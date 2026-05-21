El PSOE mantiene su apoyo firme a Zapatero mientras contiene el aliento de cara a su declaración

“Lloro con lo de Zapatero. No me lo puedo creer. He colgado una foto con él para apoyarlo. ¿Se sabe algo más?”. Esta confesión la hace un cargo territorial del PSOE. Y resume el estado de ánimo que comparten miles de socialistas a lo largo y ancho de España. La mayoría del partido digiere la imputación del expresidente por parte de la Audiencia Nacional, cruzando los dedos para que se despejen las dudas en su declaración del 2 de junio.

Rodríguez Zapatero es el gran bastión moral para la mayoría de socialistas, un expresidente cuyo Gobierno no tuvo ningún caso de corrupción. El hombre que aprobó la ley de igualdad, que impulsó el histórico matrimonio igualitario y que puso punto final a la dolorosa historia del terrorismo etarra. Llena los mítines, lo escuchan, lo aplauden, comparten sus cortes en redes.

Y en el PSOE no lo reconocen en el perfil que señala el auto como líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”, cuya finalidad “es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra”.

La orden de Sánchez: respaldo a Zapatero

Los ministros y los dirigentes del partido ya han leído durante estas horas el duro auto. Lo están reposando, analizando, masticando. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha marcado la directriz política: total respaldo a Rodríguez Zapatero, remarcando el respeto a la presunción de inocencia y mostrando total colaboración con la Justicia. Se abandonan las expresiones que apuntan al lawfare, como abrazó en un primer momento la dirección socialista cuando aún no se conocía el auto de manera íntegra.

Y, en la esfera pública, se detectan dos caminos diferentes: en la dirección del PSOE y en Moncloa trasladan tranquilidad después de leer las 85 páginas del auto, mientras que entre los socios que apoyan a los socialistas el ánimo se ha revertido, pasando de criticar a los jueces a pedir cautela. El portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, definió así su ánimo: “Jodido”. Para el republicano catalán: “Si es verdad, es una mierda. Y si es mentira, es una mierda aún mayor".

En Moncloa defienden que no hay pruebas concluyentes

En el Palacio de la Moncloa siguen defendiendo de manera cerrada al expresidente. ¿En qué se basan? Fuentes gubernamentales analizan que se trata de un “auto serio”, lejos de los que redacta el juez Peinado, pero remarcan que no hay ninguna prueba concluyente y que no existe ninguna conversación en primera persona del propio Rodríguez Zapatero. Por eso, en estos momentos de convulsión, apelan a la “máxima cautela”.

El modo de proceder del propio Sánchez es diferente respecto a su ex secretario de Organización Santos Cerdán, al que señaló la puerta de salida de manera inmediata cuando se hizo público el informe de la UCO sobre sus supuestas actividades para cobrar mordidas. Entonces sí había conversaciones del dirigente socialista en primera persona, algo que no pasa en el caso del expresidente.

“No creemos que sea como el caso Cerdán”, subrayan fuentes de Moncloa, que, en todo momento, inciden en que es un “auto serio, pero no tiene pruebas”. De esta manera, siguen creyendo en la inocencia del expresidente. ¿Puede ser contraproducente esa defensa si posteriormente se demuestra algún acto delictivo? En el entorno del presidente no quieren hacer especulaciones, pero hacen esta reflexión: “La vida es complicada”.

El PSOE se prepara para una larga travesía judicial

Algunos miembros del Consejo de Ministros se aferran también a que no hay conversaciones directas del expresidente en el auto del juez José Luis Calama y emplazan a conocer la declaración de Zapatero el próximo día 2 de junio. También recuerdan en el Ejecutivo que el exlíder del PSOE ya dio explicaciones en el Senado cuando fue convocado por el Partido Popular para comparecer en la comisión de investigación sobre el caso Koldo.

En el partido, según varios dirigentes consultados, se espera una larga travesía judicial de este caso y sostienen que ahora mismo se trata de un auto embrionario. Pero, a la vez, la idea extendida es que hay que apoyar al expresidente y dejar que dé todas las explicaciones.

Es un momento “duro”, como reconoció el propio presidente del Gobierno en un chat con la Ejecutiva del PSOE después desconocerse la citación de Zapatero como investigado por parte del juez de la Audiencia Nacional. Y, aunque se evita hablar ahora de lawfare, muchos socialistas siguen comentando en privado la operación que llevan sufriendo desde hace años, que se ha materializado en el ex fiscal general del Estado y la esposa y el hermano del presidente del Gobierno.

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A pesar de estos días complicados, el mensaje que sale desde el Palacio de la Moncloa es que se mantiene intacta la hoja de ruta de agotar la legislatura en verano del año que viene. Algo que comparten también en la dirección socialista después de que las andaluzas hayan concluido el anterior miniciclo electoral.

Asimismo, fuentes socialistas remarcan que el PSOE también levanta ahora esa defensa de Rodríguez Zapatero porque representa la dignidad del partido, además de ser cultura de la formación, que también arropó a Felipe González en los momentos más complicados. Todo el mundo coincide, además, en que Zapatero fue uno de los pilares básicos para que la izquierda pudiera aguantar en las elecciones del 23 de julio de 2023.

Los socialistas mantienen su apoyo a Zapatero. Todos siguen minuto a minuto el devenir del caso. Con el gran valor sentimental que representa. Esperan, cruzando los dedos, que el expresidente tenga bien atadas las respuestas para el 2 de junio.