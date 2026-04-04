Salvamento Marítimo rescata a 47 personas de una patera al sur de Gran Canaria

La guardamar Urania ha rescatado este sábado a 47 inmigrantes, en su mayoría de origen mabrebí, que viajaban en una patera localizada por un pesquero a unos 50 kilómetros al sur de Gran Canaria, a cuya isla están siendo trasladados, según han informado a EFE fuentes de Salvamento Marítimo

La embarcación de Salvamento está previsto que llegue al muelle de Arguinguín, en el suroeste de Gran Canaria, a las 14:40 horas (hora canaria), han indicado las fuentes.

Los inmigrantes se encuentran en aparente buen estado de salud, según Salvamento Marítimo.

La embarcación neumática fue localizada por el pesquero Julio y Olga, que ha permanecido junto a la patera hasta la llegada de la guardamar.

Esta es la segunda embarcación que es socorrida por Salvamento Marítimo en dirección a Canarias en las últimas horas, ya que una salvamar escoltó a la isla de El Hierro la tarde de este viernes a un cayuco con 159 personas a bordo, de las que dos tuvieron que ser trasladadas al Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes para recibir atención médica.