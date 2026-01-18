Sánchez asegura que el Gobierno trabaja con otras autoridades en el auxilio de los pasajeros atrapados

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha informado este domingo que el Ejecutivo está trabajando con otras autoridades competentes y los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros de los dos trenes descarrilados en Adamuz (Córdoba).

"El Gobierno está trabajando con el resto de autoridades competentes y los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros", ha afirmado Sánchez a través de X en un mensaje en el que ha asegurado que está "muy pendiente" del accidente.

Al menos diez personas han muerto, hay un centenar de heridos —25 de ellos muy graves— y un número no precisado están atrapados tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz, según han informado a EFE fuentes cercanas a la investigación que se ha abierto.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también ha publicado un mensaje en X en el que afirma que está muy pendiente de los trabajos de emergencias.

"Todo mi ánimo a los pasajeros de los trenes que han descarrilado. Gracias a los profesionales que trabajan sobre el terreno", ha apuntado.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, también se ha referido al suceso y ha afirmado que acaba de hablar con el presidente andaluz, Juanma Moreno, para transmitirle su solidaridad.

"Los servicios de emergencia están trabajando con el máximo rigor para minimizar en lo posible las consecuencias. Eso es lo importante ahora", ha dicho Feijóo, quien ha enviado todo el ánimo a los afectados y a sus familias en estos momentos de angustia.

La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, ha dicho por su parte que sigue "con profunda preocupación" las noticias sobre el descarrilamiento y ha enviado su pésame y su afecto a las familias y allegados de las personas fallecidas, así como su apoyo a las personas heridas y afectadas.

"Gracias a los equipos de emergencia por su rápida actuación", ha señalado.