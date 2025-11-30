Salvamento Marítimo rescata un cayuco con más de 100 personas y cuatro muertos entre ellas

Salvamento Marítimo ha rescatado este domingo un cayuco con cuatro fallecidos entre las más de cien personas que viajaban a bordo, algunas de las cuales presentan mal estado de salud, tras quedarse sin comida y agua a 30 kilómetros al sur de El Hierro, según han informado a EFE fuentes de los equipos de emergencia.

A las 6:25 horas, el Centro Coordinador de Emergencias del 112 del Gobierno de Canarias informó al centro de Salvamento Marítimo en Tenerife de la llamada de un cayuco desde alta mar en la que manifestaban estar parados sin combustible y sin víveres.

Tras trasladar el cayuco su posición, los controladores marítimos movilizaron a la salvamar Navia y al helicóptero Helimer 201, que rescató a los ocupantes del cayuco sobre las 8:15 hora local y llegó a puerto sobre las 10:15 de la mañana.

A la par, según ha informado a EFE Salvamento Marítimo, la salvalmar Diphda y el mismo helicóptero continúan realizando labores de búsqueda de otra embarcación precaria.

Estos migrantes si suman a las más de 400 de origen subsahariano que Salvamento Marítimo rescató este sábado. Entre ellos 41 mujeres y 9 menores a bordo de dos cayucos que trataban de llegar a El Hierro, según informó un portavoz de la sociedad estatal.

Al menos cuatro de los migrantes, dos de cada embarcación, precisaron traslado al Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes, en Valverde por síntomas de hipotermia, según informaron a EFE fuentes del dispositivo de emergencia que atiende a los migrantes a pie de muelle.