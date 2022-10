El PSOE exigirá a Ayuso en los ayuntamientos de Madrid que no boicotee la bajada de tasas universitarias

El PSOE presentará una moción en la práctica totalidad de ayuntamientos de la Comunidad de Madrid para solicitar al Gobierno regional que deje de impedir la bajada de las tasas universitarias aprobada en 2020 por el Gobierno de Pedro Sánchez que imponía un precio límite de 18,46 euros por cada crédito. El pasado 12 de septiembre, el Ejecutivo liderado por Isabel Díaz Ayuso solicitó a la Audiencia Nacional su "anulación", tal y como publicó infoLibre el pasado lunes. Ayuso mantiene una guerra judicial contra el Gobierno a pesar de que hace dos meses y medio anunció su propia bajada de tasas que beneficiaría "a más de 192.000 alumnos".

Ante la decisión de mantener vivo el caso, el PSOE instará al Gobierno regional, así como a su presidenta, a que retire el recurso presentado ante el Tribunal Superior de Madrid (TSJM) con una moción en los 156 de los 179 ayuntamientos de la región en los que tienen grupo parlamentario. Según detallan, toma esta decisión debido a que se trata de “un perjuicio para los estudiantes universitarios madrileños, además del resto de España”. Después de que Ayuso anunciase su propia bajada de tasas, se esperaba una retirada del recurso por parte del Gobierno regional, según recuerdan los socialistas.

Sin embargo, el pasado 12 de septiembre el cuerpo de letrados de la Administración madrileña presentó ante la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional un documento en en el que, tal y como figura en la moción, “suplica a la sala, que teniendo por presentado el presente escrito, lo admita, tenga por formulada demanda contra el Acuerdo de 27 de mayo de 2020, de la Conferencia General de Política universitaria, publicado en el Boletín oficial del Estado el 3 de junio de 2020 a través de la Resolución de 29 de mayo de 2020, de la secretaría General de Universidades y, previa la tramitación oportuna, dicte sentencia por la que estime el presente recurso contencioso-administrativo, con la consiguiente anulación del Acuerdo objeto de impugnación”.

Tal y como publicó infoLibre el pasado lunes, varias fuentes jurídicas remarcan que si no se hubiera enviado dicho escrito, el recurso contra la resolución estatal habría decaído. "No habría ninguna posibilidad de que el contencioso siguiera adelante si la Comunidad de Madrid no hubiera enviado a la Audiencia Nacional ese escrito del 12 de septiembre", explicó el catedrático de Derecho Administrativo de la Complutense Julio González.

Este escrito contradice, por tanto, lo anunciado por Ayuso a finales del pasado junio cuando, en rueda de prensa, informó de una bajada “histórica” en cuanto a las tasas universitarias públicas: “Esta medida del Gobierno regional, en una situación económica actual marcada por la alta inflación supondrá una inversión de 46,7 millones de euros y beneficiará a más de 192.000 alumnos madrileños y sus familias”. Es más, el Consejo de Gobierno difundió un comunicado titulado: “La Comunidad de Madrid aprueba una bajada histórica de las tasas universitarias públicas para beneficiar a casi 200.000 estudiantes”.