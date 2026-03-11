REDES SOCIALES
Sánchez anuncia 'Hodio', una herramienta para rastrear la huella de los discursos de odio en redes
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la puesta en marcha de HODIO, una herramienta para rastrear la huella de los discursos de odio y la polarización en redes sociales y exigir a los responsables de las plataformas digitales que rindan cuentas por su permisividad con estos contenidos.
Esta herramienta permitirá medir la presencia, evolución y el alcance de estos mensajes en redes y sus resultados serán expuestos públicamente "para que todo el mundo sepa" quién frena estos contenidos, quién "mira hacia otro lado" y quién "hace negocio con ello".
El jefe del Ejecutivo ha anunciado el lanzamiento de esta herramienta durante la inauguración del Foro contra el Odio en Madrid, que reúne a expertos, plataformas y personas afectadas para debatir sobre la proliferación de mensajes discriminatorios en redes sociales.
Sánchez ha explicado que esta nueva herramienta será transparente y rigurosa, estará basada en criterios académicos reconocidos y combinará análisis cuantitativo y revisión experta para garantizar precisión y representatividad.
Ha destacado la importancia de comenzar a hablar de la "huella del odio", al igual que se discute sobre la "huella de carbono" para impedir el impacto social y democrático que estos mensajes están generando en la convivencia.