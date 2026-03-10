Génova dice que Ayuso acatará la decisión judicial que le insta a crear un registro de objetores

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha afirmado este martes que confía en que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cumpla la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que ha ordenado a su Gobierno iniciar la creación del registro de objetores para las interrupciones voluntarias del embarazo, informa EFE.

"En Génova siempre hemos considerado que las decisiones judiciales se acatan y, por tanto, yo estoy convencida que la Comunidad de Madrid acatará la decisión judicial", ha apuntado en una rueda de prensa.

El TSJM ha ordenado al Gobierno de Ayuso que inicie "de inmediato" la creación del registro, una decisión que el Ejecutivo regional recurrirá, y ha aceptado por tanto las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio de Sanidad ante la negativa del Gobierno de la presidenta madrileña a aplicar la ley del aborto.

La Comunidad de Madrid defiende que el servicio de interrupción voluntaria del embarazo está plenamente garantizado en la región y mantiene, a pasar de la orden judicial, su rechazo al registro de objetores al aborto previsto en la ley que lo regula.

Así lo ha expresado a los medios este martes el portavoz del Gobierno madrileño, Miguel Ángel García Martín, quien considera que "no hay caso" porque en esta comunidad pueden abortar "todas las mujeres que lo solicitan", dentro de los supuestos recogidos en la ley, al tiempo que se reconoce "el derecho de los médicos a la objeción de conciencia".