La guerra en Irán reaviva el uso del estiércol, que quiere dejar atrás su pasado contaminante

El subidón de precios de los fertilizantes derivado de la guerra en Irán podría reavivar el uso del estiércol y purines en el campo, una práctica con un pasado sombrío en España porque provocó la contaminación de buena parte de los acuíferos del país. Su uso ahora está regulado por ley y la tecnología actual permitiría evitar los abusos del pasado, pero los expertos subrayan que hace falta un impulso político para que lleguen a emplearse de forma masiva.

En el sector primario hay un consenso en que este año se desplomará el uso de fertilizantes sintéticos después de que su precio se haya casi duplicado desde hace un año. Son tan caros que se han vuelto viables las variedades orgánicas, normalmente más costosas porque son difíciles de transportar y ocupan entre cinco y diez veces más que sus alternativas químicas.

"El abono orgánico puede ser un alivio para la crisis actual y un impulso para la agricultura ecológica en España. No creo que resuelva el problema y cambie el sistema, pero ayudará", opina Tomás García Azcárate, doctor ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid.

Los estiércoles siempre han sido una opción para el sector primario, pero hasta el pico de precios de este momento estaban reservados fundamentalmente para las fincas ecológicas, que por normativa tienen muy acotado el tipo de fertilizantes que pueden utilizar. Son buenos para la planta y además refuerzan la salud del suelo y mejoran su diversidad, pero son más caros, más engorrosos de manejar y son muy sensibles a las propiedades del suelo, por lo que requieren mucho trabajo de medición, prueba y error.

Para empezar, hay muchos tipos de abonos naturales y cada tipo de suelo y cultivo tiene el suyo. Los principales son los excrementos animales (de vacas, cerdos, gallinas…) y se dividen en sólidos (estiércol) y líquidos (purines). Estos son los que se han usado tradicionalmente en las granjas para dar salida a esos residuos, pero al utilizarse sin control, una gran cantidad ha terminado filtrándose a los acuíferos. Según Greenpeace, un 30% de las aguas subterráneas en España están contaminadas de esta manera.

Roberto Ruiz de Arcaute, de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE), reconoce que esta práctica tradicional ha traído muchos problemas al campo, pero que ahora hay maneras de reducir ese impacto ambiental. La más destacada es convertir los desechos en digestatos, un fertilizante natural de acción lenta que se absorbe lentamente por la tierra. En ese tanque se genera al mismo tiempo biogás que puede utilizarse como alternativa al gas natural que España tiene ahora que importar, fomentando la economía circular.

La Comisión Europea publicó esta semana su plan de acción contra la crisis de los fertilizantes y entre sus soluciones plantea precisamente incrementar el uso de digestatos, aunque para ello hace falta fomentar la construcción de plantas de biogás, que en España todavía son anecdóticas. El portavoz de SEAE comenta que este es un punto de fricción ahora mismo en la España rural, que está recibiendo una oleada de proyectos de este tipo. "La teoría está muy bien, pero vemos cómo se intentan construir plantas de biogás donde no hay ganado y en forma de macroinstalaciones de purines. Se las llevan a Castilla-La Mancha, Aragón, Castilla y León… y eso elimina la idea de la economía cercana y circular", explica.

Otro de los puntos que preocupan a Ruiz de Arcaute, que representa a los agricultores que ya utilizan estos abonos en su día a día, es que este nuevo auge podría convertirse en una burbuja. Asegura que cuando la tonelada de fertilizantes químicos sube de los 500 euros, hay un trasvase hacia las variantes bio, y ahora mismo el precio de los sintéticos está muy por encima de ese límite, rozando los 1.000 euros por tonelada. "Esto ya pasó en la crisis de 2008. Los agricultores fuertes acapararán los fertilizantes orgánicos y subirá el precio. En estas circunstancias siempre hay especulación", valora.

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Algunas organizaciones agrarias, como Asaja, reclaman que si de verdad se quiere aumentar el uso de abonos naturales en Europa hay que eliminar las restricciones de uso por motivos ambientales. Algunos cultivos no son rentables salvo que la producción sea artificialmente alta, y para eso necesitan una cantidad de nitrógeno extraordinaria. Sin embargo, el uso de estiércol está topado en algunos lugares donde históricamente se ha abusado de ellos.

En concreto, su empleo está limitado a 170 kilos de nitrógeno por hectárea y año en terrenos sensibles a la contaminación de las aguas subterráneas, que no son pocos: prácticamente toda Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Cataluña y amplias zonas del centro y el sur de la península. Mientras que el uso de fertilizantes químicos en estas tierras está regulado pero es mucho más laxo, en función del cultivo.

Carlos Baixuli, director del Centro de Experiencias de Cajamar y experto en salud del suelo aboga por eliminar estos máximos. "El problema es que tenemos una normativa que nos limita con unos valores que en mi opinión son un corta-pega de Europa que no tienen sentido para España", opina. El experto aboga por utilizar análisis de suelos y sondas para soltar con precisión estos abonos. "Utilizar materia orgánica no significa hacer mal las cosas, solo hay que saber dosificarla. Hay malos usuarios de abonos orgánicos y hay malos usuarios de minerales, que piensan que por echar más van a recoger más".