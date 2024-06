El pasado 12 de junio, las bandejas de entrada de los correos electrónicos de las familias de los niños y niñas que estudian 5º de Primaria en el colegio público Vázquez de Mella, en Madrid, alertaron de lo mismo: tiene un mensaje nuevo. "Estimadas familias: El próximo martes 18 de junio alrededor de las 12.00 horas se celebrará en la Plaza de la Villa el décimo aniversario de la coronación del rey", arrancaba. "El Ayuntamiento ha invitado a los alumnos y alumnas de 5º de E. P. de nuestro colegio a participar en este acto. Tres niños y niñas, elegidos por el tutor, leerían unas palabras", continuaba. Y pedía "confirmación inmediata". Si alguien no quería participar, que lo comunicara. No al revés. Pero las familias se negaron. "Mi primera reacción fue de sorpresa, luego de indignación y enfado", recuerda Vanessa García, madre de una alumna del curso.

No fue la única. Otros padres como Luis Alonso, que además es presidente de la Asociación de Familias de Alumnos, y José Manuel Gordaliza, reaccionaron igual al abrir el mensaje. "Nos sentó muy mal que nos dijeran que querían usar a nuestros niños de atrezzo", señala el primero. "Fue indignante. Tanto por las formas como por las prisas", critica el segundo.

Por eso tan sólo pasaron unas horas entre ese primer mensaje y el segundo, en el que el centro informaba que de que había declinado la invitación. Y remarcaba, a la vez, que "en ningún momento" se había "dado por confirmada la participación en este acto". "Teniendo en cuenta las características de la actividad, primero se ha pedido permiso a las familias [...]. En el caso de que se hubiera estado de acuerdo con la participación se hubiera enviado la autorización pertinente", aclaró. No era casual esa matización. A muchas familias como la de José Manuel les enfadó que en esta ocasión el colegio no hubiera seguido el protocolo habitual que se suele aplicar cuando hay salidas de la escuela. "Siempre hay que autorizarlo por escrito y con suficiente antelación. Nunca antes nos habían pedido una 'confirmación inmediata", remarca.

Pero ya no era sólo eso. Lo que sobre todo había contribuido al enfado de las familias fue la "invitación" en sí misma. Porque el acto, para ellas, tenía un claro componente "político" y "partidista".

Y así fue. Durante el homenaje, el alcalde de Madrid dictó un bando en el que, en nombre de Madrid, agradeció la "ejemplaridad" del rey y "la firme voluntad de servicio a los españoles con la que ha desempeñado las funciones que le encomienda la Constitución como jefe de Estado". Pero es que, además, Almeida anunció que hasta este viernes el Palacio de Cibeles se iluminará de rojo, el estandarte del rey, un color que también estará presente en las fuentes de Cibeles y la glorieta de Bilbao. Y que los edificios municipales lucirán banderas de España. Y que habrá flores con la palabra 'Felicidades' en la Puerta de Alcalá. Y que los autobuses de la línea 001 portarán un vinilado con el escudo de armas de Felipe VI. Y un largo etcétera.

"Por mucho que fuese un acto institucional, no era algo neutral. No nos parecía bien que nuestros hijos participasen en algo así", insiste Luis. "En mi caso, el homenaje choca frontalmente con mi posición ideológica, pero aunque no hubiera sido así me parece que está fuera de lugar el uso de menores para cualquier acto político", coincide Vanessa. "Me parece muy grave, y que se haya intentado hacer con alumnado de un centro público me parece peor todavía", añade.

Por eso quienes finalmente participaron fueron los alumnos y alumnas de un centro concertado y religioso: el Sagrado Corazón. Y tres de ellos leyeron, igual que informó el Vázquez de Mella. Fueron, en concreto, tres artículos de la Constitución: 56.1, 61.1 y 62, relativos a las funciones del jefe del Estado. infoLibre preguntó al Ayuntamiento de Madrid por qué quiso contar con alumnos y alumnas en el acto, además de qué criterios se siguieron para decidir de qué colegios, pero la institución de Almeida no participó.

La última gota que ha colmado el vaso

En cualquier caso, el "enfado" de las familias que ha estallado con este caso llevaba años gestándose. Esta sólo ha sido, coinciden todas las familias, la última gota que ha colmado un vaso de indignación que ha ido en aumento desde que matricularon a sus hijos e hijas en el centro. Y tiene un origen muy claro: la falta de climatización. "Todo esto nos ha pillado en un momento en el que estamos tratando de que el Ayuntamiento —como dueño del edificio y responsable de su mantenimiento— o la Comunidad —que aprueba cada año sus planes contra el calor y es responsable de las mejoras— hagan algo para mejorar las condiciones de habitabilidad del colegio. Este año no ha hecho tanto calor y, aun así, los niños lo están pasando muy mal. En algunas aulas ni siquiera se puede dar clase", lamenta Alonso.

Llevan ocho años luchando por esa causa. Tan sólo imploran la instalaciones de ventiladores y de un toldo en el patio que consiga dar algo de sombra. "Pero nunca nos hacen ni caso. No son capaces de cumplir unos mínimos con los menores que están a su cargo pero luego sí quieren usarlos de decorado", critica el presidente de la AFA. "Ha habido niños que hasta se han mareado por las altas temperaturas. Las familias hemos comprado algún toldo y ni siquiera nos dejan instalarlo. Es una vergüenza que las administraciones públicas tengan tanta dejadez para unas cosas y no para otras", añade José Manuel.

En cualquier caso, este no es el único centro en esa situación. Ya han sido varias las escuelas madrileñas que se han manifestado contra las altas temperaturas. Sin embargo, desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso desconocen cuántas, pues según aseguraron a El País, la Consejería de Educación no cuenta con ningún listado que indique dónde hay y dónde no hay aire acondicionado.