Sánchez anuncia más controles anticorrupción en el PSOE y se reivindica como "el capitán para capear el temporal"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un paquete con 13 medidas para reforzar los controles anticorrupción dentro de su partido tras la irrupción del caso Cerdán y ha mandado a la vez el mensaje de resistencia: "El capitán del barco no se desentiende y se queda a capear el temporal".

Sánchez se ha pronunciado en estos términos en su discurso ante el Comité Federal, donde ha señalado que tiene el "corazón tocado" por la "traición dolorosa" de Santos Cerdán y José Luis Ábalos: "Pero la sombra del error no puede hacernos renunciar a nuestra responsabilidad".

Asimismo, el presidente del Gobierno ha avanzado que se reforzarán también los controles ante comportamientos machistas y que el PSOE expulsará a los militantes que consuman prostitución. Estas palabras han llegado minutos después de que Francisco Salazar haya renunciado a un puesto en la nueva dirección tras publicarse la denuncia de varias mujeres contra él por comportamientos abusivos.

El jefe del Ejecutivo ha remarcado su "determinación y las mismas ganas para plantar cara a la adversidad": "Vamos a seguir avanzando, no vamos a rehuir los desafíos. Vamos a hacernos cargo de la situación y vamos a derrotar la corrupción dentro y fuera de nuestra organización".

"Quiero pediros perdón"

"Quiero pediros perdón. Me equivoqué al depositar mi confianza en esas personas", ha indicado Sánchez, donde en varias ocasiones asumió el "error" de nombrar a Cerdán y Ábalos. "Pero con la misma convicción os digo que no vamos a fallar a la hora de lograr esa regeneración democrática que persigue nuestro país desde hace décadas. Porque nosotros no somos como los otros. Nosotros no somos como la derecha o la ultraderecha, como el Partido Popular y como Vox. Ni somos como los corruptos que han marchado nuestras siglas", ha añadido.

Sánchez ha querido decir a los suyos: "Así que nadie intente igualarnos en la indecencia con ellos. Porque este partido está hecho de gente buena, de gente honrada, de gente trabajadora, de gente humilde que jamás metería la mano en la caja. Y por ellos y para ellas actuaremos siempre con la mayor de las contundencias, como siempre hemos hecho. Porque nosotros no hacemos la vista gorda. Nosotros colaboramos con la justicia y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado".

Durante todo el discurso, el líder socialista ha reivindicado la necesidad de seguir en el Gobierno: "El PSOE es el último gran defensor en nuestro país de un orden internacional basado en reglas, en la búsqueda de la cooperación y en la búsqueda de la paz. Por tanto, nuestro proyecto político merece hoy la pena más que nunca antes. Porque lo que estamos viviendo, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, es un retroceso sin parangón de los derechos y las libertades como no hemos visto durante las últimas décadas en las principales democracias del mundo".

El presidente ha tirado de metáfora para mostrar su intención de aguantar liderando el proyecto: "Es la hora de mostrarle a la ciudadanía de qué estamos hechos los socialistas. Y os lo digo, yo soy consciente de mi deber como secretario general y como presidente del Gobierno de España. Vosotros y vosotras me elegisteis como capitán de este barco. Y el capitán no se desentiende cuando viene mal la mar. Se queda a capear el temporal, a salvar el rumbo y a ganar el puerto. Y lo hacemos y lo hago por una palabra, solo una palabra".

El plan de regeneración

Sánchez ha anunciado durante su discurso que el PSOE implantará 13 nuevas medidas para evitar la corrupción, empezando por una mayor desconcentración de los órganos de decisión: cargos más colegiados y exigencia de doble firma para los secretarios de Organización.

"Del mismo modo, os propongo que regulemos los plazos máximos de resolución de expedientes informativos y disciplinarios en supuestos casos de corrupción, sin merma, por supuesto, de garantías, pero con la obligación de actuar con la máxima diligencia porque en la agilidad de estos procesos está a menudo la diferencia entre el éxito y el fracaso", ha trasladado el presidente.

Ha propuesto modificar el artículo 43 de los estatutos, relativo a la declaración de bienes y actividades, para que sea también presentada ante las comisiones de ética y garantías regionales y autonómicas. Posteriormente, dichos órganos deberán remitirlas a la comisión de ética y garantías federal, que podrá requerir información sobre la situación patrimonial actualizada, incluso de forma aleatoria.

El partido actualizará el portal de transparencia para incluir las recomendaciones que han hecho los últimos informes, por ejemplo, del Consejo de Transparencia y del Tribunal de Cuentas.

Page exige a Sánchez cuestión de confianza o elecciones

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido a puerta cerrada a Pedro Sánchez que presente una cuestión de confianza en el Parlamento o convoque elecciones.

Según fuentes cercanas a Page, el dirigente de Castilla-La Mancha le ha dicho al presidente que o recupera "la confianza parlamentaria, pero no a cambio de chantajes a los independentistas", o tiene que convocar las urnas.

García-Page ha criticado que las medidas presentadas por Sánchez en el Comité Federal no son suficientes para hacer frente a la "gravedad" de la situación.

Esta noticia está en proceso de ampliación