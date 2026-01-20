La renta de los propietarios de pisos alquilados ya duplica a la de los inquilinos en Galicia

La crisis de la vivienda persiste y se enquista. Y apenas es paliada hasta el momento por la reactivación de la construcción de pisos protegidos en general y de promoción pública en particular tras, en el caso gallego, apenas quince años de parálisis: la Xunta tiene unas tres mil viviendas públicas en distintas fases de contratación y construcción para atender una demanda superior a las 22.000 solicitudes y el Estado, por el momento, aporta menos de 70 nuevos pisos procedentes del banco malo.

Con este telón de fondo, los precios de los alquileres privados de vivienda siguen al alza o, en el mejor de los casos, se estabilizan en precios muy elevados. Y en el debate político emergen iniciativas como la lanzada por el presidente del Gobierno de España en los últimos días: rebajas fiscales a las personas propietarias que "renueven los contratos sin subir el precio a los inquilinos". La propuesta de Pedro Sánchez, que tendrá que buscar votos en el Congreso para seguir vigente tras su aprobación vía real decreto-ley, ha generado malestar en el socio minoritario del Gobierno de España, Sumar.

A través de uno de los ministerios que dirige, el de Derechos Sociales y Consumo, esta formación advirtió de que planes como este pueden incidir negativamente en la cada vez más amplia brecha de rentas entre propietarios e inquilinos. Quien alquila tiene cada vez más dinero y los fondos que maneja dejan cada vez más atrás a la población que vive de alquiler, con correlaciones como la gallega: en cifras redondas, la renta del propietariado duplica a la del inquilinato.

Según los datos manejados por el Ministerio para un informe con el que busca "conocer en profundidad la situación de los inquilinos e inquilinas en el mercado de la vivienda", actualmente en elaboración, la renta mediana de los propietarios de viviendas alquiladas en Galicia ronda los 56.000 euros, según cifras que el departamento dirigido por Pablo Bustinduy extrae de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2024. Según consta en la información que incluirá el documento, a la que pudo acceder Praza.gal, esa renta mediana sitúa a los propietarios un 99% por encima de los inquilinos e inquilinas. Es decir, la renta de las personas propietarias duplica la de sus arrendatarios.

Esa brecha de renta en Galicia supera ampliamente la media estatal, situada según el mismo informe en un 82%, con datos que excluyen Euskadi y Navarra (por sus regímenes forales) y también Cataluña, por la extensión que en su territorio tienen ya las declaraciones de zonas de alquiler tensionado al amparo de la ley estatal de vivienda (afectan al 80% de la población catalana). El dato gallego se suma al de otras siete autonomías (Comunitat Valenciana, Extremadura, Murcia, Castilla-La Mancha, Canarias, Cantabria y Asturias) donde "la renta de los caseros ya es el doble que la de los inquilinos", subraya la documentación del Ministerio que pudo consultar este diario.

Siempre según los citados datos, la renta mediana de los propietarios y propietarias de pisos alquilados en Galicia también está por encima del total estatal. Los casi 56.000 euros anuales (en concreto, 55.195) superan en más de tres mil la media estatal y sitúan al propietariado gallego como el tercero con más renta mediana del Estado, solo por detrás de Madrid y Balears.

Mientras tanto, la renta mediana de las personas que viven en pisos de alquiler en Galicia sí está por debajo de la media estatal. Son unos 28.091 euros, la séptima del Estado y por detrás de la población inquilina de Balears, Madrid, Aragón, La Rioja, Castilla y León y Asturias.

Riesgos de la renovación de contratos este año y el próximo

El informe en el que trabaja el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo también advierte de un agravamiento de la brecha de renta entre propietarios e inquilinos en caso de que los contratos de alquiler que toca renovar en 2026 y 2027 se firmen "a precios de mercado". Para calcularlo, el departamento de Bustinduy analiza los datos de los contratos de alquiler firmados entre 2021 y 2022 que finalizan cinco años después (más de un millón), y los cruza con los incrementos de precios reflejados en informes de portales inmobiliarios como Idealista.

En Galicia, señala el informe en preparación, la renta mediana de los propietarios, pasaría de los citados 56.000 euros anuales a algo más de 57.000. Y, de esta manera, la brecha con las personas inquilinas aumentaría hasta el 103%. Seguirían siendo ocho las autonomías en las que la renta de los propietarios sería el doble o más que la de los inquilinos, y el dato estatal —excluidas Euskadi, Navarra y Catalunya— ya ascendería hasta el 90%.

El Ministerio encuadra este análisis en un contexto en el que estima en torno a un 34% la subida de los alquileres en los últimos cinco años. Hacia esos datos miran también desde Sumar para desmarcarse de la propuesta de bonificaciones fiscales del PSOE. Fuentes de la formación de Yolanda Díaz defienden, en su lugar, aplicar una medida similar a la ya aprobada durante la pandemia del covid, con "renovación automática de los contratos de alquiler" limitando las subidas al incremento del Índice de Precios al Consumo (IPC).

Investigación a portales inmobiliarios con efectos en A Coruña

Con estos datos sobre la mesa, el propio Ministerio de Derechos Sociales y Consumo acaba de realizar otro movimiento sobre el mercado de la vivienda, en este caso dirigido a los "principales portales inmobiliarios" y con repercusiones en la ciudad de A Coruña por ser, hasta el momento, el único Aayuntamiento gallego declarado zona tensionada. El Ministerio, anunció este pasado viernes, tiene abierta "una investigación para perseguir y eliminar los anuncios de pisos de alquiler" en estas zonas que "se ofrecen a precios superiores a los fijados por ley para grandes propietarios" o "no incluyen en el anuncio cuál era el precio del último contrato de alquiler que se ofreció en la vivienda", para particulares.

La nueva ley de atención a la clientela, que ya está en vigor, "obliga" a estos portales a publicar, para pisos en zonas tensionadas, esta información "de forma clara y accesible", mientras que hasta ahora, por la ley de vivienda, solo tenían que revelarla "antes de la firma del contrato". El Ministerio ya ha detectado "prácticas que pueden infringir las nuevas reglas de transparencia", por lo que se ha dirigido formalmente a portales de búsqueda de piso y a asociaciones de inmobiliarias para "informar de los cambios legales" y "advertir de que su incumplimiento puede ser considerado una práctica desleal, por engañosa".