Ribera pide a las eléctricas evitar "comportamientos obstruccionistas" a la hora de facilitar el bono social

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha pedido a las comercializadoras eléctricas evitar "comportamientos poco responsables y obstruccionistas" a la hora de facilitar el bono social a las familias que cumplan los requisitos y ha afirmado que el Gobierno lo vigilará "de cerca".

"Esto hay que vigilarlo de cerca, porque no queremos comportamientos poco responsables o comportamientos obstruccionistas por parte de estas compañías, que dificulten el acceso a estos beneficios", ha afirmado Ribera en declaraciones a Telecinco recogidas por Europa Press.

La ministra ha instado a las familias que puedan beneficiarse del bono social a acudir a las comercializadoras, porque "no es algo que gestione el Gobierno", aunque "está pendiente". "Son las comercializadoras, las empresas que les venden la electricidad, las que tienen la obligación de explicar bien y facilitar", ha subrayado Ribera.

En este sentido, ha explicado que el objetivo del Ejecutivo es ampliar el total de electricidad bonificada, incrementar la dotación y ampliar la base de familias que se pueden beneficiar de descuentos. Asimismo, Ribera ha asegurado que, a pesar del escenario de incertidumbre a nivel europeo, España tiene garantizado el suministro de gas y el abastecimiento.

"Lo que estamos viendo es una caída muy importante del precio de la electricidad como consecuencia de una caída muy importante del precio del gas natural, porque tenemos los almacenes de gas llenos, tan llenos que hay que vaciarlos ligeramente porque si no no pueden llegar más barcos y no podemos recibir ese gas importante para el invierno", ha señalado.

Ribera ha insistido que España está "en buenas condiciones" y que no tiene problemas de suministro, lo que no significa que esté pendiente de lo que ocurre con el precio y adopte medidas para que dicho precio no afecte directamente al país.

"Hoy estamos en buenas condiciones, queremos que el invierno sea llevadero y poder anticipar y regular mejor la garantía de suministro de gas para todo el continente, pero también sabemos que, en función de la evolución del precio en otros Estados miembros de la UE, nos puede acabar afectando", ha afirmado.

En este contexto, Ribera ha subrayado que el Ejecutivo está realizando un análisis estratégico de la situación. "No podemos pensar que vivimos en una burbuja aislados del mundo, por eso necesitamos un plan de seguridad energética", ha señalado.

Respecto a la rebaja para las facturas de las calefacciones comunitarias, la ministra ha explicado que el Gobierno está trabajando con los administradores de fincas para divulgar la informacion sobre las condiciones para beneficiarse de la reducción.

Ribera ha explicado las razones por las que el Gobierno pide la instalación de contadores individuales en las comunidades de propietarios: "Los contadores individuales son importantes porque nos ayudan a entender dónde podemos ahorrar y mejorar nuestro comportamiento. Evita que en comunidades de propietarios que, por ejemplo, en el segundo piso tengan calor y abran las ventanas de par en par, en vez de cerrar radiadores. Que el del quinto, que está de vacaciones o se ha ido a vivir cuatro meses a otro sitio, no ha cerrado los radiadores y está pagando de más".

"Si tenemos contadores individuales mejoramos el comportamiento de cada uno de nosotros y el comportamiento del conjunto", ha sentenciado la ministra.

"Damos oportunidades de ser más eficientes e inteligentes en nuestro consumo, pero necesitamos tener los instrumentos para poder hacerlo y por ello es tan importante nuestro contador", ha explicado Ribera, quien ha argumentado además, sobre la petición de vaciar los radiadores, que es mejor hacerlo en verano.

"Ahora no es el mejor momento para contratar ese servicio por parte de las comunidades de propietarios, por ello se deben comprometer a hacerlo antes del 30 de septiembre, hay casi un año por delante", ha señalado.