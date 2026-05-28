Sánchez comparecerá en el Congreso después de la declaración de Zapatero

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido comparecer en el Congreso para dar explicaciones sobre las últimas actuaciones judiciales, además de dar cuenta de la reunión del Consejo Europeo, que se celebrará los días 18 y 19 de junio.

Según fuentes del Palacio de la Moncloa, Sánchez ya ha solicitado ante la Cámara Baja acudir al Pleno "al objeto de informar sobre la situación política relacionada con las últimas investigaciones judiciales conocidas, así como de la última reunión del Consejo Europeo".

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Esa fecha de la comparecencia no está fijada y será analizada en una próxima reunión de la Junta de Portavoces, según fuentes parlamentarias. Desde el Gobierno señalan que no se producirá hasta que haya acabado ese Consejo Europeo del 19 de junio.

Además, justo antes de la comparecencia de Sánchez, se producirá los días 17 y 18 la declaración del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez José Luis Calama, que está investigando el supuesto cobro de comisiones por el rescate de Plus Ultra.

Por lo tanto, Sánchez hablará ante la Cámara Baja después de conocerse la declaración como imputado de Rodríguez Zapatero, que ha sido todo un shock para el partido. Y, además, tendrá que dar cuenta sobre la situación que vive el PSOE tras el auto del juez Santiago Pedraz que apunta a la existencia de una trama en Ferraz, liderada por el exsecretario de Organización Santos Cerdán, para obstruir investigaciones judiciales.