medio ambiente y también el perjuicio también en muchos casos irreversible", ha manifestado.

En los próximos días concretará las medidas con Vox, ha dicho en una comparecencia sin preguntas flanqueado por su vicepresidenta, Susana Camarero, la consellera de Hacienda, Ruth Merino, y el síndic popular, Juanfran Pérez Llorca.

Ha reiterado sus críticas hacia el PSPV, que con una mano, "finge colaborar en la negociación presupuestaria, y con la otra financia campañas de difamación", hacia el Gobierno de Pedro Sánchez, que "olvidó a las víctimas para convertir la tragedia en una ventaja política", y hacia Compromís, al que ha acusado de "encender la calle y fomentar tensiones sociales, un comportamiento irresponsable".

Mazón ha dicho que las lluvias que provocaron la dana "no las podíamos evitar, pero las riadas sí", en referencia a las políticas que "han impedido" actuaciones preventivas para que el barranco del Poyo "no se hubiera convertido en una trampa letal".

Avanza algunas medidas

Los próximos presupuestos incluirán medidas como son 30 millones en encauzamientos de barrancos, 25 millones en recuperar el embalse de Buseo y darle uso de abastecimiento de agua para el riego, 43 millones para reutilización de aguas, 18 millones para modernización de regadíos y 35 millones para sanidad vegetal.

La supresión del Consell de l'Horta, que ha calificado de "chiringuito creado por el gobierno de Ximo Puig", rebajas fiscales del impuesto de transmisiones para fincas agrarias y eliminación de tasas para pescadores, y ayudas y rebajas adicionales para aliviar la carga de las familias y empresas afectadas, son otras medidas anunciadas.

Mazón también ha manifestado durante esta comparecencia que no se debe a otra cosa que a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana, a su reconstrucción y a la recuperación de la normalidad tras los efectos de la dana de octubre: "Y lo voy y lo vamos a seguir haciendo". "He comprometido mi acción política a la recuperación", y con el acuerdo anunciado "damos un paso importante para conseguirlo con estos presupuestos", ha aseverado.

Abascal celebra que Mazón haya optado por la "dirección correcta"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha celebrado este lunes que Mazón haya optado por la "dirección correcta" tras el acuerdo con su partido. En un mensaje en la red social X, ha felicitado al president por enfrentarse "sin complejos" en su declaración institucional, con la que ha anunciado el acuerdo, al Pacto Verde y las políticas que favorecen la inmigración ilegal, dos de las exigencias planteadas por Vox para llegar al consenso presupuestario.

"Esa es la dirección correcta", afirma el líder de Vox, que subraya que ambas cuestiones tuvieron que ver con la tragedia de la dana "en sus causas y en la amplificación de las consecuencias por el pillaje".

En un claro guiño a Vox, Mazón ha anunciado que la Comunitat Valenciana "ha rebosado su capacidad y no admitirá más repartos de inmigración ilegal", al tiempo que ha pedido al Gobierno que informe sobre la cifra de personas que fueron detenidas por pillaje y saqueos tras la dana y su nacionalidad. Mazón ha aludido a una resolución adoptada por Les Corts el pasado 11 de julio en la que se pide la inclusión en las estadísticas judiciales del dato relativo al país del cual sean nacionales las personas condenadas.

"No podemos permitir que haya personas que han perdido todo a causa de la riada y que encima vean como salen impunes los autores de los saqueos y los actos de pillaje en sus propias casas y negocios durante los días posteriores al 29 de octubre", ha agregado.

Abascal destaca el "valor" de Mazón al denunciarlo públicamente y se muestra convencido de que, con ese rumbo, la Comunidad Valenciana tendrá los presupuestos que necesita para la reconstrucción.

El president valenciano ha aceptado todas las condiciones planteadas por Vox para pactar las cuentas autonómicas, incluida la declaración institucional exigida expresamente por Abascal, según han apuntado a EFE fuentes de este partido.

Génova respalda el acuerdo con Vox

Por su parte, el Partido Popular ha respaldado este lunes el acuerdo alcanzado entre Mazón y Vox tras unas negociaciones que el partido de Alberto Núñez Feijóo conocía y apoyaba. Fuentes del PP han afirmado que Génova estaba al tanto de las negociaciones y conocía los diferentes momentos por los que pasaron.

Los planteamientos que han permitido avanzar en la configuración de los Presupuestos, han afirmado las fuentes, "son consecuentes" con la forma de pensar del PP y con las posiciones que vienen defendiendo.

Las fuentes de Génova han destacado que la Comunidad Valenciana podrá tener presupuestos este año mientras que el Gobierno de España "no es capaz de pactar consigo mismo si se aumenta o no el gasto en Defensa". "A diferencia de Sánchez, el PP no cede principios a cambio de votos", han destacado las fuentes populares.