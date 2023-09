Los fondos de inversión árabes se citan en Madrid y apuntan al negocio de la salud y las renovables

El Foro Internacional de Fondos Soberanos (Ifswf, por sus siglas en inglés) ha tenido el don de la oportunidad. Su reunión anual se celebra este año en Madrid, en plena resaca de la polémica irrupción de Arabia Saudí en Telefónica, la histórica teleco española, que ha pasado a tener como primer accionista a una compañía controlada por el fondo soberano Public Investment Fund (PIF), presidido por el príncipe heredero de la dictadura de los Saúd, Mohammed bin Salman. Con este tipo de vehículos de inversión en el punto de mira tras la operación Telefónica, están citados en la capital española entre el próximo domingo y el miércoles siguiente, en el hotel Eurostars Madrid Towers, un cinco estrellas en el Paseo de la Castellana, los 46 fondos que integran esta red internacional. Entre ellos hay seis fondos de monarquías del Golfo: tres de Emiratos Árabes Unidos, uno de Qatar, otro de Omán y otro de Kuwait.

El programa y los perfiles de los representantes programados muestran que, entre las actuales prioridades de inversión para los fondos soberanos, sobresalen el negocio de la salud y la transición ecológica.

El programa del foro, sujeto aún a cambios, recoge la participación en el encuentro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera; y el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. En las mesas del foro estarán representadas las empresas españolas Iberdrola y Telefónica, con accionariados liderados por Qatar y Arabia Saudí, respectivamente. Hay prevista una visita al Santiago Bernabéu, el estadio del Real Madrid, club patrocinado por la aerolínea Emirates.

"Buscando oportunidades"

El foro está organizado por la red internacional Ifswf y por Cofides, una entidad público-privada dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en cuya composición coinciden el Estado –con mayoría– y los bancos Santander, BBVA y Sabadell. Su programa permite observar cuáles son las prioridades de los fondos soberanos y qué tienen en el punto de mira.

Se trata, señala el documento preparatorio, de afrontar "megatendencias disruptivas" a nivel global, identificadas en tres campos:

1) Transición energética. "Los fondos soberanos están buscando oportunidades de inversión en tecnologías e infraestructuras que impulsen la transición energética", dice el programa. "Aunque la energía verde seguirá siendo una prioridad, los fondos soberanos tienen ahora que estudiar nuevas tecnologías como el hidrógeno verde".

2) Salud, dada la "confluencia" de factores como el "envejecimiento demográfico" o el "aumento de las enfermedades crónicas y la obesidad en los mercados desarrollados", todo ello en el contexto del mundo posterior al covid-19, que demostró "el potencial de innovación rápida del sector sanitario".

3) Nuevas tecnologías, especialmente la inteligencia artificial, la digitalización y la ciberseguridad.

Más síntomas apuntan al interés en los dos primeros puntos de los tres citados. Según el programa provisional, Qatar Investment Authority (QIA), fondo conocido en España por su participación en Iberdrola y la socimi Colonial, enviará a Madrid a su jefe del área de Sanidad, Mohamed Adel Ghanem. El fondo Mubadala, de Emiratos Árabes Unidos, que controla Cepsa y tiene participación en Enagás, manda al director de Nuevas Iniciativas de Transición Energética, Ibrahim Al Hosani.

Los acuerdos de Cofides

Aunque estarán representados titanes dentro del panorama de los fondos soberanos como China Investment Corporation y GIC Private Limited de Singapur, el foco principal está en los países árabes, especialmente potentes por los réditos del petróleo. A pesar de que algunas de sus inversiones llegan a causar controversia, dado el carácter autoritario de sus regímenes, el Gobierno no sólo sigue una política de aliento a la inversión desde los petroestados, sino que coopera formalmente con fondos de Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Omán y Kuwait. En los tres primeros casos, lo hace a través de Cofides, entidad que tiene firmados sendos "memorandos de entendimiento" con el catarí QIA y con el emiratí Mubadala, así como un acuerdo con el fondo de Omán.

El "memorando" con QIA fue suscrito en mayo de 2022 durante un viaje a España del Emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, que fue recibido por Pedro Sánchez y Felipe VI. Durante el brindis de la cena en su honor que ofreció Felipe VI, el Emir anunció inversiones de Qatar en España de 5.000 millones de dólares, más de 4.500 millones de euros. Una primera concreción llegó con el "memorando" entre QIA y Cofides para "identificar" "oportunidades de negocio" y "coinversión" tanto en Qatar como en España. El "memorando" con Mubadala, el fondo de Emiratos, para "explorar oportunidades" de inversión en España es algo anterior, de febrero de 2022. El destino prioritario de las inversiones deben ser "las empresas españolas y sus filiales extranjeras", según Cofides.

En cuanto a Omán, Cofides suscribió en 2015 un acuerdo con el fondo soberano State General Reserve Fund (SGRF), cuyos activos fueron transferidos en 2020 al fondo Oman Investment Authority. El acuerdo prevé una aportación de 200 millones, la mitad de Cofides y la otra del fondo de Omán, para invertir en "empresas españolas" con vocación de "internacionalización".

infoLibre preguntó a Cofides si existe alguna limitación en cuanto a los países con cuyos fondos soberanos puede alcanzar acuerdos, en función de la naturaleza de sus regímenes. La entidad público-privada respondió por escrito: "Cofides mantiene una estrategia activa orientada a identificar los socios estratégicos que pueden contribuir a impulsar los mandatos que tiene encomendados. Conviene señalar que, recientemente, Cofides ha sido designada como uno de los inversores soberanos con mejores prácticas en gobernanza y sostenibilidad a nivel mundial según el GSR Scoreboard 2023 elaborado por Global SWF, ocupando la quinta posición sobre un total de más de 200 inversores públicos de todo el mundo y la primera posición a nivel europeo. Además, Cofides es miembro de la Red Pacto Mundial y, desde 2018, realiza un proceso de diligencia debida en materia de Derechos Humanos en sus transacciones". En el caso de los fondos soberanos, la entidad estaca que, "si bien los fondos de los países del Golfo desempeñan un papel destacado por su elevada capacidad inversora", están repartidos por "toda la geografía mundial", y que Cofides mantiene contacto con "toda la comunidad de fondos".

Con respecto al fondo España-Omán, el llamado Spain Oman Sovereign Wealth Fund (Sope), "está funcionando muy bien desde su puesta en marcha en 2018", señala Cofides, que remite a este enlace para ver las inversiones realizadas.

Por último, el Kuwait Investment Authority no tiene acuerdo con Cofides, pero sí el respaldo expreso del Ministerio Industria, Turismo y Comercio. En febrero de 2022, la entonces titular, Reyes Maroto, mantuvo un encuentro con Abdullah Al Mutairi, director general de Enertech, empresa del grupo al Kuwait Investment Authority, tras la cual alentó las inversiones de la compañía en España.

Los cuatro fondos árabes citados están convocados en Madrid a partir del próximo domingo. Hay dos más en la red, el Investment Corporation of Dubai y el Abu Dhabi Investment Authority, ambos de Emiratos Árabes, que también están citados. El resto se reparten entre los cinco continentes, con Asia a la cabeza, en una lista en la que sobresalen fondos soberanos de China y Singapur. El representante español es el propio Cofides. No forma parte de la red, por lo que no está citado en el encuentro, el todopoderoso fondo saudí PIF.