El quinto párrafo: la valla contra la que chocan los derechos

Un montón de cuerpos amontonados e inertes. Unas imágenes en las que no se distingue quién está vivo o quién muerto, herido o simplemente dormido.

La gestión de los flujos migratorios no es fácil. Es compleja, complejísima, porque supone poner en una misma balanza la historia propia, de emigración y acogida, razones puramente económicas o los compromisos humanitarios. Y también los prejuicios, el miedo al diferente y los extremismos que florecen en sectores oscuros de nuestra política.

Hay algo, sin embargo, sobre lo que no hay duda. No se puede tratar a seres humanos como a ganado. No es lo mismo quién huye de la miseria que quien le cierra, en ocasiones con violencia extrema, la puerta del futuro. Viajamos a la valla de Melilla con Fernando Varela, redactor jefe de infoLibre, para comentar uno de sus últimos artículos y la situación de los derechos humanos.

El quinto párrafo es un podcast de infoLibre dirigido por Daniel Basteiro y hecho en Taller de Ideas con la participación de Santiago Valiente y Samuel Martínez.

Puedes encontrarlo en Spotify, iVoox y en Google Podcast.

