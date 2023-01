El PSOE propondrá en el Congreso reformar las penas del 'sólo sí es sí' pese a la negativa de Podemos

El PSOE cambiará la ley del ‘sólo es sí’. La portavoz del partido, Pilar Alegría, avanzó que el grupo parlamentario socialista va a presentar una proposición de ley en el Congreso para modificar la norma con la idea de subir las penas a los agresores sexuales.

Alegría subrayó que esperan llegar a un acuerdo con Unidas Podemos para que se unan a la proposición de ley con la que pretenden cambiar los “efectos no deseados” de la aplicación de la norma. La idea es presentarla “cuanto antes”. No obstante, los socialistas dejan claro que la registrarán aunque UP se descuelgue.

La ministra de Educación ha indicado que espera que haya acuerdo entre los dos partidos para este cambio en la ley, a pesar de que hasta el momento la ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha negado a tocarla. Podemos rechazó este lunes otra vez modificar la norma.

El PSOE quiere cerrar el asunto lo antes posible

Alegría defendió durante una rueda de prensa en Ferraz la importancia de esta “revolucionaria” ley y explicó que no se va a tocar ese corazón de la norma sobre el consentimiento. Esta decisión llega, comentó Alegría, porque se ha “comprobado que la aplicación ha generado un efecto indeseado”. “Queremos ponerle solución”, apostilló.

Esas soluciones pasan por no tocar el consentimiento, pero “hay que subir y endurecer las penas”. “Vamos a seguir trabajando para hacerlo conjuntamente. Pero la posición del PSOE está clara si no se llega a ese acuerdo”, remachó.

Sobre si puede derivar en una ruptura de Gobierno ante la actitud de Igualdad, la portavoz socialista contestó que la coalición lleva ya aprobadas 190 leyes: “Vamos a continuar en ese trabajo, en esta hoja de ruta”. “Sobre la reforma de la ley el ‘sólo sí es sí’ es importante llegar a ese acuerdo, continuar hablando”, agregó.

Quiso Alegría enfatizar que esto “no tiene nada que ver con efectos electorales”: “Somos perfectamente conscientes de la preocupación social de los efectos indeseados y nos parece lógico”. Abogó por “cerrar” ya este asunto.

La resistencia de Podemos

Podemos sigue rechazando realizar cualquier cambio penal en la ley 'del sí es sí': “Una modificación penal no resuelve ningún problema ni va a evitar revisiones”. Así de tajante se mostró este lunes la coportavoz de Podemos y asesora en el ministerio de Igualdad, Isa Serra, sobre el cambio anunciado por el ala socialista del Ejecutivo de cambiar la ley del sí es sí.

En ese sentido, defendió la implementación de un decálogo de medidas que no tocan el código penal. A su juicio, el principal problema radica en la “mala aplicación” de la ley por parte de una “minoría de jueces”: “El problema es de aplicación, no de la ley”, zanjó antes de que se conociera la decisión del PSOE.

Casi cuatro meses después de la entrada en vigor de la reforma penal, más de dos centenares de agresores han visto disminuidas sus condenas en base a la norma penal más favorable. Serra admitió que ha habido “mucha preocupación” desde el primer momento sobre esta cuestión en el Gobierno y que han debatido “muchas opciones” con el PSOE, incluidas las de un cambio penal, para revertir estos efectos. Sin embargo, según Serra, ambos han coincidido en que un cambio penal “no va a hacer frente al problema” de fondo.

Desde Podemos consideran que la propuesta del PSOE de establecer como agravantes la violencia e intimidación ataca al “corazón” de la ley que pone “el consentimiento en el centro”. “Desde el momento que se exige que haya violencia es una vuelta al modelo anterior que echa por tierra un avance feminista”, aseguró.

En ese sentido, la portavoz morada consideró que la postura del PSOE se debe a las “presiones” que están recibiendo los socialistas por parte de la derecha política, mediática y judicial. “Sabemos que el PSOE está presionado para volver al modelo anterior y para nosotras es fundamental preservar el modelo basado en el consentimiento”, resumió Serra.