El PSOE trata de rebajar la polémica del ‘sí es sí’ apelando a los tribunales y frenando un choque con UP

“Parece lógico y prudente esperar a la unificación de la doctrina por parte del poder judicial, el Tribunal Supremo y la Fiscalía General”. Esta es la máxima oficial que sale del cuartel general del PSOE en la calle Ferraz en plena polémica por la aplicación de la ley del sí es sí y las distintas posturas dentro del Ejecutivo sobre el futuro de la norma.

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, fue la encargada de marcar el rumbo este lunes después de la reunión de la Ejecutiva del partido. Y su filosofía pasó por hacer una defensa cerrada de la ley del ‘sí es sí’ en su objetivo: defender a las mujeres y a los menores.

Alegría sorteó durante la rueda de prensa decir si van a tocar o no la ley y no quiso hablar de hipótesis. Ahora, señaló, toca que hagan su trabajo los tribunales y esperar que haya doctrina en unas semanas. También quiso respaldar a los jueces, como hicieron los socialistas la semana pasada tras las críticas abiertas por parte de Podemos contra el “machismo” en la judicatura. “Máximo respeto”, afirmó la también portavoz del Partido Socialista. No explicó qué harán, por ejemplo, si el Supremo no establece una doctrina y apuesta por revisar caso a caso. Hay que esperar a ese paso, agregó, para sacar cualquier tipo de conclusión.

Las leyes "de todo el Gobierno"

Lo que el PSOE no quiere es entrar en una refriega con Podemos. Por eso, la ministra de Educación se afanó en defender el espíritu de una norma de todo el Ejecutivo. “Las leyes son de todo el Gobierno en su conjunto”, defendió. No entró en las declaraciones de la portavoz de Podemos, Isa Serra, que este lunes afeó el comportamiento de algunas ministras socialistas y diciendo que ahora están reculando.

Para Alegría, lo “importante” es la “salud de este Gobierno” y “las buenas relaciones se demuestran a través de los hechos”. Poniendo como ejemplo, al hilo, que esta semana saldrán previsiblemente aprobados los presupuestos generales del Estado en el Congreso (“los terceros en tiempo y forma”). Además, reivindicó que el Ejecutivo de coalición ha sacado adelante más de 170 iniciativas legislativas.

Alegría, fiel a la consigna de rebajar la tensión, tampoco quiso comentar las desavenencias públicas entre el sector de Pablo Iglesias y Yolanda Díaz, recrudecidas en los últimos días por la ley del ‘sí es sí’. Lo que sí mostró es su confianza en que los progresistas concurran al próximo ciclo electoral con la máxima unidad para poder movilizar al electorado progresista el año que viene.

Carga contra el "oportunismo" del PP

Sí criticó duramente al PP por su actitud sobre esta ley: “He viso muy animado al PP, jugando al oportunismo más absoluto”. Para ella, es “curioso” que el Partido Popular quiera ponerse cualquier tipo de medalla, criticando que haya permitido el primer Gobierno con la ultraderecha en España, “que niega y no condena la violencia machista”.

“Siempre que ha habido avances en temas de derechos e igualdad el PP no ha estado. Ni se le espera ahora. A lo mejor a ellos se les ha olvidado, pero a las mujeres no”, recalcó la ministra de Educación, quien repasó el voto contrario de los populares a leyes como la del aborto, el matrimonio igualitario y el divorcio. “Lecciones por parte del PP sobre igualdad, ninguna”, afirmó ante los periodistas.

Se afanó Alegría en resaltar lo que supondrán los presupuestos generales y ahondando en el discurso social que quiere imprimir durante estos días el Ejecutivo: seis de cada diez euros van destinados a fortalecer los servicios públicos. Además, en el PSOE confían en sacar adelante en la Cámara Baja este jueves los nuevos impuestos a las energéticas, las entidades financieras y las grandes fortunas.

De esta manera, esperan que la agenda política pivote sobre ese discurso económico. Otro de los puntos que también resaltan es la previsible aprobación este martes de un código de prácticas, negociado con la banca, para aliviar la situación de deudores hipotecarios vulnerables.