El PSOE prevé las andaluzas "en junio" y apela a "decepcionados" de Cs y a la movilización de la izquierda

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, se ha reafirmado este lunes en su idea de que las próximas elecciones andaluzas serán "en junio", y de cara a dichos comicios ha apelado al elector que en la anterior cita de 2018 pudo decantarse por la papeleta de Ciudadanos (Cs) y que ahora se encuentra "decepcionado" con dicha fuerza política, así como a la movilización de la izquierda en Andalucía para evitar un gobierno de PP y Vox en la Junta.

Juan Espadas ha realizado estas consideraciones en un encuentro informativo organizado por la Cadena Ser en Sevilla, recogida por Europa Press, en la que ha sido presentado por la secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, y en la que, a propósito de la fecha de las próximas elecciones andaluzas, previstas para este año 2022, ha señalado que los socialistas "hace tiempo" que dejaron de "especular" al respecto, y él en todo caso sigue pensando que "van a ser en junio", aunque "el PP ha ido cambiando en función de distintas circunstancias y de especulaciones".

De igual modo, el líder socialista ha sostenido que, "desde la vuelta de septiembre" hasta ahora, al PP "le incomoda la legislatura, le está sobrando el tiempo, no tiene agenda de gestión, no hace nada con los fondos europeos". "Siento que le está sobrando legislatura porque le está faltando capacidad de gestión", ha abundado Juan Espadas antes de remachar que esa "es la realidad si se analiza con un poquito de detalle".

El secretario general del PSOE-A ha insistido en subrayar que, "muy pronto", se va a ver en Castilla y León "si el PP está dispuesto a meter a Vox en un gobierno", y ha remarcado que, si esa opción se materializa, "la única alternativa para combatir a la extrema derecha en España se llama Partido Socialista de Andalucía", porque si el candidato del PP a revalidar en la presidencia de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, "gobierna con Vox" en esa región, el presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, "pactará un gobierno con la extrema derecha" tras las próximas autonómicas, sobre todo teniendo en cuenta "sus últimas declaraciones, en las que no le hace ascos a los acuerdos" con Vox "que le han mantenido en el Gobierno andaluz", según ha apostillado.

Espadas ha insistido en instar a Moreno a aclarar y decirle a los ciudadanos "alto y claro" si "gobernaría o no con la extrema derecha en Andalucía", y ha advertido de que los socialistas andaluces "no vamos a admitir engaños".

"Si en Castilla y León se gobierna con Vox, es que en Andalucía se puede gobernar con Vox", ha aseverado Espadas, para añadir que, "ante eso, la única alternativa es el PSOE", y "los ciudadanos deben saberlo a la hora de votar, para movilizarse y decir si quieren a la extrema derecha" en la Junta "o quieren al PSOE para seguir avanzando, progresando y llegando a acuerdos con otras fuerzas de la izquierda en Andalucía, que es la única manera de avanzar", según ha defendido.

Cs "se ha autoabsorbido" en el PP

Por otro lado, a preguntas sobre la situación de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, socio de gobierno del PP-A en esta legislatura, Espadas ha lamentado que el partido naranja "se ha entregado con armas y bagaje y se autoabsorbido directamente en el PP".

No obstante, ha advertido de que "hay personas de un centro moderado que están decepcionadas por la gestión de ese capital político que habían depositado en esa fuerza (Cs) que no sólo se ha entregado a la derecha", sino que "se ha puesto una pinza en la nariz para gobernar con el condicionamiento de la extrema derecha", algo que "un votante de centro, una persona progresista, moderada, no puede perdonarlo", según ha sentenciado.

En esa línea, Espadas ha manifestado que "hay votantes de Cs en 2018 que deberían pensarse muy mucho si su única opción" de cara a las próximas andaluzas "es quedarse en casa o votar al PP", porque un hipotético gobierno del PP con Vox "puede significar justo lo contrario de sus principios y valores".

Frente a ello, "la opción es el PSOE-A", según ha sostenido Espadas, quien ha puesto al exalcalde de Granada y exlíder de Cs en dicha provincia, Luis Salvador, como ejemplo del "perfil de gente que tenía una orientación política —que, en su caso, "perteneció al PSOE muchos años", según ha recordado—, y que después mutó a una fuerza política nueva en la que creía que iban a ocurrir unas cosas y han ocurrido otras", y "ahora en su vida política plantea que eso no es lo que quiere ni lo que cree bueno para Andalucía", y "ante ese escenario político cree que la mejor opción es el PSOE".

"Es lo que creo que pueden pensar otros votantes de Ciudadanos de cara a las próximas elecciones", según ha resumido Espadas, quien también ha defendido, en clave interna del PSOE-A, que "no vamos a ganar unas elecciones simplemente diciendo todo lo que hicimos" en anteriores gobiernos de la Junta. "Las ganaremos si somos capaces de trasladar que somos capaces de hacer mucho más y mucho mejor", ha agregado.

Por otro lado, en relación a la fragmentación entre varias opciones que se da en el ámbito político a la izquierda del PSOE-A, Espadas ha señalado que es una circunstancia "fruto de una realidad política, de una evolución en ese ámbito" ideológico, "de factores personales, visiones distintas".

En todo caso, ha dicho que espera y confía en "que, a la hora de buscar un escenario electoral, primen los intereses generales" y "concentrar el voto a la izquierda del PSOE no de una manera fragmentada", porque esa división "no es un escenario positivo" y "preocupa" a los representantes de dichas formaciones, según ha abundado.

Llamamiento a la movilización de la izquierda

Espadas ha querido dejar claro que los socialistas andaluces "dialogamos con esas fuerzas políticas porque creemos que tenemos que ser capaces de alimentar la esperanza y la ilusión de la izquierda en Andalucía", porque "si la izquierda se queda en casa el día de las elecciones" en esta comunidad, "vamos a tener un gobierno con la extrema derecha", según ha insistido en advertir.

El líder del PSOE-A ha sostenido que con eso no quiere "hacer llamadas al miedo", sino dejarlo claro a los ciudadanos para que "luego no nos arrepintamos" de lo que suceda.

En esa línea, ha mantenido que, "si quiere cambiar las cosas, la izquierda necesita salir a la calle, como está haciendo con la sanidad, ir a votar el día de las elecciones, querer cambiarla", porque "nadie cambia las cosas por ti", y "si quieres te tienes que implicar", ha enfatizado.

Espadas ha concluido que "si es posible coordinar a las fuerzas de izquierda, mejor que mejor", y "el PSOE va a estar siempre abierto al diálogo con la izquierda para ser más fuerte y ser opción de gobierno".